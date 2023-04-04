Не только ОВГЗ: какие бумаги войдут в линк Clearstream и как это скажется на курсе гривны

Один из двух международных центральных депозитариев ценных бумаг готов расширить перечень обслуживаемых украинских активов. «Минфин» расскажет, кто сможет воспользоваться новыми возможностями, и что они дадут нашей экономике после победы.

Что такое Clearstream

Clearstream — один из двух международных центральных депозитариев ценных бумаг (второй — бельгийский Euroclear, который создавался как часть J.P. Morgan & Co), который принадлежит немецкой бирже Deutsche Börse AG. Он обеспечивает расчеты, хранение ЦБ и прочие сопутствующие услуги с ними, управляется системами расчетов в Германии и Люксембурге.

Изначально депозитарий основывался 66 крупнейшими в мире финучреждениями как Cedel (Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières) в далеком 1970 году. Это была клиринговая организация, которая нужна была миру в условиях растущего рынка еврооблигаций. В ее нынешнем виде Clearstream образована в 2000 году после слияния Cedel International и Deutsche Börse Clearing, которое завершилось в 2002-ом.

На текущий момент у Clearstream около 2,5 тыс. клиентов в 110 странах мира. Его называют банком в банке: он не обслуживает физлиц и не открывает людям счетов, его клиенты — это центробанки, банки и прочие финансово-кредитные учреждения. Депозитарий имеет операционные центры в Люксембурге, Праге, Сингапуре и ирландском Корке. А также располагает представительствами в Лондоне, Гонконге, Токио, Дубае, Нью-Йорке и Цюрихе.

Работу депозитария в разных странах контролируют местные регуляторы. Например, в Люксембурге это местная Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF). А в Германии — Федеральный орган финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — BaFin). Дополнительный контроль также осуществляется центробанками на местах, так как Clearstream является также оператором систем расчетов по ценным бумагам: Banque Centrale du Luxembourg и Deutsche Bundesbank.

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Что означает «линк» и его расширение

Включение Clearstream в свой линк украинских ОВГЗ в 2019 году спровоцировало настоящий бум на рынке облигаций. Иностранцы активно раскупали долговые бумаги нашего Министерства финансов, по результатам первого года их вложения подскочили с почти нулевых значений до рекордных 129 млрд грн. Нерезидентам очень нравились доходности гривневых гособлигаций до 18% годовых, а также заработки на курсовой разнице, когда наша нацвалюта укреплялась.

Украина, в свою очередь, получила тогда серьезный приток доллара, который делал гривну крепче. Обратной стороной медали стали дополнительные курсовые риски. Ведь иностранные капиталы не только приходили и выводились с нашего рынка по мере погашений ОВГЗ правительством. Национальный банк на пиках старался сглаживать курсовые колебания на валютном межбанке, но, время от времени, происходили курсовые скачки в разные стороны.

Нынешнее расширение линка — пока лишь жест поддержки со стороны Clearstream.

«Расширение линка — в значительной мере техническая процедура, которая не имеет прямого отношения к спросу на бумаги украинских эмитентов. Фактически, это означает, что иностранные покупатели смогут учитывать право собственности на украинские бумаги в „своем“ депозитарии. Clearstream сможет учитывать в своей системе право собственности на бумаги украинских эмитентов. И только. Это не означает включение бумаг в листинг какой-то из бирж, напрямую никак не влияет на их популярность среди инвесторов», — прокомментировал «Минфину» ситуацию председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Для покупки украинской ЦБ иностранцу все равно нужно будет открыть в нашей стране инвестиционный счет и покупать ценную бумагу через одного из местных торговцев. Разница в том, что при этом он сможет воспользоваться услугами иностранного депозитария, а не украинского, что будет восприниматься иностранцами, как возможность снизить инвестиционный риск.

Но нерезиденты не будут раскупать непонятные ценные бумаги из Украины только из-за их включения в «линк».

«Установка линка с Clearstream упростит для иностранцев доступ к украинским ЦБ. Но, чтобы заинтересовать нерезидентов, нужно, чтобы эти бумаги были ликвидными, имели надежных эмитентов и могли конкурировать по доходности с другими аналогичными инструментами», — говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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Когда в линк попадут другие украинские ЦБ

Включение в линк Clearstream других (кроме ОВГЗ) ценных бумаг прогнозируют не раньше конца войны.

