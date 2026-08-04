Сколько на самом деле стоит земля в Украине и много ли на ней можно заработать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2026, 14:49 Читати українською

Сколько на самом деле стоит земля в Украине и много ли на ней можно заработать

Официальная статистика утверждает, что средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляет около $1 700. Но участники рынка все чаще говорят, что эти цифры не отражают реальную стоимость сделок. «Минфин» проанализировал государственную статистику, данные профессиональных участников рынка и реальные кейсы инвесторов, чтобы выяснить, сколько действительно стоит земля и какую прибыль она способна приносить.

Официальная статистика утверждает, что средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляет около $1 700.

Особенности рынка

Весной этого года Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщила, что общая площадь проданных сельскохозяйственных участков превысила 1 млн гектаров. Всего на то время было заключено около 335 тыс. сделок и их количество продолжает расти — по итогам прошлого года, количество сделок увеличилось на 11%.

Самое большое количество сделок зафиксировано в традиционных сельскохозяйственных регионах — Сумской, Полтавской и Винницкой областях.

Как отметил глава Госгеокадастра Дмитрий Макаренко, динамика рынка была календарно-неравномерной из-за шока, вызванного полномасштабным вторжением, но в целом развитие рынка было плавным и последовательным.

По его словам, объем привлеченных в рыночное обращение участков находится в пределах 3% от общей площади сельскохозяйственных земель страны, что можно сопоставить с европейскими консервативными показателями. В то же время рынок после открытия в июле 2021 года ни одного полного года не функционировал в мирных условиях, и если бы не этот фактор, то объемы могли бы быть значительно выше.

Несмотря на войну, на рынке хватает желающих купить землю, зато не хватает продавцов. По словам руководителя проектов в агро Fortior Capital Владимира Нагорного, спрос на землю от открытия рынка стабильно превышает предложение в 2−3 раза. Это говорит о том, что абсолютное большинство владельцев паев не готовы с ними расставаться, выбирают стабильный арендный доход или ждут подорожания участков.

По словам Владимира Нагорного, чаще всего землю покупают:

  • компании-арендаторы (малые и средние — на юрлицо-арендатора, крупные — на структуры бенефициаров);
  • менеджеры среднего и высшего звена агрокомпаний;
  • другие работники агропредприятий;
  • предприниматели из смежных отраслей (техника, трейдинг, агросервисы).

А вот притока на рынок денег айтишников, который ожидался в 2021 году, не произошло. Эксперт считает, что они составляют до 10% среди профессиональных инвесторов. Иными словами, землю покупают в основном те, кто в ней разбирается.

Сколько официально стоит земля

По данным Госгеокадастра, по заключенным сделкам средняя стоимость земли составила около 75 тыс. грн, а это по текущему курсу менее $1 700. Для сравнения: в 2021 году, на момент открытия рынка, гектар стоил в среднем 36,5 тыс. грн, а это равнялось $1 350.

Исходя из данных, с момента открытия рынка цена выросла на 105% в гривневом эквиваленте, а ежегодно росла примерно на 15,5%. В долларах рост составляет ориентировочно 26% за весь период и примерно 4,7% в год.

Вместе с тем эксперты часто говорят о том, что цена участков в официальной статистике существенно снижена, поскольку сделки часто заключаются по нормативно-денежной оценке (НДО), чтобы снизить уплату налогов. То есть по цене, ниже которой землю запрещено продавать, а остальные средства выплачиваются наличными и не попадают в государственные отчеты.

По словам исследователя KSE Агроцентр Романа Нейтера, более половины сделок купли-продажи соответствуют или отличаются не более чем на 2% от НДО.

Второй фактор искажения официальной статистики — значительное влияние на нее продажи рекреационных участков и земель под застройку недалеко от крупных городов. Поэтому, например, по данным Госгеокадастра, в Ивано-Франковской области средняя стоимость гектара составляет 179 тыс. грн, в Киевской — 178 тыс. грн, а вот в Черкасской и Кировоградской — 68,6 и 58 тыс. грн. Хотя эти регионы обладают преимущественно хорошим качеством почв и отдалены от линии фронта.

Сколько на самом деле стоит земля

Для того, чтобы оценить стоимость сельхозучастков, «Минфин» проанализировал отчетность компаний, занимающихся торговлей землей. Они могут как покупать паи в интересах своих клиентов, так и продавать их.

Компания Zeminvest оценила изменение стоимости земли с 2021 года по настоящее время в 15 областях. По ее данным, только в двух из них рост цены оказался ниже, чем по средним показателям Госстата по стране, — в Одесской области участки подорожали на 89%, в Тернопольской области — на 95%. В Днепропетровской области земля подорожала на 273%, а в Черкасской — на 322%. Также в ряде областей подорожание составило около 200%.

Для более детального анализа не будем брать самые высокие и самые низкие показатели. Предположим, в 2021 году вы купили участок в Полтавской области, тогда он стоил 45 тыс. грн, или около $1 665.

Сейчас, по оценкам Zeminvest, цена земли в области 135 тыс. грн (для сравнения: Госгеокадастр оценивает ее в 90 тыс. грн), или $3 013.

Таким образом, с момента открытия рынка земли стоимость участка подорожала на 200% в гривне, или же на 81% в долларах.

