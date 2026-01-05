Кэти Вуд: оправдали ли себя высокорисковые инновационные стратегии

Способны ли высокорисковые инновационные стратегии обеспечивать стабильную долгосрочную доходность, и какова цена агрессивного роста в условиях изменчивой макроэкономической среды — эти вопросы остаются ключевыми для инвесторов в технологическом секторе. Пример Кэти Вуд и фондов ARK Invest стал показательным кейсом для анализа влияния монетарной политики, рыночных циклов и активного управления на результаты портфелей, ориентированных на прорывные инновации. Именно об этом опыте и его инвестиционных последствиях расскажет инвестиционный эксперт Никита Карлов.

Кэти Вуд и становление ARK Invest

Кэти Вуд — известная американская аналитик фондового рынка и основательница инвестиционной компании ARK Invest, под управлением которой находятся активы, оцениваемые примерно в $60 млрд. После работы в других инвестиционных фирмах она основала ARK Invest в 2014 году с целью формирования высокоэффективных портфелей акций в формате активно управляемых биржевых фондов (ETF).

Признание Кэти Вуд в профессиональной среде подтверждается ее включением в несколько престижных рейтингов американского Forbes. В частности, в 2021 году она вошла в списки Power Women, 50 Over 50 и America`s Self-Made Women.

Фонд ARKK и фокус на прорывных инновациях

На сегодняшний день линейка продуктов ARK Invest охватывает несколько типов биржевых фондов. Компания управляет шестью активно управляемыми ETF, двумя индексными ETF, одним фондом с использованием опционных стратегий (Options Overlay ETF), а также одним ETF, отслеживающим динамику цены биткоина.

Пик популярности Кэти Вуд пришелся именно на 2021 год. В этот период она была включена в рейтинги Forbes, что совпало с историческими максимумами цен ее фонда ARKK — ARK Innovation ETF.

ARKK является активно управляемым биржевым индексным фондом (ETF), целью которого является долгосрочный рост капитала. При нормальных рыночных условиях фонд инвестирует большую часть активов (не менее 65%) в акции американских и иностранных компаний, соответствующих его инвестиционной тематике — прорывным инновациям.

Фонд определяет «прорывную инновацию» как внедрение нового продукта или услуги, основанных на технологиях и имеющих потенциал существенно изменить способ функционирования экономики и общества.

В состав ARKK входят компании, деятельность которых основана на разработке новых продуктов и сервисов, технологических усовершенствованиях, а также на достижениях в научных исследованиях и инновационных отраслях или которые получают непосредственную выгоду от таких процессов.

Макроэкономическая среда и факторы популярности Кэти Вуд

Вопрос, почему имя Кэти Вуд стало настолько узнаваемым в глобальной инвестиционной среде, имеет довольно простое объяснение: сочетание инвестиционной смелости и благоприятных макроэкономических условий на финансовых рынках.

В период с 2009 по 2015 год ставка ФРС США фактически находилась на уровне около нуля — около 0,25%, что активно стимулировало развитие финансовых рынков и экономики в целом.

График ключевых ставок ФРС США с 1994 по 2025 гг.

Источник: Investing.com

Дешевые и доступные деньги часто создают предпосылки для возникновения рыночных пузырей. Это повлияло на значительное количество компаний, которые не генерировали стабильной прибыли, а также на фонд ARKK, запущенный осенью 2014 года. С момента создания и до 2018 года фонд продемонстрировал около 140% роста, пока повышение ставки ФРС до локального максимума на уровне 2,5% не стало ощутимым для рынков и не перевело их в широкий боковой тренд в период с 2018 по 2020 годы.

Впрочем, реакция ФРС на ковидный шок вновь вернула мягкие финансовые условия, что способствовало возникновению нового бума первичных публичных размещений акций (IPO — Initial Public Offering). Для сравнения динамики целесообразно рассмотреть ETF Renaissance IPO, который инвестирует в компании, выходящие на биржу через IPO и исключаемые из фонда после трех лет удержания. Общий характер движения графиков схож, однако IPO является пассивным фондом, тогда как ARKK остается активно управляемым.

График сравнения ARKK vs IPO с 2014 по 2025 гг.

