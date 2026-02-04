В общественном восприятии может показаться, что финансовая стратегия и инвестиции не являются приоритетом для человека, находящегося на военной службе. Однако это не так. В условиях современной Украины стремление к финансовой стабильности актуально для каждого. Однако для военнослужащих этот вопрос имеет особое значение, поскольку структура доходов, уровень расходов и рисков существенно отличается от гражданской жизни. Подробнее о финансовой стратегии военного рассказала «Минфину» инвестиционная экспертка, дочь военного Зинаида Зинченко.
Финансовая стратегия военного в 2026 году: сохранение, инвестиции и ликвидность
Особенности финансового поведения военных
Специфика службы определяет особые финансовые риски для военных, которые напрямую влияют на выбор инструментов сбережения и инвестирования средств.
Финансовые риски и рекомендации
|
Риск
|
Особенность
|
Рекомендация
|
Постоянный стресс
|
Принятие финансовых решений происходит в условиях хронической психологической нагрузки
|
Максимальная простота, автоматизация финансов, минимальная потребность в активном управлении
|
Неравномерный доход
|
Уровень дохода зависит от условий службы, ротаций и статуса
|
Использование гибких финансовых инструментов, инвестирование с периодичностью раз в квартал
|
Риск потери трудоспособности
|
Ранение или временное выбытие со службы
|
Формирование «подушки безопасности» и обеспечение доступа семьи к финансам
«Подушка безопасности» как ключевой элемент стратегииОсновой финансовой стратегии военного является «подушка безопасности». Денежный резерв должен покрывать 6−12 месяцев фактических базовых расходов семьи.Например, при условии ежемесячных расходов в размере 40 тыс. грн рекомендуемый объем «подушки безопасности» составляет не менее 240 тыс. грн.
Способы хранения «подушки безопасности»
|
Способ
|
Преимущества
|
Недостатки
|
Банковские счета или депозиты с возможностью долгосрочного снятия
|
Быстрый доступ, минимальный риск
|
Низкая доходность
|
Минимальная диверсификация, доступность
|
Требует безопасного хранения
Совет: к инвестированию целесообразно переходить только после формирования полноценной «подушки безопасности». Агрессивные стратегии для военных не рекомендуются.Важно: во время действия военного положения Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает 100% суммы вкладов независимо от их размера в случае банкротства банка. После прекращения военного положения гарантированная сумма составит 600 тыс. грн в одном банке.
Если «подушка безопасности» отсутствует
Шаг 1. Определение базовых расходов (аренда жилья, коммунальные платежи, ипотека или лизинг, питание, страхование, транспорт и его обслуживание
Шаг 2. Расчет целевой суммы путем умножения ежемесячных расходов на количество месяцев. Рекомендуется начинать с небольшой цели в 3 месяца с последующим увеличением до 6−12 месяцев.
Шаг 3. Ежемесячное откладывание не менее 10% дохода в наличных или на депозите/накопительных счетах (например, «банка» от Monobank/«копилка») для формирования «подушки безопасности».
Шаг 4. Переход к инвестированию только после формирования резерва.
Пример базовой структуры распределения средств
- 40−50% — «подушка безопасности» (гибкие депозиты и наличные в разных валютах)
- 25−35% — военные облигации
- 15−25% — ETF для долгосрочного роста капитала
Визуальный пример распределения денег
Основные принципы инвестирования для военных
-
Минимальный уровень вовлеченности
-
Минимальное количество принятых решений
-
Низкий или средний уровень риска
На практике это означает:
- отказ от трейдинга
- избегание высокорисковых активов
- недопущение инвестирования на основе советов знакомых
- соблюдение долгосрочного плана без изменений каждые 2−3 месяца.
Допустимые инструменты
|
Инструмент
|
Назначение
|
Комментарий
|
Депозиты
|
Сохранение средств
|
Не полностью покрывают инфляцию, но снижают риски
|
Военные облигации
|
Фиксированный доход
|
Простое управление, автоматизация налогообложения, защита от инфляции
|
ETF
|
Диверсифицированные инвестиции
|
Минимальное управление, потенциально более высокая доходность
Важно: необходимо заранее обеспечить доступ к финансам для близкого человека в случае критической ситуации.
Практические советы
-
Инвестирование с периодичностью раз в квартал или полгода для уменьшения времени привлечения и комиссий.
-
Простая структура портфеля: 1−3 ETF и облигации.
-
Информирование семьи о структуре активов и порядке доступа к ним в критический момент.
Как приобрести военные облигации и ETF
1. Выбор банка и брокера на фондовом рынке:
- для военных облигаций достаточно украинского банка — первичного дилера ОВГЗ (перечень доступен на сайте Министерства финансов Украины)
- для ETF необходимо открыть счет у международного брокера (в частности Interective Broker или Freedom Finance Europe — самые популярные в Украине)
2. Пополнение счетов и соблюдение запланированного распределения средств: из-за введенных НБУ ограничений в условиях военного положения пополнение брокерского счета непосредственно с банковской карты невозможно — для этого необходимо пользоваться посредническими сервисами типа TransferGo, Wise
3. Выбор конкретных инструментов:
- для облигаций: найти в приложении или на сайте банка раздел с военными облигациями, однако обращайте внимание на срок погашения и уровень доходности,
- для ETF: выбрать несколько фондов, отслеживающих индексы (S&P 500, Nasdaq-100
и т. д.).
4. Приобретение выбранных активов.
5. Контроль и проверка:
- после совершения покупки необходимо сохранить подтверждение операции (PDF-файл или скриншот)
- зафиксировать сумму, дату и инструмент в отдельном блокноте, таблице Excel или в собственной системе финансового учета.
6. Автоматизация и повторяемость: установка дополнительных напоминаний о докупке активов с периодичностью раз в квартал или раз в полгода, чтобы минимизировать собственное участие и снизить комиссионные расходы.Для первого опыта инвестирования целесообразно начинать с небольших сумм с целью адаптации к инструментам и платформам.
От базовых шагов к персональной финансовой стратегии
Следует учитывать, что каждый военный имеет разную стартовую позицию — возраст, должность, регион проживания и службы, а также множество других факторов. Поэтому универсальные решения ограничены, однако приведенные принципы могут служить основой для формирования персональной финансовой стратегии или дадут вдохновение начать этот процесс уже сегодня.
В 2026 году финансовая стратегия военного основана на ликвидности, простоте и управляемости. Ее ключевая цель — снижение финансового стресса и защита себя и семьи в условиях войны.Даже минимальные, но регулярные действия в финансовом планировании формируют основу для долгосрочной стабильности.
Комментарии