Гейтс и известные инвесторы все более скептичны по поводу роста ИИ-компаний

Нет денег — нет статистики

Интересная неделя выдалась. Вроде бы, формально, никаких судьбоносных событий запланировано не было, не то что на прошлой неделе, когда заседала ФРС и пять из семи технологических гигантов докладывали о результатах, но ощущение напряжения, мне кажется, усилилось. Может быть, инвесторы наконец начали задавать себе вопрос: «А действительно ли на этот раз будет иначе? Не слишком ли дорого мы платим за обещания богов технологического олимпа и всевозможных визионеров? Не заведут ли нас многочисленные АI-проекты в тупик?». Вопросов много, и не на все есть ответы…

Правительство США по-прежнему «на замке», и это уже самый длительный перерыв в его работе за всю историю. Соответственно, на макроэкономическом фронте новостей обмаль, ведь некому их готовить и обнародовать. Если количество авиарейсов сокращается из-за того, что нет диспетчеров, которые являются государственными служащими, то что уж говорить о каких-то там аналитиках, отвечающих за публикацию отчета об инфляции или состоянии рынка труда?! Все, что остается — это перебиваться данными о состоянии экономики от частных компаний и образовательных учреждений, как и было на этой неделе.

На этот раз о состоянии рынка труда пришлось узнавать от частных компаний: Automatic Data Processing (ADP), Revlio Labs и Challenger, Gray & Christmas, которые предоставляют различные услуги на рынке труда. Конечно, их данные — это не Отчет о состоянии рынка труда от бюро трудовой статистики, но хоть что-то…

Пикантность ситуации в том, что согласно ADP, рынок труда, по крайней мере его частный сегмент, в октябре демонстрировал рост. А вот Revlio Labs утверждает, что частный сегмент американского рынка труда, наоборот, потерял 9,100 рабочих мест. Challenger, Gray & Christmas уверяет, что количество увольнений в частном секторе выросло на 183%. Кому верить, на что именно и как реагировать? Раньше все отчеты от частных фирм служили лишь разогревом перед основным государственным отчетом, на данные которого опирались инвесторы и трейдеры, и который считался важнейшим источником информации. Теперь этот отчет от Бюро трудовой статистики не публикуется, и рынок реагирует отдельно на каждый набор данных из частных источников — зеленея после ADP и краснея после двух других. Но, кроме данных о состоянии рынка труда на этой неделе были и другие события, повлиявшие на настроения трейдеров…

Новые ИИ-инвестиции

Круг «Partners in AI» расширяется. На этой неделе OpenAI подписал соглашение на $38 миллиардов с Amazon об использовании вычислительных мощностей розничного гиганта. Таких денег у OpenAI нет, и получить их можно только через привлечение новых инвесторов, что для самого известного стартапа в мире, пожалуй, не проблема (пока рынки в разогретом состоянии, как сейчас).

ИИ-мания продолжается: Amazon заявила, что ее капитальные инвестиции на конец года достигнут $125 млрд, по сравнению с предыдущим прогнозом в $118,5 млрд. Alphabet повысила свой прогноз на три квартала до $92 млрд, а Meta до $71 млрд… Microsoft прогнозирует капитальные затраты примерно на уровне $35 миллиардов долларов в первом финансовом квартале, что выше, чем $30 миллиардов, которые прогнозировали аналитики. Словом, денег не жалко, вот только все чаще звучит вопрос: «А верным ли путем идем и окупятся ли инвестиции?».

Инвесторы что-то подозревают

Наверное, мало у кого есть сомнения, что будущее за ИИ, но волнует тот же вопрос, что и в кризис доткомов: «А все ли ИИ-пионеры доберутся до победного финиша?». Четверть века назад никто не отрицал важность интернета для развития человечества и фантастические перспективы новой технологии. Так оно и вышло… Трудно представить жизнь человечества без интернета, но огромное количество компаний, которые в те далекие времена инвестировали миллиарды, акции которых стремительно росли и без которых не обходился ни один рыночный комментарий, к сожалению, уже давно исчезли с арены, не принеся своим акционерам ничего, кроме убытков. На этот раз будет нечто подобное. И не потому, что именно в этот раз, а потому что так происходит всегда, когда вырастает пузырь новой технологии. Вот и Билл Гейтс считает, что компании дороги, как никогда, объем капиталовложений безумный, но немало инвестиций в ИИ может оказаться в тупике. По крайней мере, именно так он публично высказался на прошлой неделе.

А компании действительно дорогие — согласитесь, что Р/Е на уровне 714, как у некоторых раскрученных имен, все же слишком много. И что ни говорите, а на в целом оптимистичном рынке, который растет без остановки уже шесть месяцев подряд, начинают потихоньку зреть зерна сомнений. Некоторые из них мы даже попробовали на вкус уже на этой неделе, ознакомившись с квартальными результатами и прогнозами любимцев рынка — Palantir и AMD. Были и другие, но названные компании, на мой взгляд, сыграли показательную роль. Обе корпорации являются частью АИ-мании, раздают щедрые обещания и активно пытаются стать частью технологического будущего человечества. Квартальные результаты и одной, и другой, как и прогнозы на будущее, превысили ожидания аналитиков, но это не спасло акции от падения, да еще и какого. Получилось так, что «распродали новости»! Видимо, все же инвесторы немного устали от исторических рекордов и небольшая коррекция рынка не помешает.

Некоторые из тех, кто не верит, что «на этот раз будет иначе», как, например, Майкл Берри, даже сделали ставки против AI. В случае с Scion Capital, которым руководит Берри, это ставка против Palantir и Nvidia. От кого из «больших», кроме него, можно было бы такого ожидать?! Алекс Карп, CEO Palantir, чуть не выпрыгнул из штанов, комментируя дерзость Берри, пообещав работать до седьмого пота, чтобы результаты компании стали еще лучше, а план Берри провалился. Даже пообещал станцевать, когда Берри потеряет деньги. Кто его знает, может и станцует, а может и заплатит за музыку, когда будет танцевать Берри?

Что дальше? Точного ответа никто не знает, но то, что без каких-либо очевидных причин и видимых катализаторов рынки начинают краснеть, свидетельствует об определенном напряжении среди трейдеров и инвесторов, лучшим лекарством от которого могла бы стать небольшая коррекция, желательно без паники и катастрофических последствий.