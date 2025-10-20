МВФ требует девальвации гривны, сможет ли сопротивляться Нацбанк

Курс гривны начал синхронно падать как к доллару, так и евро, чего уже давно не было. Может ли это быть предвестником более масштабного ослабления национальной валюты, чего хочет МВФ, рассуждает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс доллара активно продолжил расти. На межбанке вырос с 41,50 до 41,63 грн., на наличном рынке с 41,79 до 41,93 грн. Драйвером было снижение предложения валюты и возрастающая активность населения.

Евро на межбанке вырос с 48,20 до 48,52 грн. На наличном рынке евро подскочил с 48,66 до 49,14 грн, следуя усилению EURUSD. На мировом рынке евро рос большую часть недели, но в пятницу почти полностью потерял весь рост.

Активность межбанка на прошлой неделе снизилась за счет падения предложения валюты (-7%), в результате чего среднесуточный дефицит вырос в два раза и достиг $74 млн, вернувшись таким образом к средним своим значениям.

Интервенции НБУ на межбанке снизились на 18% с $734 млн до $603 млн. То есть на растущем дефиците валюты Центробанк начал беречь резервы и рынок сразу продвинул вверх и доллар, и евро. А такой комбинации не было уже давно.

Население еще немного увеличило активность по наличным операциям (около +3%). Предложение валюты растет активнее спроса, а значит, дефицит наличных операций минимально снизился до $26 млн (-3%). Безналичные валютные операции населения совершили кульбит, и из среднесуточного дефицита в $1,2 млн вернулись к профициту в $4,3 млн. Все из-за падения спроса на 30% и роста предложения на 5%. Все это похоже на уплату налогов ФЛП из-за продажи валюты.

Какой курс хочет видеть МВФ

МВФ настаивает на девальвации гривны. Фонд считает, что ослабление курса улучшит финансовое состояние и поможет профинансировать запланированные расходы Бюджета. МВФ рассматривает девальвацию как шаг, необходимый для начала переговоров о новой программе финансирования, что важно в условиях продолжения войны в течение 2026 года. МВФ прогнозирует средний курс доллара на 2026 год на уровне 45,4 грн. (читай ориентир девальвации до конца года).

НБУ против этого шага, потому что девальвация может привести к росту инфляции и недовольству населения (а если представить перспективы выбора, то тем более такие резкие шаги опасны для власти). Напомню, что украинская делегация сейчас в США на переговорах с МВФ и Всемирным банком как раз по вопросам финансирования на следующие годы.

Без кредита МВФ будет сложно сбалансировать запланированные расходы. Украина запланировала очень много бюджетных программ, которые в условиях войны будут финансироваться за счет партнерских кредитов и грантов. А соответственно, игнорировать требования фонда власти полностью не могут, и будут искать консенсус между его пожеланиями и внутренней позицией по курсу (например, частичная девальвация), и искать источники дополнительного внутреннего финансирования.

Ослабление сразу доллара и евро на этой неделе может стать началом этого частичного решения. Переход курса доллара отметки 43,5−44, а евро 50 безусловно станут фактором дополнительного инфляционного давления, и могут повлечь за собой переток гривневых сбережений в валюту, что будет давить на золото-валютные резервы.

Что будет с курсом

По доллару сохраняется импульс для роста, хотя НБУ пропускает курс только в зону, которую считает сейчас наиболее целесообразной. Курс 41,85−41,95 грн за доллар для межбанка является предыдущим локальным максимумом, и он будет магнитом для движения перед попыткой пробить 42. А вот наличный уже на этой неделе может застолбить отметку 42+ грн за доллар. Снижение ставки НБУ высвободит немного гривны в систему, так что ресурс для покупки будет. Далее промежуточным целевым является отметка 42,5 грн за доллар.

По евро: оставляю негативные ожидания из-за коррекции EURUSD. Ожидаю ослабление евро наличными до 48,50−48,75 грн, и в безналичной форме до 48,25−48,50 грн за евро.

В случае принятия решения по девальвации, полностью или частично удовлетворяя требования МВФ, понятно, что НБУ будет пытаться держать курс гривны к доллару и евро в соответствии с EURUSD. А значит, может быть такая ситуация в которой ослабление доллара будет неизбежно тянуть курс евро также вверх. В противном случае (НБУ отстоит свою позицию по курсу), мы увидим патическое движение рынка, и соответствующие голосования в Раде и предложения правительства по альтернативам наполнения бюджета. Но в базовом сценарии — идем на девальвацию.