Если считать ежегодный рост стоимости земли по годам, то в гривне будет 24,6%, а в долларах — 12,7% в год. Это уже значительно выше, чем доходность ОВГЗ.

По просьбе «Минфина» компания Твое Коло предоставила редакции отчетность об операциях по покупке и последующей продаже участков. То есть это исключительно те случаи, когда инвестор купил землю, какое-то время держал ее в собственности, а затем продал и сделка уже закрыта. Это не секретная информация, ведь детали этих кейсов компания регулярно публикует в своем телеграм-канале.

Доходность по разным участкам здесь существенно отличается, ведь существует много факторов, влияющих на цену. Но средняя годовая доходность в гривне по полностью закрытым сделкам в 2026 году составляет 42% в гривне и 36% в долларах.

У внимательных читателей сразу может возникнуть вопрос, почему доходность в гривне и долларах мало отличается. Дело в том, что в тех случаях, которые мы рассматривали ранее, сравнивались цены лета 2021 года с нынешними. Здесь же речь уже идет о сделках, когда инвесторы покупали участки уже после начала полномасштабной войны, — соответственно, самая существенная девальвация гривны их не затронула.

Также следует учитывать, что в этой доходности уже учтено получение арендной платы, что несколько улучшает общую картину. В то же время расходы по проведению операций и управлению землей здесь тоже учтены, поэтому эту доходность можно считать «чистой».

Рассмотрим более подробно один из конкретных кейсов. Принципиально не будем брать самую низкую или самую высокую доходность, а найдем показатели, близкие к средним.

В случае, который более подробно рассмотрим, инвестор купил участок в Кременецком районе Тернопольской области в сентябре 2023 года. Площадь участка составляла около 1,5 гектара. Цена покупки одного гектара к тому времени составляла 99,8 тыс. грн, или $2 729.

В декабре 2025 года инвестор продал свой участок. Цена продажи гектара теперь уже составляла 235,4 тыс. грн, или $5 539. Кроме того, за время владения землей он получил доход от аренды — 22 217 грн ($523). После учета оплаты нотариальных действий, уплаты комиссии, вознаграждения управляющему и налогам прибыль инвестора составляет 144,6 тыс. грн ($2 741), а это 83,5% в гривне. Годовая доходность в этом случае достигает 37,34% в гривне и 26% в долларах.

Если сравнивать доходность с ОВГЗ, то она будет примерно в три раза опережать гривневые бумаги и более чем в 8 раз долларовые.

В то же время следует уточнить, что эти показатели нельзя назвать средними по рынку. Земли, купленные через профессиональные управляющие компании, обычно дорожают быстрее. В частности, благодаря тому, что учитываются качество почв, осадки в регионе, расположение участка, конкуренция между потенциальными арендодателями, нынешний срок аренды. Также Твое Коло пытается объединять участки отдельных инвесторов, чтобы продать их вместе — агрокомпаниям такие пакеты более интересны и они готовы за них доплачивать.

«Доходность земельной инвестиции закладывается еще до покупки участка. Мы сознательно работаем только в отдельных аграрных регионах и оцениваем не только качество почвы, количество осадков или логистику, а в первую очередь будущий сценарий продаж. Для нас принципиально, чтобы конкретный участок был потенциально интересным по меньшей мере трем покупателям, ведь именно конкуренция создает возможность получить более высокую цену, по сравнению с продажей отдельного пая. Наше ключевое преимущество состоит в том, что мы не работаем с каждым участком, как с отдельным паем. Мы заранее проектируем выход из инвестиции, консолидируем активы разных инвесторов в единые земельные массивы и создаем земельный продукт под нужды агрокомпаний. Еще до того, как предложить участок инвестору, мы оцениваем, с какими активами его можно будет объединить и какие потенциальные покупатели могут быть заинтересованы в сложившемся массиве», — объясняет CEO «Твое Коло» Андрей Усенко.

По его словам, агрокомпаниям нужны не отдельные паи по 2−3 гектара, а готовые земельные массивы. Именно поэтому Твое Коло консолидирует участки разных инвесторов в предложении площадью более 30 гектаров. «Такие земельные пулы могут стоить минимум на 30% дороже совокупной стоимости отдельных участков. Еще один важный критерий — срок действия договора аренды. Для агропроизводителя значительно более ценная земля, которую он сможет интегрировать в свой земельный банк уже сейчас или в течение ближайших 1−3 лет. Именно сочетание правильной локации, конкуренции между потенциальными покупателями, консолидации земель и прогнозируемого спроса позволяет системно продавать участки с доходностью от 15% годовых в долларах», — объясняет эксперт.

Парадокс украинского рынка земли состоит в том, что официально гектар стоит менее $2 тыс., но найти качественный участок по такой цене очень сложно. Из-за распространенного занижения стоимости сделок государственная статистика часто показывает лишь нижнюю границу рынка, в то время как реальные цены и доходность могут быть совсем другими. Именно поэтому инвестору следует смотреть не только на официальные цифры, но и на практику реальных сделок и экономику конкретного участка.

Автор:
Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
sasok33
sasok33
4 августа 2026, 15:43
#
Стаття спочатку виглядала пристойно але нижче пішла криво вписана реклама земельного реєлтора. Забудовники вже шекелі не несуть?))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами