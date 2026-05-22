22 мая 2026, 12:51

Как выбрать бизнес для инвестиций и заработать на этом

Кризис открывает возможности для инвестирования, ведь цены на активы ниже, а потребность в деньгах высока. В то же время риски также растут. На какие ключевые факторы следует обратить внимание, прежде чем выбрать бизнес для инвестиций, рассказали эксперты на ежегодной конференции Invest Talk Summit .

Условия инвестирования

Нынешнюю ситуацию в экономике Украины можно сравнить с положением дел во время глобального финансового кризиса 2008 года, отмечает основатель Advance Finance Alliance Юрий Прус. Именно тогда, рассказывает эксперт, он основал компанию, занимающуюся управлением семейным капиталом.

Логика инвестиций в сложной экономической ситуации проста: кризис освобождает рынки, меняет условия, слабые игроки уходят, а на их место приходят новые компании, которые затем стремительно растут. Именно в такие периоды возникают возможности, которые в стабильные времена просто недоступны, объясняет Юрий Прус.

Эксперт отметил, что его компания инвестирует именно в украинские компании, которые создают рабочие места, платят налоги, а сотрудники тратят деньги здесь. «Я понимаю, что это может звучать немного пафосно, но фактически это инвестирование в нашу общую среду», — говорит он.

Совладелец Advance Finance Alliance Василий Прус уточняет, что компания не инвестирует долгосрочно — горизонт сотрудничества с одним бизнесом, как правило, не превышает пяти лет. «Модель проста: бизнес получает финансирование на конкретный проект или определенный срок, развивается, генерирует дополнительную прибыль и рассчитывается», — объясняет он. Таким образом, компания работает исключительно с реальным сектором — там, где деньги превращаются в востребованный продукт или услугу и возвращаются обратно в виде прибыли. Все бизнесы в портфеле AFA объединяет не отрасль и не размер, а один общий признак: это живой бизнес, которому сейчас нужны деньги на развитие.

Три фактора при выборе компании

Василий Прус выделяет три ключевых элемента, на которых держится любой бизнес на ранней стадии: владелец, команда и бизнес-модель. Никакие финансовые отчеты и бизнес-планы не заменят этих трех составляющих — и именно с них начинается оценка любого предложения.

Владелец. В сегменте малого и среднего бизнеса очень многое зависит от личности владельца — его ценностей, образа мышления и решений, которые он принимает. Публичные компании, торгующиеся на фондовом рынке, — это другая история, ведь там есть данные, аналитика, прозрачность. Но когда речь идет о небольшом или среднем бизнесе, первая проверка — это встреча с владельцем. «Есть люди, с которыми нам по пути, а есть — нет», — объясняет Василий Прус. По его словам, проекты, где есть общее видение и совпадение ценностей, стабильно входят в число самых успешных в портфеле компании.

Команда. Бизнес, где все держится на одном человеке, — это не бизнес, а хобби, приносящее деньги, убежден эксперт. Вопрос прост: что произойдет, если владелец уйдет в отпуск и не вернется? Если бизнес остановится — это сигнал. Команда должна иметь опыт и экспертизу в своей сфере, понимать, кто за что отвечает, и уметь действовать независимо от присутствия основателя.

Бизнес-модель. В AFA используют собственный критерий определения эффективности компании, который называют «уметь делать помидоры». Суть — здоровая бизнес-модель с понятным циклом: деньги вкладываются, превращаются в продукт или услугу с добавленной стоимостью, которая нужна людям. Проверить, действительно ли продукт компании кому-то нужен, можно одним вопросом: если завтра этого бизнеса не станет, действительно ли кто-то от этого пострадает? Василий Прус приводит простой пример: если из магазина исчезнет его любимая зубная паста — он расстроится. А это значит, что ее производитель сумел сделать продукт, который действительно нужен людям.

Кому не стоит доверять деньги

Первый и самый очевидный признак сомнительности компании, по мнению Василия Пруса, — нереалистичная доходность. Новая компания, обещающая пассивное инвестирование под 20, 30 или 40% годовых и активно привлекающая мелких инвесторов, — это повод в первую очередь задать простой вопрос: зачем? «Если у бизнеса действительно хорошая маржа и стабильный денежный поток, он пойдет в банк или договорится с одним партнером и получит нужную сумму. Привлекать сотни или тысячи розничных инвесторов с мелкими вложениями и еще и платить им повышенные проценты — экономически нелогично. Это либо признак того, что банк такой бизнес не кредитует, либо что-то хуже», — объясняет эксперт.

Второй признак — ставка на уникальность без массового спроса. Бизнес, у которого один заказчик — например, государство или один крупный контракт, — выглядит привлекательно ровно до того момента, пока этот заказчик не изменит решение. Немассовый сегмент очень легко подвержен кардинальному влиянию рыночных изменений, и это системный риск, а не разовый.

Третий признак — непрозрачность. Если инвестору непонятна структура собственности, схема распределения прибыли или какая-либо часть бизнес-модели скрывается — это сигнал остановиться. Отсутствие четкости в схеме означает, что кто-то внутри нее выигрывает больше, чем вы.

Четвертый признак — давление на быстрое решение. Если представители компании говорят: «Вступай сейчас, потому что потом мы уже не будем принимать средства», следует понимать, что это классическая техника, чтобы не дать инвестору времени подумать, предупреждает эксперт. «Нормальная практика выглядит иначе: инвестор знакомится с компанией, изучает документы, возвращается через месяц или три и только тогда принимает решение. Компании, которые существуют годами и имеют стабильную репутацию, не заставляют торопиться», — отмечает совладелец Advance Finance Alliance.

Василий Прус обратил внимание на еще одну вещь, которую часто недооценивают: инвестирование в реальный сектор — это не пассивная история. Даже если владелец, команда и бизнес-модель прошли проверку и никаких тревожных сигналов не обнаружено, риск дефолта остается. Чтобы этого не произошло, нужна постоянная работа: регулярный контакт с бизнесом, понимание того, как он переживает кризисные моменты, и готовность реагировать, когда что-то идет не по плану.

«Наша система работает, потому что мы много лет к ней шли, у нас сейчас около 40 человек в команде и около 150 проектов, которыми мы занимаемся почти круглосуточно. Потому что даже если мы проанализировали показатели, red flags не обнаружили, все равно может быть риск. И чтобы его избежать, нужно понимать, как ты работаешь в разных обстоятельствах», — подчеркивает Василий Прус.

