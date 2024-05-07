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7 мая 2024, 10:44 Читати українською

ЕС одобрил приобретение U.S. Steel за $14,9 млрд японской компанией

Европейская комиссия разрешила японской сталелитейной компании Nippon Steel приобрести американскую U.S. Steel за $14,9 млрд, так как считает, что эта сделка не будет иметь ощутимых последствий для европейского рынка. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Европейская комиссия разрешила японской сталелитейной компании Nippon Steel приобрести американскую U.
Фото:ny1.com

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Детали

Для того чтобы сделка между компаниями состоялась, ее должны одобрить регуляторы в США, Европе, Великобритании и Латинской Америке. По информации AFP, антимонопольный регулятор Еврокомиссии в понедельник решил, что соглашение между компаниями «не вызывает опасений по вопросу конкуренции» на европейском рынке. Связано это, в частности, с тем, что позиции, которые там занимают эти компании, «ограничены».

Как ранее сообщало агентство Reuters, европейские антимонопольные регуляторы должны принять решение по сделке между компаниями к 17 мая. При этом вопрос одобрения слияния — скорее формальность. У японской компании есть свои заводы в Великобритании, Швеции и Финляндии, а у американского предприятия имеется филиал в Словакии.

Напомним

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции США начало расширенную антимонопольную проверку обстоятельств заключения соглашения о поглощении компанией Nippon Steel американской U.S. Steel. Как отмечает агентство, из-за проверок сделку представляется возможным закрыть только после президентских выборов в США в ноябре.

Президент США Джо Байден выступал против поглощения. Его наиболее вероятный соперник на президентских выборах республиканец Дональд Трамп в январе заявил, что заблокирует сделку в случае своего переизбрания по итогам выборов в ноябре.

В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel за $14,1 млрд. Японская сторона готова оплатить долги U.S. Steel в размере порядка $742 млн, а также сохранить бренд американской компании и ее производственные мощности в США.

U.S. Steel, ранее являвшаяся одним из крупнейших американских производителей, внесшим значительный вклад в индустриализацию страны, переживает упадок в связи с сокращением спроса на сталь и использованием устаревших технологий. Сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале текущего года.

Источник: Минфин
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