Источник: TradingView

Сравнение перформанса и вопросы эффективности стратегии

Если более подробно проанализировать период с начала 2020 года по ноябрь 2025 года и добавить к сравнению ETF SPY, который отслеживает индекс S&P 500, можно увидеть, что совокупный перформанс ARKK составляет около 49%, тогда как ETF IPO демонстрирует примерно 36%. Несмотря на схожесть ценовых движений, классический индексный фонд выглядит значительно более стабильным. Компания Stadart & Poor`s поддерживает в своем индексе более 500 ведущих компаний, тогда как портфель ARKK состоит примерно из 44 эмитентов.

Это подводит к логичному вопросу: оправдали ли себя высокорисковые инновационные стратегии? На сегодняшний день ответ скорее отрицательный, чем положительный. Для более глубокого понимания целесообразно рассмотреть логику, которую использует ARKK в процессе управления портфелем активов.

ARKK vs IPO vs SPY график с 01.2020 года по 11.2025 год

Источник: TradingView

Инвестиционная философия ARKK: от закона Мура к закону Райта

Стратегия фонда является публичной и предусматривает отказ от традиционных индексных подходов, а также от классической трактовки закона Мура. Закон Мура, сформулированный в 1965 году, описывает технический прогресс через утверждение, что количество транзисторов на микрочипах удваивается примерно каждые два года, одновременно снижая стоимость вычислений. Хотя это наблюдение не является фундаментальным законом физики, оно оставалось ключевым ориентиром для полупроводниковой отрасли на протяжении почти шести десятилетий.

Уменьшение размеров транзисторов способствовало постоянному развитию вычислительных технологий, делая их более быстрыми, энергоэффективными и экономически доступными. Сегодня же транзисторы приближаются к атомарным размерам, а физические ограничения дальнейшей миниатюризации создают серьезные вызовы. Это может сигнализировать о естественном замедлении или завершении действия закона Мура в 2020−2030-х гг. Именно поэтому важно понимать, что темпы технологического прогресса в этой плоскости замедляются, что объясняет переориентацию инвесторов, в частности ARKK, на другие сферы — искусственный интеллект и биотехнологии, где рост остается экспоненциальным.

Когда дальнейшее уменьшение транзисторов становится слишком дорогостоящим, инвестиции направляются в новые архитектуры, в частности специализированные чипы для искусственного интеллекта, как в случае с INVIDIA. Это также объясняет регулярную ротацию рыночных лидеров.

ARKK делает акцент на законе Райта, или законе опыта, который утверждает, что технологии дешевеют не просто со временем, а с каждой произведенной единицей. Именно этот подход позволил Кэти Вуд еще в 2018 году в публичном письме к Илону Маску спрогнозировать падение цен на электромобили, в то время как большинство сторонников закона Мура фокусировались исключительно на вычислительных мощностях.

Команда ARKK построила модель, основанную на законе Райта, которая противоречила консенсус-прогнозам по стоимости литиевых батарей и предсказала значительно более глубокое снижение их цены. Прогнозируемый диапазон в $700-$4000 в 2018 году выглядел слишком оптимистичным при стартовой цене около $60. Однако максимальный рост стоимости акций составил около 1800%, а цена достигла примерно $1100 (до сплита 3:1 в 2022 году), то есть фактическая динамика вписалась в рамки прогнозируемой модели.

График TSLA с 2017 по 2023 гг.

Источник: TradingView

ARKK Performance 30.09.2025 год

Среднегодовая доходность флагманского ETF от Кэти Вуд — ARKK — существенно отличается в зависимости от выбранного временного горизонта. Показатели доходности за разные периоды, включая результаты с момента запуска фонда, демонстрируют высокую волатильность и значительную зависимость от макроэкономической среды, фаз рынка и монетарной политики. Это делает ARKK примером фонда, результаты которого невозможно оценивать без учета рыночного цикла.

Как ARKK находит компании с прорывными инновациями

Подход ARKK к отбору компаний подробно описан в публичных материалах фонда, в частности в инвестиционном процессе, обнародованном на официальном сайте ARK Invest.

Фонд использует комбинированную исследовательскую методологию, сочетающую подходы «сверху вниз» и «снизу вверх».

