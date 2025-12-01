Стоит ли ожидать финансовый кризис в 2026 году: что показал опрос экспертов

В последний год экономическая политика президента США Дональда Трампа, включая фискальный взрыв, разрушение международной торговой системы, угрозы независимости ФРС и подрыв долгосрочного инновационного потенциала страны, вызвала тревогу в США и во всем мире. О том, неизбежен ли большой кризис, и как экономика может смягчить его последствия рассказывает project-syndicate.org со ссылкой на мнения ученых экономистов. «Минфин» выбрал главное.

Анат Р. Адмати — профессор финансов и экономики Стэнфордского университета и соавтор книги «Новая одежда банкиров: что не так с банковским делом и что с этим делать»

Непрозрачная система, полная эксплуатации, чрезмерного риска, плохой политики, пустых обещаний и откровенной лжи, подвержена серьезным кризисам, особенно когда обманы и политические провалы наконец-то разоблачаются. Независимо от того, такой кризис неизбежен, искажения системы наносят огромный вред, который влияет на нас каждый день. В целом экономика движется в крайне тревожном направлении.

Рассмотрим финансовую систему. После мирового финансового кризиса 2008 года лидеры западных демократий пообещали реформу регулирования и прекращения финансирования за счет налогоплательщиков программами финансирования. Но мало что изменилось. Финансовое регулирование не только остается слабым, но и выросли риски, а плохо контролируемые финансовые инновации делают систему все более искаженной и хрупкой. Фундаментальные источники этой хрупкости остаются неизменными: непрозрачность и чрезмерные заимствования по всей системе, от традиционного банковского дела до частного кредитования, рынков частного капитала, криптовалют и стейблкоинов.

В то же время, давние законы о борьбе с мошенничеством и коррупцией не выполняются, основные банковские правила ослаблены (вопреки взглядам некоторых бывших регуляторов и ученых), а рост «легитимизированных» криптовалют вызывает тревогу. Доходы от преступлений и коррупции теперь поступают в легитимную систему, и триллионы обязательств в конечном итоге могут быть оплачены правительствами и центральными банками под предотвращением «системного кризиса». Бенефициарами этой ситуации являются — и будут — преступники и другие, кто давал ложные обещания и делал необдуманные ставки, тогда как остальное общество останется поглощать ущерб и страдать от последствий.

Рынки не могут работать без надежных правительств и эффективных правовых систем. Наибольшие риски, с которыми мы сталкиваемся, связаны не только с финансовыми излишествами, но и со злоупотреблением политической и экономической властью, а также с разрушением институтов, призванных привлекать власть имущих к ответственности. Даже сама правда потеряла свою силу, делая общества все более уязвимыми.

Хиллари Дж. Аллен — профессор права в юридическом колледже Американского университета в Вашингтоне, является автором книги «Финансы без водителя: влияние финтехов на финансовую стабильность»

Наша финансовая система страдает от уязвимостей. Уровень кредитного плеча во многих частях небанковской денежной системы находится на исторически высоком уровне. Криптоактивы, подобные Понцу, не подкрепленные ни одной производственной мощностью, были включены в традиционные финансовые рынки. Инвестирование в фондовый рынок все чаще означает ставку на инструменты генеративного искусственного интеллекта с их неразрешимыми проблемами точности и ограниченным заметным ростом производительности (несмотря на то, что индустрия искусственного интеллекта в значительной степени субсидирует их использование). Новая волна автоматизации, растущая зависимость от общей инфраструктуры, такой как облачные вычисления, и уязвимость к серьезным явлениям погоды и кибератак также создают новые операционные риски. Короче говоря, мировая финансовая система — это прах, и любое количество событий может повлечь за собой пожар.

У США есть особенно плохие возможности для преодоления финансового кризиса. Лучший способ повысить устойчивость финансовой системы — это уменьшить леверидж и привлечь высококвалифицированных регуляторов для мониторинга новых рисков. США двигаются в неправильном направлении в обоих направлениях, ослабляя существующие ограничения на леверидж и сокращая количество финансовых регуляторов и надзорных органов.

После начала кризиса ущерб обычно смягчается с помощью финансовой помощи и снижения процентных ставок. Как убедительно продемонстрировал мировой финансовый кризис 2008 года, это никогда не полное решение. Но сегодня оно, вероятно, окажется особенно неадекватным. Снижение ставок будет ограничено инфляционным давлением — частично в результате торговой политики Трампа. И администрация Трампа вполне может зарезервировать финансовую помощь и аналогичные чрезвычайные меры для своих приоритетных учреждений и рынков, а не распространять их на важнейшие для финансовой стабильности. Увеличение бюджетного дефицита, нападки на независимость ФРС и всеобщее игнорирование экспертных знаний также могут подорвать доверие и эффективность любых шагов, предпринятых для борьбы с паникой.

