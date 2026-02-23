Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
23 февраля 2026, 15:50 Читати українською

Ротация $100+ млрд: главные перестановки в портфелях Акмана и Баффета

17 февраля истек срок подачи отчетности за 4 квартал 2025 года, который институциональные инвесторы, управляющие капиталом размером свыше $100 млн, предоставляют в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (формы 13F). Перекосы в портфелях топовых инвесторов нередко влияют на рыночные тренды или сигнализируют об изменении настроений в определенных секторах. Если в предыдущем квартале активность в основном сводилась к фиксации прибыли, то в этот раз зафиксированы более показательные изменения. Инвестиционный эксперт Богдан Сидоренко проанализировал портфели трех известных инвесторов — Уоррена Баффета, Билла Акмана и Стэнли Дракенмиллера.

17 февраля истек срок подачи отчетности, который институциональные инвесторы, управляющие капиталом размером свыше $100 млн, предоставляют в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (формы 13F).

Уоррен Баффет: сокращение больших позиций и точечные корректировки

Источник: gurufocus.com

Уоррен Баффет — один из самых известных поклонников фундаментального подхода и долгосрочного инвестирования. Его стратегия основывается на концентрации в качественном бизнесе с предполагаемыми денежными потоками. Любые изменения в его позициях часто воспринимаются как сигнал об оценке рынка в целом.

Следует также учесть, что за последний период Уоррен Баффет отошел от активного управления инвестиционными решениями, передав большую часть операционной ответственности команде фонда, что также может влиять на характер портфельных изменений.

В портфеле известного инвестора на данный момент не зафиксированы существенные глобальные изменения в новых покупках, однако произошли заметные движения в уже имеющихся позициях.

Операции в течение квартала

Активы Liberty Live Group (LLYVK, LLYVA) и Liberty Formula One Group (FWONK) покупались и продавались в течение одного отчетного периода.

Среди новых позиций появился The New York Times (NYT), рассматриваемый как консервативная медийная компания с устойчивой бизнес-моделью.

Изменения алокации

Дополнительные купленные позиции:

  • Domino`s Pizza Inc. (DPZ) +12% к имеющейся позиции, умеренное наращивание доли,
  • Chubb Limited (CB) +9,31%, постепенное расширение инвестиции,
  • Chevron Corporation (CVX)+6,63%, дополнительное усиление экспозиции в энергетике.

Сокращение частиц:

  • Amazon (AMZN) -77,24% — не ключевая позиция, сокращение осуществлено на выгодном ценовом уровне,
  • Atlanta Braves Holdings (BATRK) -48,39% — существенное уменьшение доли,
  • Aon (AON) -12,12% — частичное сокращение позиции,
  • Pool Corporation (POOL) -11,28% — позиция демонстрирует около -30% предыдущих пиковых значений,
  • Apple (APPL) -4,32% (-1,02% от всего портфеля) — продолжение снижения доли,
  • Bank of America (BAC) -8,94% (-1,02% от портфеля) — также заметно значительное сокращение экспозиции,
  • Constellation Brands (STZ) -2,99% — незначительное уменьшение доли,
  • Liberty Latin America (LILA) -8,90% — частичный выход из позиции.

Главный сигнал — дальнейшее уменьшение доли двух крупных позиций Bank of America (BAC) и Apple (AAPL). Это может свидетельствовать о стремлении снизить концентрацию в отдельных компаниях и постепенно фиксировать прибыль после продолжительного периода роста.

Одновременно наблюдается поддержка энергетического и страхового секторов Chevron Corporation (CVX) и Chubb Limited (CB), что может отражать более защитную позицию в условиях рыночной неопределенности.

Билл Акман: ставка на технологии и перераспределение рисков

Источник: gurufocus.com

Билл Акман представляет более активный стиль управления. Его фонд известен концентрированными ставками и готовностью перефоматировать портфель в зависимости от макроэкономической ситуации или корпоративных событий. Ротация в его позициях обычно отражает изменение видения отдельных секторов.

В портфеле инвестора произошли заметные изменения по сравнению с предыдущим кварталом. Были проданы акции Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG), однако раньше это была незначительная позиция.

Ключевое событие — формирование позиции в Meta Platforms (META) после коррекции на отчетности. Доля около 11% портфеля делает ее пятой по размеру позиции. Это свидетельствует о высоком уровне убежденности в идее.