Методология исследования «Сверху вниз» и «Снизу вверх»

В рамках подхода Top-Down (сверху вниз) команда ARK сначала оценивает потенциальный размер будущего рынка. Например, ставится вопрос о том, каким может быть рынок роботакси в 2030 году. Основной фокус делается на отраслях с потенциалом экспоненциального роста.

Далее применяется подход Bottom-Up (снизу-вверх), в рамках которого осуществляется поиск конкретных компаний, способных захватить значительную долю этого рынка. На этом этапе используется фундаментальный анализ, включающий оценку качества менеджмента, наличия технологического преимущества и барьеров для входа конкурентов.

Горизонт инвестирования, целевая доходность и макроэкономический риск

Заявленный инвестиционный горизонт ARKK составляет пять лет и более. Принцип работы фонда, как это декларируется самой командой ARK, предполагает игнорирование краткосрочной доходности.

Фонд инвестирует в компании, которые могут быть убыточными на текущем этапе, но, по расчетам ARK, способны обеспечивать рост капитализации с годовым темпом (Compound Annual Growth Rate) не ниже 15% в течение следующих пяти лет. В случае, если ожидаемая доходность опускается ниже этого порога, позиция подлежит продаже.

Описанная инвестиционная логика эффективно работает в условиях дешевых денег, низких процентных ставок и готовности инвесторов ждать реализации будущих доходов в течение длительного времени. В то же время эта модель становится уязвимой в периоды роста ставок, как это произошло в 2022 году.

1. Будущие доходы, ожидаемые через 5 лет и более, существенно обесцениваются под влиянием инфляции.

2. Убыточные инновационные компании теряют доступ к дешевому долговому финансированию, что затрудняет масштабирование бизнеса.

Фактически ARKK делает ставку на то, что технологическая дефляция (удешевление технологий) сможет перевесить влияние макроэкономической инфляции.

Расхождение между заявленной стратегией и практикой. Примеры кейсов

Декларации и принципы отбора компаний выглядят убедительно с теоретической точки зрения. В то же время на практике деятельность ARKK часто подвергается критике со стороны профессиональных аналитиков из-за несоответствия между маркетингом компании (как долгосрочного инвестора) и их трейдингом (полностью хаотичным движением).

Показательным является кейс продажи акций INVIDIA весной 2023 года с аргументацией о переоцененности компании. После этого решения акции NVIDIA выросли примерно на 550%. Парадокс заключается в том, что Кэти Вуд в то же время была готова инвестировать в убыточные компании, такие как TDOC, Z или ZM, финансируя эти покупки за счет продажи акций крупных технологических корпораций из своего портфеля. Сам факт признания компании «переоцененной» противоречит задекларированной философии ARKK, которая допускает игнорирование текущих мультипликаторов ради будущего потенциала.

Стоит отметить, что в 2024−2025 гг. ARKK постепенно вернул акции NVIDIA в портфель, и по состоянию на начало декабря 2025 года доля NVDA составляла около 1,4% от общего объема активов фонда.

Еще одним показательным примером являются операции ARKK с акциями компании Zilow. По состоянию на 1 ноября 2021 года фонд владел 6,8 млн акций компании, а цена закрытия в тот день составляла около $97. Уже 2 ноября фонд докупил еще 288 тыс. акций по цене закрытия около $87. Однако на следующий день, 3 ноября 2021 года, ARKK продал 3,9 млн акций Zilow по цене закрытия около $65.

Вопрос о том, насколько подобные действия соответствуют концепции долгосрочных инвестиций в прорывные инновации, остается открытым. Сама Кэти Вуд объясняла эту продажу изменением инвестиционной тезиса в отношении компании.

Падение Zilow в ноябре 2021 года после отчета

Источник: TradingView

Оценка подхода ARKK

Конечно, рынок зависит от многих факторов и может показывать разные результаты в условиях благоприятной рыночной среды, а также существенное проседание в периоды жесткой монетарной политики. Его движение время от времени довольно хаотично.

В зависимости от точки входа инвестирование в ARKK может быть прибыльным, однако способность фонда системно опережать рынок в случае долгосрочного медвежьего тренда остается под вопросом.