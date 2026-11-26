Российские удары по портовой инфраструктуре и угрозы судоходству влияют не только на украинский агроэкспорт, но и на рынок сельскохозяйственных земель. Аграрии становятся более осторожными с долгосрочными инвестициями, объемы продаж земли сокращаются, а рынок все заметнее разделяется на относительно безопасную середину и более рискованные юг и восток. В то же время средняя цена гектара продолжает расти. О тенденциях и перспективах земельного рынка рассказывает Павел Мартышев, заместитель руководителя Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр).

Меньше сделок, более мелкие участки

Украинский рынок земли существует уже пять лет. Российские удары по портовой инфраструктуре и угрозы судоходству усложняют агроэкспорт и сдерживают инвестиции в землю. По данным нового обзора KSE Агроцентра, объемы продаж сокращаются, но средняя цена за гектар продолжает расти.

В марте рынок установил один из рекордов за всю историю — за месяц продали 20,6 тыс. га земли. Дальше начался спад. В апреле продали 18,7 тыс. га, а в августе — уже 12,7 тыс. га. Это самый низкий показатель с декабря 2024 года, если не учитывать традиционный январский спад.

Рынок вышел из коридора 15−20 тыс. га в месяц, в котором держался с 2024 года. В сентябре активность частично возобновилась — до 14,9 тыс. га (+17%), но все равно осталась ниже, чем год назад.

В третьем квартале количество сделок сократилось на 14% по сравнению со вторым, а площадь проданной земли — на 18%. По сравнению с третьим кварталом 2025 падение составляло 7% и 15% соответственно. Площадь сокращается быстрее количества сделок, то есть на рынке преобладают все более мелкие участки.

Причем здесь порты

Мы связываем спад с осложнением морского экспорта. Обстрелы портовой инфраструктуры и угрозы судоходству снижают доходы аграриев и вносят неопределенность в сбыт. Это сдерживает инвестиции, в том числе в землю.

Логика ясна. Земля — долгосрочная инвестиция. И покупку будут первыми откладывать те, кто не знает, как и по какой цене продаст следующий урожай.

Но влияние блокировки портов тяжело отделить от других факторов. Например, в Николаевской и Херсонской областях в третьем квартале средняя цена земли составляла 48 тыс. грн/га — значительно ниже средней по стране.

В южных областях также снизилось соотношение рыночной цены к нормативной денежной оценке (НГО): в Одесской области — с 1,28 до 1,17, в Николаевской — с 1,42 до 1,29, в Херсонской — с 1,15 до 1,08. Такую динамику мы объясняем прежде всего рисками безопасности и климата, а проблемы с портами здесь — лишь один из факторов.

Прифронтовые области тоже отстают. В Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях прирост количества сделок в третьем квартале был ниже среднего по стране. Днепропетровщина, занимающая второе место по площади проданных земель за все время работы рынка, в 2026 году опустилась на девятое место.

Вместо этого быстрее среднего по рынку развивались Закарпатской, Черкасской, Ивано-Франковской и Львовская области — регионы, находящиеся вдали от портов и линии фронта.

Парадокс цены

Несмотря на сокращение продаж, земля не дешевеет. Напротив, средняя цена в сентябре достигла 126 тыс. грн/га против 105 тыс. грн/га в мае.

За два года разрыв между средней и средневзвешенной ценой вырос с 17 до 43,6 тыс. грн/га, и блокировка портов только усилила эту тенденцию. На практике это означает, что небольшие участки дорожают быстрее крупных.

Возможно мы видим раннюю стадию консолидации земель, когда покупатели постепенно объединяют мелкие паи в сплошные массивы. Пока это лишь гипотеза, которую можно будет проверить позже на большей выборке данных.

В то же время рыночная цена все больше удаляется от НПО. Их соотношение выросло с 1,57 в четвертом квартале 2025 года до 1,74 в третьем квартале 2026 года. Более половины роста за все пять лет работы рынка пришлось на первые три квартала 2026 года.

Это указывает на недостатки методики расчета НПО, не учитывающей изменения на рынке сельскохозяйственной земли. К тому же использование НГО в качестве налогооблагаемой базы искусственно занижает налоги за пользование землей.

Два полюса рынка земли

Рынок все больше поляризуется.

По площади продаж в 2026 году лидируют традиционно аграрные области — Полтавская, Винницкая, Житомирская и Черниговская. Итого на них приходится 35% сделок, хотя цены здесь растут относительно умеренно.

Самая дорогая земля — на западе. В Ивано-Франковской области средняя цена составляет 297 тыс. грн/га, во Львовской — 292 тыс. грн/га. В обоих регионах она в 1,6−2 раза превышает средневзвешенную из-за мелких дорогих участков.

Изменяется и структура продаж. В третьем квартале доля земель для товарного сельскохозяйственного производства выросла до 75% проданной площади против 71,7% за все время работы рынка. Доля земель для личного крестьянского хозяйства, напротив, сократилась до 19,4%.

Еще одно изменение — постепенно уменьшается доля сделок по цене на уровне НГО. Это минимальная допустимая цена продаж, которую иногда используют, чтобы занизить налог с дохода от продаж земли. В 2021 году доля таких сделок составляла 36−40%, а в 2026-м снизилась до 11−13%. Это свидетельствует о росте прозрачности рынка.

Пессимизм на рынке аренды

Рынок аренды государственных и коммунальных земель через «Прозорро.Продажи» тоже охладел.

В третьем квартале в аренду было передано 13,4 тыс. га против более 31 тыс. га на пике в третьем квартале 2025 года. Более четверти этой площади пришлось на Одесскую область — 3,7 тыс. га.

Средняя цена аренды в сентябре составила 10,7 тыс. грн/га (около $239/га). Это меньше январского пика в 15,2 тыс. грн/га, но все еще выше показателей 2023−2024 годов.

Цены продажи и аренды земли сейчас двигаются по-разному. Рынок аренды более гибок и быстрее реагирует на изменение финансовых возможностей аграриев. А растениеводство из-за блокировки портов становится убыточным, и это ограничивает дальнейший рост арендных ставок.

Что дальше

Если порты будут и дальше оставаться под ударами, объемы продаж земли, вероятнее всего, продолжат сокращаться, а цены постепенно стабилизируются. Рынок купли-продажи земли достаточно инертен, поэтому этот процесс может занять несколько месяцев.

Разрыв между относительно безопасными западными и центральными областями и более рискованными югом и востоком будет увеличиваться. Близость границ ЕС и благоприятный климат для выращивания рентабельных культур, в частности сои, рапса и подсолнечника, будут постепенно смещать аграрное производство на запад.

Решающим фактором цен на землю остается финансирование аграриев. Нехватка средств может сорвать весенние полевые работы, привести к банкротствам и вынудить часть производителей продавать землю. В таком случае в отдельных регионах цены могут начать снижаться, а земля будет постепенно переходить к более устойчивым игрокам.