Изменения алокации

Дополнительно купленные позиции:

  • Amazon (AMZN) +64,99% к предыдущей позиции
  • Brookfield Corporation (BN) +49,69% — компания может выиграть от дальнейшего снижения ставок, однако при отсутствии такого сценария риски остаются высокими из-за значительной долговой нагрузки

Сокращение:

  • Hilton Worldwide Holdings (HLT), Restaurant Brands Intern (QSR), Uber Technologies Inc (UBER) — незначительные объемы сокращений
  • Alphabet Inc. (GOOGL) -86,00% — значительное сокращение, вероятно с целью сбалансирования портфеля (при этом оставлена серия Alphabet Inc (GOOGL))

Отдельно следует обратить внимание на интерес к Uber Techologies Inc. (UBER): при текущих ценах актив выглядит привлекательно с точки зрения соотношения риска и потенциала.

Акман активно перераспределяет технологическую экспозицию: уменьшает долю в Alphabet Inc (GOOGL), но формирует значительную позицию в Meta Platforms (META). Такой шаг можно рассматривать как изменение внутренней структуры технологического блока, а не отказ от сектора в целом.

Увеличение доли в Brookfield Corpation (BN) может быть ставкой на возможное снижение ставок, ведь компания выигрывает от более дешевого финансирования, хотя и остается чувствительной к долговой нагрузке.

Стэнли Дракенмиллер: акцент на финансы и сырье

Источник: gurufocus.com

Стэнли Дракенмиллер известен гибким макроподходом и способностью быстро изменять структуру портфеля. Его стратегия часто сочетает фундаментальный анализ макроэкономических ожиданий, что делает отчетность 13 °F особенно показательной с точки зрения циклических тенденций.

Портфель известного инвестора отличается высокой активностью и большим количеством сделок. Учитывая регулярные перераспределения до 25% капитала ежеквартально, анализ сосредоточен на наибольших позициях и преимущественно на покупках. Повторять подобные сделки без собственного анализа не рекомендуется.

Основные покупки:

  • Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — покупка ETF финансового сектора, отражающая повышенную экспозицию в банки и страховые компании (доля фонда Баффета в нем около 12%)
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) — приобретение развзвешенного S&P 500, как альтернативы SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) без перекоса в мегакапы, с более широким рынком.
  • iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) + call — выглядит как агрессивная макроставка (-5% портфеля) на Бразилию с использованием опционной конструкции
  • Alcoa (AA) — компания демонстрирует улучшение ключевых финансовых показателей
  • Entegris (ENTG) — просматривается вероятная геополитическая идея в сегменте полупроводников
  • Lattice Semiconductor (LSCC) — ставка на выход новых продуктов и расширение рыночной доли
  • Bloom Energy (BE) — высокие темпы роста выручки и бизнеса, но в то же время повышенные риски волатильности
  • Delta Airlines (DAL), United Airlines (UAL) — авиаперевозчики с привлекательными рыночными мультипликаторами и положительными отраслевыми трендами.

Общая картина свидетельствует об усилении экспозиции в финансовый сектор и сырьевые активы. Использование равновесного индекса (RSP) может являться сигналом ожидания более широкого участия компаний в росте рынка, а не концентрации только в технологических гигантах.

Ставка на Бразилию через iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) подчеркивает интерес к emerging markets и потенциальным выгодам от глобальной макроэкономической перестройки.

Стратегический вектор крупных фондов

Анализ портфелей известных инвесторов позволяет оценить не только отдельные компании, но и более широкие изменения в распределении капитала между секторами и регионами. Очередное обновление 13 °F подтверждает: даже при отсутствии громких новых ставок ротация внутри портфеля может быть не менее показательна. Сокращение больших позиций, наращивание ставок в финансовом и сырьевом секторах, а также выборочные входы в технологии формируют интересную картину рыночных настроений 2026 года.

Механическое копирование стратегий даже самых успешных инвесторов может быть рискованным: крупные фонды имеют собственную аналитическую базу и долгосрочные цели, а отчетность 13 °F публикуется с временной задержкой. Поэтому важно не только следить за сделками, но понимать логику решений и учитывать изменение рыночных условий в следующих кварталах.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Сидоренко Богдан
Лектор Биржевого университета Сидоренко Богдан
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
