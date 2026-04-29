Спор на $77 млн: почему решение Polymarket по перемирию США-Иран в центре скандала

Крупнейший в мире рынок предсказаний готовится решить вопрос, ответ на который уже дали Белый дом, премьер Пакистана, Генеральный секретарь ООН и все ведущие мировые СМИ. Однако котировки на Polymarket движутся в противоположном направлении — и ставка для одного из инвесторов превышает 20 миллионов долларов .

В чём суть

На Polymarket — крупнейшей в мире платформе рынков предсказаний — приближается к резолюции контракт «US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026». Вопрос, на который оракул платформы должен дать ответ, выглядит простым: было ли официально продлено двухнедельное перемирие между США и Ираном, объявленное 7 апреля 2026 года?

За этим вопросом стоят более 77 миллионов долларов торгового оборота, репутация одной из наиболее заметных криптокомпаний последних лет и фундаментальный вопрос — можно ли доверять децентрализованным рынкам предсказаний вообще.

Несмотря на официальное заявление Дональда Трампа, подтверждение от официального посредника — премьера Пакистана, пресс-релиз Генерального секретаря ООН и консенсус всех ведущих мировых СМИ, котировки Yes-акций держатся на уровне 0,1−0,3 цента. То есть рынок сейчас оценивает вероятность положительного решения менее чем в 1%.

Хронология событий

7 апреля 2026. Дональд Трамп объявляет о двухнедельном перемирии с Ираном. Посредник — Пакистан.

21 апреля 2026. За день до завершения соглашения Трамп публикует в Truth Social официальное заявление о бессрочном продлении перемирия по просьбе Пакистана — пока Тегеран готовит единое предложение по дальнейшим переговорам.

21 апреля 2026. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в социальной сети X публично подтверждает продление от имени официального посредника, благодарит Трампа и выражает надежду, что обе стороны продолжат соблюдать перемирие.

21 апреля 2026. Генеральный секретарь ООН публикует Note to Correspondents, в которой приветствует продление перемирия как шаг к деэскалации и призывает стороны не предпринимать действий, способных его подорвать.

21−27 апреля 2026. Reuters, Associated Press, Axios, Al Jazeera, BBC, CNBC и Wall Street Journal единогласно сообщают о продлении. Военные действия на местах не возобновляются.

Однако на Polymarket всё это время рынок ведёт себя так, словно ничего из вышеуказанного не произошло.

Аргументы инвесторов Yes

Группа крупных холдеров Yes-акций оспаривает траекторию рынка, опираясь на буквальное прочтение его же собственных правил. Согласно опубликованным условиям, рынок должен быть разрешён как «Yes», если есть официальное продление перемирия, подтверждённое обеими сторонами, или «преобладающим консенсусом достоверных медиасообщений».

Инвесторы приводят четыре ключевых доказательства, каждое из которых независимо от других может закрыть вопрос:

1. Заявление США. Публикация Дональда Трампа в Truth Social — официально признанный Polymarket источник, который использовался для резолюции аналогичных рынков ранее.

2. Заявление иранской стороны через мандатированного посредника. Иранское МИД публично признало Пакистан «principal mediator» («главным посредником») в переговорах. Согласно статье 8 Гаагской конвенции 1907 года о мирном разрешении международных споров, в режиме специального посредничества конфликтующие государства «прекращают любое прямое общение по предмету спора, который считается переданным исключительно посредническим государствам». Иными словами, в рамках своего мандата заявления Пакистана юридически транслируют позицию Ирана.

3. Подтверждение от ООН. Note to Correspondents Генерального секретаря — не новостное сообщение. Это формальный документ Секретариата, который, согласно правилам международной дипломатической коммуникации, не мог бы «приветствовать продление» без получения официальных нот (Notes Verbales) от обеих сторон соглашения. ООН — не газета, а нотариус.

4. Медиаконсенсус. Все ведущие мировые издания — без исключения — сообщили о продлении. Это прямо соответствует альтернативному критерию, прописанному в правилах самого рынка.

«Рынок не может стоять на No, когда фактическая ситуация на земле кричит Yes», — формулируют свою позицию инвесторы.

Что на кону

Общий оборот рынка — 77,2 миллиона долларов. По данным группы холдеров Yes, отдельные участники накопили позиции на десятки миллионов акций по цене 0,1−0,3 цента. В случае резолюции «Yes» выплата составляет $1 за акцию — то есть потенциальный выигрыш одного из крупнейших холдеров может превысить 20 миллионов долларов. В случае резолюции «No» — ноль.

При этом ситуация на рынке аномальная: акции Yes по цене 0,1 и 0,2 цента фактически отсутствуют в продаже, но стоят активные ордера на покупку, которые не исполняются уже более суток. То есть торгов против Yes-холдеров практически нет — продавцов снизу не осталось. Это классический признак того, что информированные участники видят диссонанс между фактологией и котировками.

Контекст: Polymarket и шлейф спорных резолюций

Это не первый случай, когда резолюции Polymarket по геополитическим событиям вызывают вопросы. Bloomberg ещё в начале апреля писал о более чем 170 миллионах долларов, прошедших через рынки, связанные с перемирием США-Иран, и о сомнениях в способности платформы «чисто урегулировать контракты, которые она брокерирует».

Рынки предсказаний как институт строятся исключительно на доверии. Если платформа игнорирует собственные правила или толкует их непоследовательно — особенно в кейсах с настолько очевидной фактологической базой, как этот — это подрывает саму идею «распределённого оракула правды», на которой держится индустрия. В этом смысле сейчас ставка выше $20 миллионов одного инвестора: на кону стоит легитимность всей модели.

Что дальше

Окончательную резолюцию вынесет UMA-протокол — децентрализованный оракул, на котором работает Polymarket. Владельцы токенов UMA проголосуют за один из вариантов. Инвесторы Yes готовят публичную кампанию, юридические документы и апеллируют к буквальному прочтению правил и международно-правовой рамке.

Если платформа решит рынок как «No», игнорируя заявления президента США, премьера Пакистана как официального посредника и официальный документ Генсека ООН, это создаст прецедент, который поставит под сомнение всю инфраструктуру децентрализованных рынков предсказаний. Инвесторы уже заявили, что в таком случае готовы инициировать судебные иски.

Голосование UMA станет моментом истины — не только для одного рынка на $77 млн, но и для индустрии, которая хочет претендовать на статус «наиточнейшего источника правды о будущем».