«На наш взгляд, это могут быть как муниципальные облигации тех городов, которые будут нуждаться в послевоенном восстановлении, так и корпоративные облигации предприятий, в первую очередь государственного сектора, в восстановлении которых иностранные корпорации будут готовы принять участие», — считает директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка Сергей Черников.

По его мнению, облигации госкомпаний будут иметь приоритет перед облигациями частных холдингов/компаний. Хотя частники могут заинтересовать инвестора более привлекательной доходностью.

«Речь может идти и о неких бумагах, выпущенных на основе государственно-частного партнерства. Скажем, неких фондов восстановления инфраструктуры», — говорит Иван Свитек.

Что происходит на рынке облигаций сейчас

Сейчас украинский рынок облигаций практически остановился. В 2022-м муниципалитеты долговых бумаг не размещали. За год было погашено 4 выпуска облигаций, один досрочно (облигации серии J Харьковского городского совета)

«Практически все муниципалитеты обслуживали свои обязательства по облигациям в установленные сроки, не считая Харькова, который оказался в зоне непосредственного ведения боевых действий и постоянных обстрелов.

Учитывая обстоятельства непреодолимой силы, эмитент уведомил всех собственников своих облигаций о задержках выплаты процентного дохода до окончания военного положения. Но по сериям, срок погашения по которым наступал в 2022 году, эмитентом были выполнены обязательства по погашению номинала и выплате процентов в полном объеме», — рассказал «Минфину» директор департамента инвестиционной деятельности Укргазбанка Олег Кириченко.

По его информации, пока нет данных о готовящихся в 2023 году новых выпусках муниципальных облигаций.

На 1 февраля 2022 года в обращении находились облигации трех муниципальных эмитентов с такими объемами выпусков:

Кириченко сообщил, что за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 39 новых выпусков корпоративных облигаций общим объемом 2 млрд грн. Большинство регистраций пришлось на январь-февраль — 29 выпусков. За этот же период был отменен 31 выпуск на 7,4 млрд грн.

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В какие бумаги будут вкладываться иностранцы после войны

После включения в линк Clearstream самый больший спрос со стороны иностранцев (частных и государственных инвесторов) ожидается на муниципальные облигации. Аналитики ссылаются на заявления иностранных властей, которые уже изъявили желание участвовать в восстановлении разрушенных украинских городов:

• Гданьск готов помогать Мариуполю;

• Малага и Плоцк — Житомиру;

• Гамбург — Киеву;

• Вильнюс — Бородянке;

• Бонн — Ирпеню;

• Бергамо — Буче;

• Йокогама — Одессе;

• Нью-Йорк, Бостон, Нюрнберг — Харькову.

От эмитентов и андеррайтеров ждут качественной проработки каждого выпуска.

«Ценные бумаги должны свободно обращаться на рынке и иметь постоянную котировку на фондовых биржах, эмитенты — демонстрировать тенденцию к восстановлению, иметь отличную деловую репутацию», — пояснил Сергей Черников.

Он считает, что правильная организация позволит привлекать больше средств внешних инвесторов на развитие городов и отдельных предприятий. А украинский фондовый рынок получит серьезный импульс к развитию.

«Вместе с включением в Clearstream, украинские эмитенты могут получить более широкий круг инвесторов и, соответственно, лучшие условия для привлечения средств благодаря более дешевому ресурсу и более высокой конкуренции», — прокомментировал Тарас Котович.

Эксперты считают, что после победы в войне у нашей страны будут широкие возможности привлечения капитала для восстановления.

«И без шага Clearstream инвестиционный потенциал Украины сейчас находится на историческом максимуме. От реальных инвестиций нас сейчас отделяет только война. Как только она закончится, у нас откроется окно инвестиционных возможностей. Как мы им сможем распорядиться — покажет время. Но, конечно, такого рода шаги — это репутационно очень полезное направление усилий. Как, впрочем, и выход на украинский рынок крупных инвестиционных холдингов, вроде BlackRock», — считает Иван Свитек.

Приток иностранного капитала не только обеспечит финансирование множества восстановительных проектов по всей Украине, но также позволит запустить фондовый рынок и обеспечит приток валюты. Будут создаваться условия для укрепления курса гривны.