Джаяти Гхош — профессор экономики в Университете Массачусетса в Амгерсте, является членом Комиссии по трансформационной экономике Римского клуба и сопредседателем Независимой комиссии по реформе международного корпоративного налогообложения

Предпосылки для крупного финансового кризиса в США все есть. Финансовые активы значительно переоценены, что базируется на высокообеспеченных инвестициях в искусственный интеллект и криптовалюту, и, как и во время подготовки к мировому финансовому кризису, значительная часть этого кредитного плеча поступает от небанковских финансовых учреждений или теневых банков, подпадающих под гораздо меньшее регулирование, чем банки. Более того, центральные банки развитых экономик перегружены, поддерживая финансовый капитал на протяжении почти двух десятилетий. А торговая неопределенность ограничивает реальные инвестиции, в то время как рост неравенства уменьшает спрос на домохозяйства.

В такой лихорадочной среде любые сбои — любые нежелательные новости, климатический шок или изменение восприятия инвесторов — могут спровоцировать стадное поведение, которое приведет к большему кризису. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда.

Развивающиеся страны поняли, что при таких обстоятельствах мировой капитал убегает к «безопасным местам» — даже к все более сомнительной безопасности активов в долларах США — что приводит к девальвации валют и вторичным кризисам в наших экономиках. В 1970-х годах известный экономист Чарльз Киндлбергер отмечал, что глобальные кризисы возникают, когда нет лидера, желающего и способного обеспечить ликвидность нуждающимся экономикам, поддерживать контрциклическое кредитование и обеспечивать рынки для экспортеров, находящихся в затруднительном положении. Учитывая, что это происходит сегодня, финансовая нестабильность в США вполне может привести к глобальному спаду.

Развивающиеся страны могут и должны действовать сейчас, чтобы укрепить свою устойчивость и гарантировать, что они не понесут на себе основного бремени любого будущего спада. Это включает усилия по развитию внутренних рынков и получению внутренних доходов, подготовке контрциклической политики и развитию альтернативных торговых партнерств. Самое главное, что правительства развивающихся стран должны принять финансовые правила, направленные на уменьшение хрупкости сектора, включая ограничение или запрет непрозрачных частных криптовалют, разработку цифровых валют центральных банков, регулирование теневого банкинга и, прежде всего, ограничение волатильных трансграничных потоков капитала.

Развивающиеся страны не могут контролировать происходящее в США. Но они могут и должны избегать своих ошибок прошлого.

Саймон Джонсон — лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года и бывший главный экономист Международного валютного фонда) и Кори Клеммер — бывший директор по политике Комиссии по ценным бумагам и биржам

Темная тень окутывает страну: частный кредит. Точные определения и цифры отличаются в зависимости от того, кого вы спросите, но общее впечатление таково, что частные инвестиционные фонды, освобожденные как от правил банковского надзора, так и от раскрытия информации публично котируемыми компаниями, сейчас (или в скором времени) могут представлять угрозу финансовой стабильности.

Нет ничего плохого в расширении кредитования для поддержания экономического роста. Фактически одной из целей ФРС, согласно Закону 1913 года, который ее создал, является «обеспечение эластичной валюты» (старомодное изречение для вполне современной идеи). А частные кредитные фонды обещают высокую доходность и часто демонстрируют ее на бумаге. В хорошие времена этого достаточно для инвесторов, которые не слишком озабочены деталями, рассуждая, что приток поднимает все лодки. Лишь когда настроения становятся более осторожными, все ищут «кто плавал голым».

Мы еще не достигли этой цели, но когда этот момент наступит, возникнут три ключевых вопроса по частному кредитованию. Во-первых, в каком состоянии находятся фонды, взявшие на себя наибольшие риски? Сколько они взяли в долг (по отношению к собственному капиталу заемщиков) и сколько они взяли (по отношению к собственному капиталу)? Во-вторых, являются ли кредитные рейтинги этих частных кредитных фондов (и их активов) уместны в стрессовом сценарии? В-третьих, и самое главное, приведет ли крушение любого частного кредитного фонда к значительным убыткам для одного или нескольких банков, являющихся ядром финансовой системы?

