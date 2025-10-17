OpenAI почти как царь Мидас, превращающий в золото всех кого коснется

Правительство США уже почти три недели не работает, данных о состоянии экономики никаких, ФРС начинает «период молчания» перед следующим заседанием, как того требует закон, а на арене, под светом софитов, во всем своем неповторимом величии — Дональд Трамп, один твит или заявление которого двигают рынками, с амплитудой колебаний в сотни миллиардов долларов . Как при этих условиях меняются рынки, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Китай и США ссорятся, трейдеры зарабатывают

Сегодня на языке у Президента США одно, завтра другое — кажется, рынки уже должны были бы привыкнуть к новому стилю американской политики, но нет — все равно трейдеры бросаются продавать и покупать, реагируя на заявления президента. Сказал, что Си плохой, а Китай враг — продаем, передумал, пообещав, что все будет хорошо — покупаем, признал, что страны находятся в состоянии торговой войны — снова волнуемся, а еще больше нервничаем от того, что будет сказано завтра, послезавтра и в последующие три с чем-то года президентской каденции.

В отличие от изменчивого Трампа, Китай не привык унижаться и отступать: Поднебесная на этой неделе наложила санкции на американские подразделения южнокорейского судоходного гиганта Hanwha Ocean Co, которые запрещают людям или организациям в Китае осуществлять транзакции с американскими подразделениями компании, и пригрозила, что и в будущем будет реагировать соответственно. Ранее сообщалось, что Пекин и Вашингтон якобы держат каналы связи открытыми, но действия китайцев свидетельствуют о том, что пока доминирует принцип «око за око».

Первые банковские проблемы

Меняющаяся судьба и колебания рынков — не для всех проблема. Wall Street на этом неплохо зарабатывает, о чем свидетельствуют хорошие квартальные результаты и достаточно уверенные прогнозы на будущее от крупнейших американских банков, которые отчитались на этой неделе.

А вот для региональных банков прошлый четверг оказался очень сложным. Внезапно, после банкротств компаний Tricolor и First Brands, все увидели, что у банков есть проблемы. И если для JP Morgan списание $170 миллионов невозвратного кредита от Tricolor — это плохо, но терпимо, то для региональных банков такие неудачи — это путь к банкротству. А компаний, которые в нынешних условиях будут неспособны возвращать и обслуживать заемные деньги, может быть немало. Как образно сказал СEO JP Morgan: «Если завелся один таракан (имея в виду Tricolor), то придут и другие».

ИИ продолжает толкать рынки

Хотя, какие там банки, когда есть ИИ и «магический круг», к которому относятся OpenAI, Nvidia, AMD, Microsoft и несколько компаний поменьше, где продавцы дают своим клиентам деньги, чтобы те покупали их продукцию, надувая пузырь. На этой неделе к нему присоединилась Broadcom, подписав соглашение с OpenAI о совместном создании AI акселераторов мощностью 10 ГВт, после чего ее акции выросли в цене почти на 10%. Напомню, что до этого OpenAI заключила соглашения с Oracle, AMD и получила инвестиции от Nvidia. Настоящая триллионная круговерть на радость оптимистам, которые считают, что рынки будут расти вечно. Ну, а OpenAI, стартап с выручкой менее $10 миллиардов в год, превратился просто в новейшего царя Мидаса, который превращает в золото все, к чему только прикоснется. Хотя, думаю, что те, кто заглядывает президенту через плечо, когда он пишет твиты в Truth Social, зарабатывают больше и быстрее, чем адепты ИИ, и главное — без какого-либо риска. Все свои, а свои своих ловить и наказывать не будут! Очень интересно, чем это все закончится…

Ну, и как же не вспомнить о золоте, которое сверкает так, что слепит глаза — 63% с начала года. Результат фантастический, но немного страшно, потому что не от хорошей жизни инвесторы закупают желтый металл. Разве что весь мир решил одновременно перейти с металлокерамики на золотые зубы?