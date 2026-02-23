Ротация $100+ млрд: главные перестановки в портфелях Акмана и Баффета

17 февраля истек срок подачи отчетности за 4 квартал 2025 года, который институциональные инвесторы, управляющие капиталом размером свыше $100 млн, предоставляют в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (формы 13F). Перекосы в портфелях топовых инвесторов нередко влияют на рыночные тренды или сигнализируют об изменении настроений в определенных секторах. Если в предыдущем квартале активность в основном сводилась к фиксации прибыли, то в этот раз зафиксированы более показательные изменения. Инвестиционный эксперт Богдан Сидоренко проанализировал портфели трех известных инвесторов — Уоррена Баффета, Билла Акмана и Стэнли Дракенмиллера.

Уоррен Баффет: сокращение больших позиций и точечные корректировки

Источник: gurufocus.com

Уоррен Баффет — один из самых известных поклонников фундаментального подхода и долгосрочного инвестирования. Его стратегия основывается на концентрации в качественном бизнесе с предполагаемыми денежными потоками. Любые изменения в его позициях часто воспринимаются как сигнал об оценке рынка в целом.

Следует также учесть, что за последний период Уоррен Баффет отошел от активного управления инвестиционными решениями, передав большую часть операционной ответственности команде фонда, что также может влиять на характер портфельных изменений.

В портфеле известного инвестора на данный момент не зафиксированы существенные глобальные изменения в новых покупках, однако произошли заметные движения в уже имеющихся позициях.

Операции в течение квартала

Активы Liberty Live Group (LLYVK, LLYVA) и Liberty Formula One Group (FWONK) покупались и продавались в течение одного отчетного периода.

Среди новых позиций появился The New York Times (NYT), рассматриваемый как консервативная медийная компания с устойчивой бизнес-моделью.

Изменения алокации

Дополнительные купленные позиции:

Domino`s Pizza Inc. (DPZ) +12% к имеющейся позиции, умеренное наращивание доли,

Chubb Limited (CB) +9,31%, постепенное расширение инвестиции,

Chevron Corporation (CVX)+6,63%, дополнительное усиление экспозиции в энергетике.

Сокращение частиц:

Amazon (AMZN) -77,24% — не ключевая позиция, сокращение осуществлено на выгодном ценовом уровне,

Atlanta Braves Holdings (BATRK) -48,39% — существенное уменьшение доли,

Aon (AON) -12,12% — частичное сокращение позиции,

Pool Corporation (POOL) -11,28% — позиция демонстрирует около -30% предыдущих пиковых значений,

Apple (APPL) -4,32% (-1,02% от всего портфеля) — продолжение снижения доли,

Bank of America (BAC) -8,94% (-1,02% от портфеля) — также заметно значительное сокращение экспозиции,

Constellation Brands (STZ) -2,99% — незначительное уменьшение доли,

Liberty Latin America (LILA) -8,90% — частичный выход из позиции.

Главный сигнал — дальнейшее уменьшение доли двух крупных позиций Bank of America (BAC) и Apple (AAPL). Это может свидетельствовать о стремлении снизить концентрацию в отдельных компаниях и постепенно фиксировать прибыль после продолжительного периода роста.

Одновременно наблюдается поддержка энергетического и страхового секторов Chevron Corporation (CVX) и Chubb Limited (CB), что может отражать более защитную позицию в условиях рыночной неопределенности.

Билл Акман: ставка на технологии и перераспределение рисков

Источник: gurufocus.com

Билл Акман представляет более активный стиль управления. Его фонд известен концентрированными ставками и готовностью перефоматировать портфель в зависимости от макроэкономической ситуации или корпоративных событий. Ротация в его позициях обычно отражает изменение видения отдельных секторов.

В портфеле инвестора произошли заметные изменения по сравнению с предыдущим кварталом. Были проданы акции Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG), однако раньше это была незначительная позиция.

Ключевое событие — формирование позиции в Meta Platforms (META) после коррекции на отчетности. Доля около 11% портфеля делает ее пятой по размеру позиции. Это свидетельствует о высоком уровне убежденности в идее.

