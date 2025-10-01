Как не упустить билеты на главную инвест-конференцию года «Жить на проценты»

Уже этой осенью инвесторы соберутся на главный ивент года, цель которого — научить деньги работать, пока вы отдыхаете. Конференция « Жить на проценты » пройдет 8 ноября в Киеве и станет площадкой для дискуссий о действенных стратегиях, успешных кейсах и актуальных трендах рынка.

Мероприятие будет полезно как новичкам, так и инвесторам с опытом. Участники смогут узнать, как начать инвестировать с разными стартовыми капиталами, сформировать финансовую подушку, создать собственный пенсионный фонд, получить дополнительный пассивный доход и многое другое полезной информации.

Темы конференции всегда актуальны, а некоторые из них производят настоящий фурор. Так, например, в прошлом году одной из тем была «Налоги инвестора: о чем следует знать». Спикером выступила Александра Никитина адвокат, эксперт по международному налогообложению, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.

В рамках соло-выступления она рассказала, что нужно знать о налогах инвестора:

Зачем их платить, как избежать штрафов и пеней со стороны налоговой службы и даже уголовной ответственности.

Где их нужно платить и какую роль при этом играет резидентство плательщика и страна, ставшая источником дохода

Сколько нужно платить и как определяется сумма.

Кто их должен платить (это зависит от того, является ли источник выплаты дохода налоговым агентом или нет).

Существующие международные инструменты налогового контроля.

Также говорили об актуальных размерах налогов на разные инвестиционные активы. Например, по состоянию на 2025 год, они таковы:

От отчуждения инвестиционных активов (ЦБ, корпоративные права, производные финансовые инструменты (деривативы, фьючерсы, опционы)) — 23%;

Ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные сертификаты, казначейские обязательства, сберегательные (депозитные) сертификаты, ипотечные ценные бумаги — 23%;

ОВГЗ — 0%;

Дивиденды — 10 — 23% в зависимости от источника;

Проценты — 23%;

Роялти — 23%;

Недвижимость (продажа) — 0 — 23%, зависит от недвижимости и срока владения, а также налогового статуса собственника;

Недвижимость (аренда) — 23%;

Наследие — 0 — 23% в зависимости от степени сродства и налогового статуса

Подарки — 0 — 23% в зависимости от степени родства и налогового статуса

Раздел имущества супругов — 0%.

В целом участники «Жить на проценты 2024 года» посмотрели на налоги для инвесторов под новым углом. За достаточно короткое время выступления они узнали о подводных камнях налогообложения различных видов инвестиций в Украине, задавали вопросы, спорили, а продолжили обсуждение в зоне нетворкинга.

О чем будем говорить на конференции в ноябре этого года

В этом году в конференции Жить на проценты 2025 примут участие спикеры, которые рассмотрят инвестиционные настроения украинцев и наиболее доступные варианты для инвестирования в Украине и за рубежом.

Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса в исследовательской компании Kantar Ukraine, представит свой анализ изменений в поведении инвесторов на рынке Украины. Он подробно рассмотрит, как изменились потребности и ценности украинских инвесторов в 2025 году, на что они полагаются при принятии решений и какие модели инвестирования набирают популярность. Поскольку экономический климат и политическая ситуация постоянно меняются, важно понимать, как эти факторы влияют на стратегии и подходы к инвестированию.

Поэтому во время его выступления участники узнают, какие активы украинцы выбирают сегодня для сохранения и приумножения капитала, и как меняется отношение к традиционным и новым инструментам инвестирования.

Также на конференции выступит Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times, который поделится своим прогнозом по доходности наиболее доступных инвестиционных активов для украинских инвесторов как в Украине, так и за рубежом. Он сосредоточится на ключевых инструментах, которые демонстрируют наилучшую эффективность в 2025 году и рассмотрит, как выбирать инвестиционные возможности в зависимости от рисков, экономических факторов и личных целей. В частности, речь пойдет об эффективности традиционных активов, таких как акции, облигации и недвижимость, а также новые возможности на международных рынках, которые могут быть интересны украинским инвесторам.

Поэтому не упустите возможность узнать, как изменяются инвестиционные настроения украинцев в 2025 году и что важно учитывать при выборе активов для будущего роста вашего капитала.

Партнером мероприятия в этом году выступает Биржевой Университет. Это единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, где профессионально учат украинцев инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.

