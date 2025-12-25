Сомнительный доллар и триумф золота: 2025 год в мире инвестиций в графиках

2025 год стал годом кардинальных изменений для инвесторов. Торговые пошлины, введенные в начале года по инициативе американского президента Дональда Трампа, вызвали волатильность на мировых рынках и заставили трейдеров гадать о последствиях глобальной торговой войны. Однако этот год также оказался чрезвычайно прибыльным для тех, кто правильно выбрал сегменты для инвестиций. Об этом пишет The Financial Times. «Минфин» вібрал главное.

Тарифные потрясения

Апрель 2025 года стал испытанием для финансовых рынков. «День освобождения» от пошлин вызвал панику среди инвесторов, заставив акции, валюты и облигации колебаться. Индекс S&P 500 упал на 15 %, а показатель волатильности VIX достиг 57,5 пунктов, что стало вторым по величине значением после пандемии Covid-19. Индекс MSCI All Country World продемонстрировал значительную волатильность, отражая беспокойство инвесторов.

ИИ и восстановление рынка

После «дня освобождения» началась новая эра на фондовом рынке. Успехи американских технологических компаний и ожидание бума расходов на ИИ вернули оптимизм трейдерам. Цена акций Nvidia, крупнейшего производителя чипов, удвоилась, сделав её первой компанией с рыночной капитализацией в $5 трлн. Это подчеркнуло тесную связь между фондовым рынком США и успехами в сфере ИИ.

Компании, рыночная капитализация которых в 2025 году превышала $1 трлн (трлн долларов)

Долларовые сомнения

Доллар, который в конце 2024 года рос на фоне надежд на избрание Трампа, в 2025 году столкнулся с трудностями. Индекс доллара упал после инаугурации и заявлений о тарифах. Несмотря на восстановление других активов, американская валюта не смогла вернуться к прежним высотам. Эксперты предупреждают, что риски, связанные с долларом США, сохранятся.

Индекс доллара США

(1. Пик оптимизма в отношении доллара после выборов. 2. Подорыв доверия к доллару после введения тарифов в «день освобождения». 3. Замедление падения доллара.)

Торговля золотом: «Фомо» в действии

В 2025 году золото стало символом страха и жадности. Инвесторы всех мастей — от центральных банков до розничных трейдеров — покупали слитки, опасаясь экономических проблем и роста долга США. Цены на золото выросли на 71 %, достигнув $4500 за унцию. Центральные банки, включая Китай, начали диверсифицировать резервы, отказываясь от доллара в пользу золота.

Лучший год золота почти за полвека. Процентное изменение цены на золото по сравнению с каждым годом с 1979 года

Японский рынок облигаций: хаос и неопределённость

Японский рынок столкнулся с трудностями из-за инфляции, роста госрасходов и снижения спроса на облигации. Доходность десятилетних бумаг выросла до 2,04 %, а тридцатилетних — до 3,43 %, что стало максимумом за два десятилетия. Это вызвало беспокойство у управляющих фондами, которые считали японские облигации тихой гаванью.

Долгосрочные японские облигации подверглись резкой распродаже.

Каждая точка показывает годовое изменение доходности государственных облигаций Японии в процентных пунктах (10-летняя и 30-летняя доходности)

В Великобритании обеспокоены устойчивым ростом инфляции и управлением государственными финансами лейбористским правительством. Эти факторы стали причиной того, что стоимость долгосрочных займов достигла 16-летнего максимума в январе и стала самой высокой среди стран «Большой семёрки».

Тем не менее, ноябрьский бюджет, направленный на успокоение инвесторов, способствовал снижению стоимости займов. Эксперты по управлению фондами предупреждают, что в следующем году проблема с ростом стоимости долгосрочных займов может обостриться, особенно если увеличение доходности в Японии вынудит крупных внутренних инвесторов вернуть капитал из-за границы.

Доходность 10-летних облигаций (%). Великобритания. США. Франция. Италия. Канада. Германия. Япония

Долгосрочные затраты Великобритании на заимствования выделяются на фоне других показателей.

Криптовалюта: от эйфории к разочарованию

Начало года было отмечено ростом криптовалют благодаря поддержке администрации Трампа. Биткоин и другие токены достигли новых высот, вызвав интерес со стороны компаний. Однако к концу года рынок рухнул, цены на криптовалюты упали.

Акции криптовалютных компаний, таких как Coinbase и Circle, подешевели, а криптовалютные казначейские компании потеряли до 90 % стоимости.

Изменение с начала года в процентах (в местных валютах)

В этом году биткоин показал худшие результаты по сравнению с мировыми фондовыми индексами.

Волатильность (% в годовом исчислении)

Изменение с начала года в процентах (в местных валютах). Золото. Азиатские акции. Европейские акции. S&P 500. Глобальные облигации. Биткоин.

2025 год стал годом контрастов для инвесторов. Масштабные пошлины Трампа вызвали панику, но в то же время рынок показал впечатляющие результаты в сегментах, таких как ИИ и золото. Несмотря на временные трудности, долгосрочные тренды остаются позитивными для тех, кто готов рисковать.