Системное лидерство: как украинец выстраивает новые институты в США через спорт и бизнес

Когда Максим Марщивский переехал в Лос-Анджелес, он не просто перевез опыт — он перенес целую модель мышления.

Предприниматель и стратег, известный своей работой в сфере бизнес-развития и кризисного менеджмента, в США начал новый этап — создание институтов, объединяющих бизнес, спорт и культуру в одну экосистему.

Его подход — институциональное лидерство: вместо отдельных проектов — создание структур, которые продолжают работать независимо от личного участия.

Спорт как фундамент новой инфраструктуры

Одним из ключевых шагов стало основание American Billiards Pyramid Federation (ABPF) (abpf.us).

До 2023 года пирамидный бильярд в США существовал только на любительском уровне. Благодаря инициативе Марщивского дисциплина получила:

национальный регламент и устав,

сертификацию судей и тренеров,

календарь официальных турниров,

видеоархив и рейтинговую систему,

меморандум о сотрудничестве с Европейской Федерацией Пирамиды (EPF).

В 2025 году состоялся первый чемпионат США по пирамидному бильярду, который стал началом формирования национальной сборной США.

Это также символично — ведь из-за полномасштабной войны Украина потеряла большинство своих спортивных институтов, и именно украинский лидер восстанавливает их за океаном.

«Мы не просто популяризируем игру. Мы восстанавливаем систему, которая должна жить по принципам демократии, открытости и честной конкуренции», — объясняет Марщивский.

Предпринимательство как культурный мост

В Лос-Анджелесе есть место, где бизнес и спорт буквально переплетаются — Peaky Sticks Billiards Academy (peakyclub.com). Кто-то приходит туда играть, кто-то — просто встретить знакомых. Здесь собираются предприниматели, спортсмены, украинцы, которые не потеряли связь с родиной.

В этом пространстве проходят чемпионаты, встречи Ukrainian Hills (instagram.com/ukrainian_hills), лекции, молодежные мероприятия — все, что держит людей вместе.

Максим Марщивский часто помогает украинским предпринимателям, которые только осваиваются в США. Подсказывает, как разобраться с франшизами, как не затеряться среди американских темпов.

«Настоящий успех — это не прибыль, а создание среды, где другие могут расти», — отмечает он.

Семейное лидерство как модель влияния

Для Марщивского любая система начинается с семьи.

Его сыновья — Максим Марщивский-младший (11) и Данило Марщивский (8) — входят в национальные рейтинги USA Swimming (data.usaswimming.org) и имеют многочисленные командные рекорды в составе клуба BLAST Sharks (blastswimming.org).

Старший сын — чемпион Калифорнии и MVP команды, младший — двукратный обладатель награды Most Dedicated Athlete.

Младшая дочь, Alisa Marshchivska, занимается художественной гимнастикой в школе олимпийского резерва California Rhythms под руководством Татьяны Иткиной (californiarhythms.com).

«Семья — это первая институция. Если дети видят порядок, стратегию и командную работу дома, они перенесут это в спорт и дальше — в общество», — убежден Максим.

Точка опоры для перемен

Своими инициативами — American Billiards Pyramid Federation (ABPF), Peaky Sticks Academy и Ukrainian Hills Business Club — Максим Марщивский объединил людей, которым важно не терять украинские корни, даже живя за океаном.

Все это — не об отдельных бизнесах, а о сообществе. О том, что даже вдали от дома можно создавать вещи, которые имеют смысл, поддерживают других и помогают не забывать, кто мы есть.