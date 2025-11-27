Почему золото любит Трампа и будет расти

2025 год стал для золота чрезвычайно успешным — драгоценный металл вырос более чем на 58%, значительно опередив рынок. Для сравнения: индекс S&P 500 вырос всего на 14%, а биткоин потерял около 6% (акции, привязанные к биткоину, показали еще хуже результаты). Среди драгоценных металлов серебро оказалось еще более успешным, прибавив 78%. Однако у золота есть все шансы продолжить свой рост в 2026 году — частично благодаря возвращению президента США Дональда Трампа к власти и реакции рынка на его политику. Об этом сообщает MarketBeat, «Минфин» публикует перевод статьи .

Рост волатильности как главный фактор

Драгметаллы показывают сильный рост во время повышенной волатильности. Это объясняется тем, что инвесторы начинают «бегство в безопасной гавани», перераспределяя капитал с более рискованных классов активов, таких как акции, в безопасные активы, такие как золото.

Волатильность стала характерной чертой второго срока президентства Трампа. Со дня инаугурации до 10 марта волатильность — по измерению индекса волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE: VIX) — выросла на 85%, когда начали появляться слухи о планах президента по введению пошлин.

Затем индекс волатильности откатился на 20% к концу марта, прежде чем взлететь к пятилетнему максимуму во время так называемой «тарифной истерики» на рынке в апреле, когда индекс подскочил на 135% в первую неделю апреля.

Хотя индекс несколько утих после того, как президент отказался от тарифов по ряду стран, в последнее время он снова вырос на 35%, что вызывает беспокойство по поводу очередной волны высокой волатильности до конца года.

Решение Верховного суда по тарифам

На траекторию цены золота может повлиять важное юридическое решение: Верховный суд США рассматривает, имеет ли Трамп право вводить тарифы без одобрения Конгресса.

Если суд поддержит Трампа — тарифы останутся, что потенциально может еще больше ослабить покупательскую способность доллара США и, соответственно, поднять цены на золото.

Но если суд выступит против Трампа, это тоже может пойти на пользу золоту. По сообщению Fortune, администрация Трампа уже готовит запасные варианты на случай отмены ключевых тарифных полномочий. Любые такие шаги, вероятно, будут поддерживать тревогу инвесторов, а значит и спрос на безопасные активы.

Геополитическая нестабильность

Несмотря на предвыборные обещания снизить глобальное напряжение, второй срок Трампа не принес заметной геополитической деэскалации. Война россии против Украины уже входит в четвертый год и до сих пор не имеет видимых признаков завершения.

Кроме того, несмотря на то, что в начале октября Трамп выступил посредником в перемирии между Израилем и Хамасом, военные действия в этом регионе не прекратились, и почти каждый день в секторе Газа продолжаются удары. С момента нападения Хамаса 7 октября 2023 года цена на золото выросла более чем на 125%.

В последнее время администрация Трампа активизировала военную деятельность в Карибском регионе, что сигнализирует о потенциальном вмешательстве в дела Венесуэлы. Авианосец USS Gerald R. Ford уже расположен вблизи южноамериканской страны, а в регионе находятся около 15 тысяч американских военных. Кроме того, бомбардировщики B-52 и B-1 проводят обучающие полеты с симуляцией ударов вблизи воздушного пространства Венесуэлы — это существенное обострение ситуации.

Исторически сложилось, что геополитическая нестабильность стимулирует спрос на золото, и нынешняя ситуация не демонстрирует никаких признаков изменения этого тренда.

Слабость доллара и снижение ставок

Дополнительными факторами роста цены золота являются девальвация валюты и понижение процентных ставок. Индекс доллара США упал почти на 8% своего годового максимума, зафиксированного перед инаугурацией Трампа.

Объявление Трампа о тарифах подпитывает инфляционные ожидания, что приводит к обесцениванию доллара.

В то же время неутешительные экономические данные, в том числе рост безработицы, увеличение количества увольнений и слабая занятость вне сельского хозяйства, уже привели к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) дважды снизила ставки в этом году.

Если нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла заменят на союзника Трампа, выступающего за более мягкую монетарную политику, в 2026 году может произойти еще больше снижений ставок.

Более низкие процентные ставки будут на руку поклонникам золота, ведь между ставками и ценой золота исторически существует обратная связь. Когда ставки снижаются, золото обычно дорожает, поскольку приносящие доход активы выглядят менее привлекательными в условиях низкоуровневых ставок.

В таких ситуациях инвесторы обычно обращаются к золоту, рассчитывая на рост стоимости этого драгоценного металла. Оба эти сценария вполне вероятны, если ФРС и дальше будет двигаться путем смягчения монетарной политики.