2025 год стал годом кардинальных изменений для инвесторов. Торговые пошлины, введенные в начале года по инициативе американского президента Дональда Трампа, вызвали волатильность на мировых рынках и заставили трейдеров гадать о последствиях глобальной торговой войны. Однако этот год также оказался чрезвычайно прибыльным для тех, кто правильно выбрал сегменты для инвестиций. Об этом пишет The Financial Times. «Минфин» вібрал главное.
Сомнительный доллар и триумф золота: 2025 год в мире инвестиций в графиках
Тарифные потрясения
Апрель 2025 года стал испытанием для финансовых рынков. «День освобождения» от пошлин вызвал панику среди инвесторов, заставив акции, валюты и облигации колебаться. Индекс S&P 500 упал на 15 %, а показатель волатильности VIX достиг 57,5 пунктов, что стало вторым по величине значением после пандемии Covid-19. Индекс MSCI All Country World продемонстрировал значительную волатильность, отражая беспокойство инвесторов.
ИИ и восстановление рынка
После «дня освобождения» началась новая эра на фондовом рынке. Успехи американских технологических компаний и ожидание бума расходов на ИИ вернули оптимизм трейдерам. Цена акций Nvidia, крупнейшего производителя чипов, удвоилась, сделав её первой компанией с рыночной капитализацией в $5 трлн. Это подчеркнуло тесную связь между фондовым рынком США и успехами в сфере ИИ.
Компании, рыночная капитализация которых в 2025 году превышала $1 трлн (трлн долларов)
Источник: Блумберг. FT
Долларовые сомнения
Доллар, который в конце 2024 года рос на фоне надежд на избрание Трампа, в 2025 году столкнулся с трудностями. Индекс доллара упал после инаугурации и заявлений о тарифах. Несмотря на восстановление других активов, американская валюта не смогла вернуться к прежним высотам. Эксперты предупреждают, что риски, связанные с долларом США, сохранятся.
Индекс доллара США
(1. Пик оптимизма в отношении доллара после выборов. 2. Подорыв доверия к доллару после введения тарифов в «день освобождения». 3. Замедление падения доллара.)
Источник: FT, LSEG
Торговля золотом: «Фомо» в действии
В 2025 году золото стало символом страха и жадности. Инвесторы всех мастей — от центральных банков до розничных трейдеров — покупали слитки, опасаясь экономических проблем и роста долга США. Цены на золото выросли на 71 %, достигнув $4500 за унцию. Центральные банки, включая Китай, начали диверсифицировать резервы, отказываясь от доллара в пользу золота.
Лучший год золота почти за полвека. Процентное изменение цены на золото по сравнению с каждым годом с 1979 года
Источник: FT. LSEG, расчеты FT. Данные за каждый год охватывают период до 22 декабря
Японский рынок облигаций: хаос и неопределённость
Японский рынок столкнулся с трудностями из-за инфляции, роста госрасходов и снижения спроса на облигации. Доходность десятилетних бумаг выросла до 2,04 %, а тридцатилетних — до 3,43 %, что стало максимумом за два десятилетия. Это вызвало беспокойство у управляющих фондами, которые считали японские облигации тихой гаванью.
Долгосрочные японские облигации подверглись резкой распродаже.
Каждая точка показывает годовое изменение доходности государственных облигаций Японии в процентных пунктах (10-летняя и 30-летняя доходности)
Источник: FT., LSEG
В Великобритании обеспокоены устойчивым ростом инфляции и управлением государственными финансами лейбористским правительством. Эти факторы стали причиной того, что стоимость долгосрочных займов достигла 16-летнего максимума в январе и стала самой высокой среди стран «Большой семёрки».
Тем не менее, ноябрьский бюджет, направленный на успокоение инвесторов, способствовал снижению стоимости займов. Эксперты по управлению фондами предупреждают, что в следующем году проблема с ростом стоимости долгосрочных займов может обостриться, особенно если увеличение доходности в Японии вынудит крупных внутренних инвесторов вернуть капитал из-за границы.
Доходность 10-летних облигаций (%). Великобритания. США. Франция. Италия. Канада. Германия. Япония
Долгосрочные затраты Великобритании на заимствования выделяются на фоне других показателей.
Источник: FT., LSEG
Криптовалюта: от эйфории к разочарованию
Начало года было отмечено ростом криптовалют благодаря поддержке администрации Трампа. Биткоин и другие токены достигли новых высот, вызвав интерес со стороны компаний. Однако к концу года рынок рухнул, цены на криптовалюты упали.
Акции криптовалютных компаний, таких как Coinbase и Circle, подешевели, а криптовалютные казначейские компании потеряли до 90 % стоимости.
Изменение с начала года в процентах (в местных валютах)
В этом году биткоин показал худшие результаты по сравнению с мировыми фондовыми индексами.
Источник: FT., LSEG
Волатильность (% в годовом исчислении)
Изменение с начала года в процентах (в местных валютах). Золото. Азиатские акции. Европейские акции. S&P 500. Глобальные облигации. Биткоин.
Источник: FT., LSEG
2025 год стал годом контрастов для инвесторов. Масштабные пошлины Трампа вызвали панику, но в то же время рынок показал впечатляющие результаты в сегментах, таких как ИИ и золото. Несмотря на временные трудности, долгосрочные тренды остаются позитивными для тех, кто готов рисковать.
