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6 мая 2024, 17:32 Читати українською

Еврокомиссия представила 14-й пакет санкций против россии. Подробности

Европейская комиссия направила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против россии. В него войдут, в частности, ограничения на импорт СПГ. Об этом сообщает Polskie Radio 24 .

Европейская комиссия направила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против россии.

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Подробности

В пакете говорится о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он затем отправляется по всему миру. Лидерами здесь являются Бельгия и ее порт Зебрюгге, но Франция и Испания также являются одними из крупнейших получателей российского СПГ.

Кроме того, санкции будут касаться российских проектов СПГ «Арктик» и «Мурманск».

Комиссия также хочет наложить санкции на несколько судов так называемого «теневого флота» рф, которые транспортируют российскую нефть несмотря на ограничения ЕС. Им будет запрещено заходить в европейские порты.

Также, по предложению, транспортным компаниям, по меньшей мере на четверть принадлежащим россиянам, будет запрещено работать в ЕС.

Комиссия также подготовила санкционный список из более чем 50 компаний из-за пределов ЕС, подпадающих под торговые ограничения. Они обеспечивают россию западными компонентами и помогают обходить санкции.

Напомним

23 февраля 2024 года ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
6 мая 2024, 17:51
#
Пора вже більш дієві санкції вводити…
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