Гривневые ОВГЗ могут принести доход 17% годовых: стоит ли вкладываться в них на 2-3 года

Население все осторожнее размещает деньги на депозитах , предпочитая держать средства на текущих счетах или «коротких» вкладах. С другой стороны, физлица увеличивают свои вложения в ОВГЗ, и тут тоже стараются выбирать бумаги с наиболее короткими сроками размещения. Но «длинные» гривневые бумаги, как уже показала практика, принесли своим владельцам после погашения отличную доходность, даже при пересчете в валюту. Поэтому, перед инвесторами сейчас стоит вопрос: стоит ли еще раз рискнуть и вложиться в ОВГЗ, выпущенные на 3−4 года?

Как растут вложения людей в ОВГЗ

В 2025 году население продолжает активно вкладываться в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Прирост таких вложений граждан за этот неполный год уже достиг 30,51 млрд гривен. По состоянию на 18 ноября объем ОВГЗ в портфеле физлиц составил 109,04 млрд гривен.

Это позитивная динамика, но нынешний объем вложений гривен населения в ценные бумаги государства — явно не предел. Ведь на счетах людей стабильно находится более 1,3 трлн гривен, из которых лишь около трети — это средства в валюте, остальное — в гривне.

Интересно, что структура вложений физлиц в ОВГЗ немного другая:

В гривневых бумагах размещено около 60,68 млрд гривен, или 55,65% вложений населения в ОВГЗ, еще порядка 48,36 млрд гривен, или 44,35%, — в валютных. То есть структура вложений тут приближается к уровню 50/50.

Стоит ли сейчас вкладываться в «длинные» бумаги

По подсчетам аналитиков, долгосрочные гривневые облигации, выпущенные на срок 3−4 года (то есть в 2021-начале 2022 года), в итоге, даже с учетом роста курса доллара и всех военных перипетий, дали при погашении до 15% годовых при пересчете в валюту.

Но в настоящее время долгосрочные гривневые ОВГЗ с доходностью, доходящей даже до 20% годовых, а иногда и более, уже почти все погашены по сроку. И перед инвесторами снова стоит вопрос: вкладываться ли сейчас в новые гривневые бумаги на срок 3−4 года, или переходить в валюту на опасениях возможной дальнейшей девальвации гривны.

С одной стороны, инвесторов пугают продолжение войны, увеличение бюджетного дефицита на фоне растущих затрат на оборону и серьезный рост цен на товары и услуги, что снижает покупательную способность гривны.

С другой — доходности гривневых облигаций на 2,5−3 года, которые на первичном рынке достигают 17,5−17,8% годовых, при относительно пока стабильном курсе доллара, высоком уровне золотовалютных резервов Украины и стабильно поступающей международной помощи, соблазняют инвесторов перспективами неплохо заработать как в гривне, так и в валюте.

Рассмотрим некоторые нюансы текущей ситуации на рынке и возможные действия инвесторов для минимизации курсовых рисков, а также активного заработка на ОВГЗ.

При номинальной стоимости облигации в 1 000 гривен, это по текущему курсу доллара США (для упрощения расчетов в пределах 42 гривен), мы выходим на стоимость облигации в пределах 23,81 доллара США. И при всех прочих равных условиях и отсутствии налогообложения при вложении сейчас в трехлетние бумаги ресурсов в гривне по 17,8% годовых, выходим:

через 1 год на курс 42+42*17,8% = 49,476 гривен за доллар США,

через 2 года на курс 42+ 42*35,6% = 56,952 гривен за доллар США,

через 3 года на курс 42+ 42*53,4% = 64,428 гривен за доллар США.

То есть при условии, что реальный курс доллара через 1, 2 и 3 года будет ниже этих значений, инвестор останется в выигрыше. И только, если девальвация гривны превысит эти расчетные параметры, инвестор проигрывает за счет курсовых рисков.