После мирового финансового кризиса 2008 года законодательство и регулирование успешно переместили риски из застрахованного банковского сектора на рынки капитала. Но крупные банки все еще хотели поучаствовать в этом процессе, поэтому они вернулись к нему из-за своих средств частных фондов. Последствия этого риска еще предстоит увидеть.

Эрин Локвуд — доцент кафедры политологии Калифорнийского университета в Ирвайне, или неизбежен большой кризис, и как экономика может смягчить его последствия.

Изучив мировой финансовый кризис и роль, которую неадекватные модели риска и минимальное регулирование сыграли в ее подпитке, я все больше озабочен финансовыми рисками. Хотя кризис может быть неизбежным, его составляющие, безусловно, есть.

В основе кризиса 2008 года лежали тесно коррелированные дефолты, значительно превысившие прогнозы моделей риска по максимальному ущербу. Эти изменения перевернули инвестиционные стратегии, привели к платежам по кредитным деривативам, принудительным требованиям к добавлению маржи и оставили компании с высоким уровнем задолженности без ликвидности для погашения своих долгов. Регуляторы оставили финансовым учреждениям право оценивать собственные риски и распределять буферы капитала. В результате эти учреждения обанкротились, что спровоцировало кризис, распространившийся на реальный сектор экономики.

Индустрия искусственного интеллекта, которая составляет быстрорастущую долю экономики США и мира, демонстрирует некоторые из этих черт. Движение цен на активы и риски снижения, вероятно, тесно связано в пределах плотной сети инвестиций, многие из которых являются циклическими. К примеру, Nvidia недавно инвестировала 100 миллиардов долларов в OpenAI для финансирования инвестиций компании в центры обработки данных Oracle, работающих на графических процессорах (GPU) Nvidia. Такой вид инвестиций в акционерный капитал собственных клиентов приводит к росту оценок, в то же время создавая взаимосвязанные обязательства и концентрируя риски. Корреляция рисков снижения еще больше усугубляется отсутствием дифференциации между поставщиками услуг ИИ.

Учитывая астрономическое несоответствие между доходами компаний, занимающихся искусственным интеллектом и прогнозируемыми затратами на вычислительную мощность, отрасль зависит от огромных объемов секьюритизированного долга и деривативов для хеджирования риска дефолта по долгу. Ценообразование этих контрактов зависит от точного измерения риска и надлежащего распределения капитала для преодоления спадов на рынке. Но хотя регулирование после 2008 года связывало требования к капиталу со стандартизированными показателями риска среди регулируемых финансовых учреждений, значительная часть поступающих в отрасль искусственного интеллекта кредитов направляется через нерегулируемые кредитные механизмы, предназначенные для того, чтобы не допустить попадания долга в балансы компаний. Точно ли эти теневые банки оценивают риски, связанные с крахом пузыря искусственного интеллекта, и есть ли у них достаточные резервы капитала? Мало ли кто может это знать.

Учитывая, что циркулярные инвестиции безумно распространяются в индустрии искусственного интеллекта, если пузырь лопнет, а кредиторы окажутся недостаточно капитализированными, существует вполне реальный риск системного распространения. Хотя банкротство нескольких высококредитованных специализированных компаний не обязательно будет означать финансовый крах, тесные связи (на сумму около 1 триллиона долларов) между теневым банковским сектором и традиционными инвестиционными банками повышают вероятность побочных эффектов.

Способность экономик преодолевать последствия кризиса будет зависеть от четырех факторов. Первый — это размер сектора искусственного интеллекта: экономики с большими секторами искусственного интеллекта (как доля экономики) испытывают худшие результаты, чем те, которые менее вовлечены в эту область.

Вторым фактором является сила банковского регулирования. В частности, сильные режимы урегулирования и восстановления имеют решающее значение для предотвращения распространения вируса за пределы сектора искусственного интеллекта и ограничения динамики, которая может подкрепить более широкий системный кризис.

Третий фактор — это подход государства к спасению сектора искусственного интеллекта. Хотя правительства стран с большими секторами искусственного интеллекта могут соблазниться направить государственные средства в проблемные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, это приведет к значительным политическим и макроэкономическим затратам.

Последним фактором является распределение богатства и доходов. В США экономические выгоды бума искусственного интеллекта были сосредоточены в верхней части распределения доходов в США. Но надежное восстановление будет зависеть от использования государством фискальной и монетарной политики для формирования более справедливого общества.