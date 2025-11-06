Как украинская монета подорожала в 5 раз за несколько дней после аукциона

По просьбам читателей «Минфина», продолжаю разговор об инвестициях в украинские монеты. Причем на примере монет, покупку которых в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка может себе позволить каждый желающий даже при достаточно скромных размерах бюджета.

Сегодня мы поговорим о тех некоторых новых монетах, которые активно продавались Нацбанком в последнее время и которые уже без преувеличения сразу стали «хитами» украинской патриотической, и не только, нумизматики. А также о том, сколько уже стоят эти монеты у коллекционеров, и насколько ликвиден этот сегмент рынка для рядового инвестора.

28 октября 2025 года с 10:00 Национальный банк продавал в своем интернет-магазине следующие монеты:

Набор из двух памятных монет «Жители морских глубин», выпущенный 23.10.2025, нейзильбер, тираж 50 000 штук. Набор посвящен уникальным представителям морской фауны Черного и Азовского морей — неотъемлемой составляющей природного наследия Украины. В наборе были представлены две монеты, номиналом по 5 гривен каждая, — рак-отшельник (Diogenes pugilator) и бычок-кругляк (Neogobius melanostomus). Набор предлагался в сувенирной упаковке в количестве 25 000 штук по цене 447 гривен за набор.

Монета «Українська бавовна. Лелека — 100», выпущенная 22.07.2024, нейзильбер, тираж до 75 000 штук, номинал 5 гривен, посвящена многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Лелека-100» — надежному защитнику украинского неба. К реализации предлагалось 18 750 штук по цене 121 гривна за штуку.

Монета «Українська бавовна. БПЛА «Vampire», выпущенная 07.07.2025, нейзильбер, тираж 50 000 штук, номиналом 5 гривен, посвящена мощному гексакоптеру «Vampire». Разработанный в 2022 году этот многоцелевой дрон стал высокоэффективным средством точечного поражения врага, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. К реализации предлагалось 18 750 штук по цене 178 гривен за штуку.

К разговору о ликвидности и спросе на эти украинские памятные монеты, скажу сразу, что при выходе на сайт ровно в 10 часов утра, в 10:02 я был в очереди на комплект монет «Жители морских глубин» под более 9-тысячным номером, а по обеим монетам, посвященным дронам, я оказался в очереди с номерами более 12-ти тысяч и 16-ти тысяч соответственно. А после 10:15 все эти монеты уже были полностью раскуплены коллекционерами.

Что происходит с ценами сейчас

Несмотря на достаточно большой тираж (50 тысяч штук) и анонсированную Национальным банком 11 ноября новую продажу данного набора, «Жители морских глубин» уже являются «хитом» среди нумизматов. Вот «проходы» (т.е. это реальные покупки этих монет на рынке) этого набора на специализированных аукционных площадках Украины за последние дни.

А вот пример выставленного данного набора на одной из крупнейших аукционных площадок Украины на момент написания статьи.

То есть стоимость этой позиции даже только по цене «проходов» в 2 150 гривен дает инвестору выигрыш в 4,8 раза, по сравнению с размером его вложений.

Даже если учесть стоимость доставки набора почтовыми операторами (70−80 гривен), и даже с учетом того, что цена на этот набор все же может несколько скорректироваться после последующих продаж Нацбанком 11 ноября, — стоимость набора уже вряд ли просядет до уровня в 1 600—1 700 гривен за комплект. То есть это все равно как минимум в около 4 раз будет выше, чем начальные вложения инвестора.

Пользуются заслуженной популярностью среди коллекционеров и две другие вышеуказанные монеты.

«Українська бавовна. Лелека — 100» («проходы» по нумизматическим площадкам)

То есть, если считать даже по средней цене «проходов» по аукционным площадкам, и с учетом еще и затрат на доставку в пределах 70−80 гривен, данная монета у коллекционеров стоит в 2,4 раза дороже начальных вложений инвестора.

Похожая ситуация и с последней из монет «Українська бавовна. БПЛА «Vampire», которые 28 октября продавались в интернет-магазине Нацбанка.

То есть стоимость этой популярной среди коллекционеров монеты, даже с учетом доставки почтовым оператором, получается в 2,5 раза выше начального вложения.

Если вы новичок на рынке нумизматике и решите купить монеты, следует помнить о некоторых правилах:

покупаемые монеты нельзя вынимать из капсул, так как это может снизить их коллекционную стоимость за счет возможных следов, потемнений, случайных царапин и т. д.

лучше собирать какую-то тематическую коллекцию — она всегда будет стоить дороже. Или собирать хронологию памятных монет по годам выпуска.

отдельные редкие позиции памятных монет, даже из нейзильбера, при отсутствии хотя бы начального опыта в нумизматике, стоит покупать «с рук» только с более опытным и грамотным товарищем. Различные подделки редких позиций (как совсем некачественные, так и достаточно профессиональные) встречаются достаточно часто.

Удачных Вам покупок и приятного инвестирования в украинские памятные монеты!