Теперь посмотрим, какие среднегодовые курсы гривны к доллару закладывает в своем последнем октябрьском прогнозе МВФ на этот же период:

2026 год — 45,4 гривен/доллар (в апреле, в предыдущем прогнозе, Фонд закладывал уровень в 45,6 гривен/доллар),

2027 год — 47,5 гривен/доллар (в апреле закладывал те же 47,5 гривен/доллар),

2028 год — 48,7 гривен/доллар (прогноз в апреле был на уровне 48,9 гривен/доллар).

Как видим, эти прогнозы МВФ почти на 4 гривны ниже нашей расчетной величины потенциального курса через 1 год, почти на 9,452 гривны ниже этой величины через 2 года и почти на 15,728 гривен меньше — через 3 года.

Что касается риска инфляции и макроэкономических показателей Украины, представляемых нашим западным партнерам, то, по расчетам Минфина по двум сценариям (оптимистическому и пессимистическому), они следующие:

Как видим, уровень доходности гривневых 3-летних бумаг в 17,8% годовых также превышает оба сценария развития событий.

Кроме того, напомню, что на 2026 год в бюджете заложен среднегодовой курс доллара США на уровне в 45,7 гривен, что также значительно ниже рассчитанных мною показателей курса при работе с 3-летними гривневыми ОВГЗ (напомню, что через 1 год мы выходим на курс в 49,476 гривен за доллар США).

Я намеренно не учитывал в своих расчетах несколько моментов, которые могут несколько изменить конечные результаты инвестора:

на вторичном рынке доходность 3-летних бумаг может быть на 0,5−1% годовых ниже 17,8% годовых, так как торговцы ценными бумагами в предлагаемую покупателям доходность могут «зашивать» все свои затраты, комиссионные и расходы по обслуживанию счета. Или это может идти по отдельной статье «комиссионные», но в конечном итоге — снизит доходность покупаемых бумаг.

Хотя бывают и ситуации на вторичном рынке, когда в силу разных причин доходность ваших бумаг может быть и выше первичных 17,8% годовых. Так что тут все зависит от времени вложения в эти бумаги и всех сопутствующих на этот момент нюансов поведения фондового рынка.

В тоже время я не учел «в плюс» и такой немаловажный фактор, что уплата дохода по 3-летним бумагам будет приходить каждые полгода. Соответственно, при желании, можно сразу либо реинвестировать эти средства в новые бумаги (что увеличит конечную доходность вложений на промежутке времени в 3 года), либо конвертировать получаемые доходы в валюту и таким образом снизить свои курсовые риски. Это уже зависит от того, какую тактику выберет инвестор.

Кроме того, военные риски в Украине и риски изменения положения доллара США в мире за эти 3 года также предсказать нельзя. Поэтому необходимость диверсификации своих активов в этой ситуации никто не отменял.

Поэтому я бы рекомендовал инвесторам, желающим после получения позитивного результата по первым 3−4 годам своих еще практически довоенных вложений в гривневые ОВГЗ, все же сейчас соблюдать осторожность: разделить свои вложения в ОВГЗ на валютные и гривневые, а не вкладываться максимально только в гривневые бумаги. Кроме того, желательно соблюсти сейчас пропорцию между валютными и гривневыми облигациями в пределах:

40−45% от портфеля — в валютных бумагах;

55−60% от портфеля — в гривневых ОВГЗ.

То есть практически пока действовать в фарватере поведения основной массы инвесторов, которые приблизительно в такой же пропорции сейчас и держат свои портфели.

Кроме того, скоро конец года и сейчас нацвалюта находится под определенным давлением предстоящих больших бюджетных вливаний: государство рассчитывается со своими контрагентами и закрывает выплаты по социальным обязательствам. А это может привести к плановому и контролируемому, но все же ситуативному проседанию курса гривны относительно доллара на этом этапе.

Поэтому, если хотели бы вкладывать свои гривневые средства, то это можно начинать делать уже и сейчас. А вот если готовы брать на себя курсовые риски возможной девальвации гривны по концу года, то я бы все же тогда дождался корректировки курса после всех расчетов бюджета по году, и тогда уже по более высокому курсу менял бы имеющуюся валюту на гривну и заходил в гривневые облигации в январе-феврале 2026 года.