Изменения алокации

Дополнительно купленные позиции:

Amazon (AMZN) +64,99% к предыдущей позиции

Brookfield Corporation (BN) +49,69% — компания может выиграть от дальнейшего снижения ставок, однако при отсутствии такого сценария риски остаются высокими из-за значительной долговой нагрузки

Сокращение:

Hilton Worldwide Holdings (HLT), Restaurant Brands Intern (QSR), Uber Technologies Inc (UBER) — незначительные объемы сокращений

Alphabet Inc. (GOOGL) -86,00% — значительное сокращение, вероятно с целью сбалансирования портфеля (при этом оставлена серия Alphabet Inc (GOOGL))

Отдельно следует обратить внимание на интерес к Uber Techologies Inc. (UBER): при текущих ценах актив выглядит привлекательно с точки зрения соотношения риска и потенциала.

Акман активно перераспределяет технологическую экспозицию: уменьшает долю в Alphabet Inc (GOOGL), но формирует значительную позицию в Meta Platforms (META). Такой шаг можно рассматривать как изменение внутренней структуры технологического блока, а не отказ от сектора в целом.

Увеличение доли в Brookfield Corpation (BN) может быть ставкой на возможное снижение ставок, ведь компания выигрывает от более дешевого финансирования, хотя и остается чувствительной к долговой нагрузке.

Стэнли Дракенмиллер: акцент на финансы и сырье

Источник: gurufocus.com

Стэнли Дракенмиллер известен гибким макроподходом и способностью быстро изменять структуру портфеля. Его стратегия часто сочетает фундаментальный анализ макроэкономических ожиданий, что делает отчетность 13 °F особенно показательной с точки зрения циклических тенденций.

Портфель известного инвестора отличается высокой активностью и большим количеством сделок. Учитывая регулярные перераспределения до 25% капитала ежеквартально, анализ сосредоточен на наибольших позициях и преимущественно на покупках. Повторять подобные сделки без собственного анализа не рекомендуется.

Основные покупки:

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — покупка ETF финансового сектора, отражающая повышенную экспозицию в банки и страховые компании (доля фонда Баффета в нем около 12%)

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) — приобретение развзвешенного S&P 500, как альтернативы SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) без перекоса в мегакапы, с более широким рынком.

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) + call — выглядит как агрессивная макроставка (-5% портфеля) на Бразилию с использованием опционной конструкции

Alcoa (AA) — компания демонстрирует улучшение ключевых финансовых показателей

Entegris (ENTG) — просматривается вероятная геополитическая идея в сегменте полупроводников

Lattice Semiconductor (LSCC) — ставка на выход новых продуктов и расширение рыночной доли

Bloom Energy (BE) — высокие темпы роста выручки и бизнеса, но в то же время повышенные риски волатильности

Delta Airlines (DAL), United Airlines (UAL) — авиаперевозчики с привлекательными рыночными мультипликаторами и положительными отраслевыми трендами.

Общая картина свидетельствует об усилении экспозиции в финансовый сектор и сырьевые активы. Использование равновесного индекса (RSP) может являться сигналом ожидания более широкого участия компаний в росте рынка, а не концентрации только в технологических гигантах.

Ставка на Бразилию через iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) подчеркивает интерес к emerging markets и потенциальным выгодам от глобальной макроэкономической перестройки.

Стратегический вектор крупных фондов

Анализ портфелей известных инвесторов позволяет оценить не только отдельные компании, но и более широкие изменения в распределении капитала между секторами и регионами. Очередное обновление 13 °F подтверждает: даже при отсутствии громких новых ставок ротация внутри портфеля может быть не менее показательна. Сокращение больших позиций, наращивание ставок в финансовом и сырьевом секторах, а также выборочные входы в технологии формируют интересную картину рыночных настроений 2026 года.

Механическое копирование стратегий даже самых успешных инвесторов может быть рискованным: крупные фонды имеют собственную аналитическую базу и долгосрочные цели, а отчетность 13 °F публикуется с временной задержкой. Поэтому важно не только следить за сделками, но понимать логику решений и учитывать изменение рыночных условий в следующих кварталах.