Финансовая стратегия военного в 2026 году: сохранение, инвестиции и ликвидность

Специфика службы определяет особые финансовые риски для военных, которые напрямую влияют на выбор инструментов сбережения и инвестирования средств.

Риск Особенность Рекомендация Постоянный стресс Принятие финансовых решений происходит в условиях хронической психологической нагрузки Максимальная простота, автоматизация финансов, минимальная потребность в активном управлении Неравномерный доход Уровень дохода зависит от условий службы, ротаций и статуса Использование гибких финансовых инструментов, инвестирование с периодичностью раз в квартал Риск потери трудоспособности Ранение или временное выбытие со службы Формирование «подушки безопасности» и обеспечение доступа семьи к финансам

«Подушка безопасности» как ключевой элемент стратегии

Способы хранения «подушки безопасности»

Способ Преимущества Недостатки Банковские счета или депозиты с возможностью долгосрочного снятия Быстрый доступ, минимальный риск Низкая доходность Наличные в гривнах, долларах и евро Минимальная диверсификация, доступность Требует безопасного хранения

Основой финансовой стратегии военного является «подушка безопасности». Денежный резерв должен покрывать 6−12 месяцев фактических базовых расходов семьи.Например, при условии ежемесячных расходов в размере 40 тыс. грн рекомендуемый объем «подушки безопасности» составляет не менее 240 тыс. грн.

Совет: к инвестированию целесообразно переходить только после формирования полноценной «подушки безопасности». Агрессивные стратегии для военных не рекомендуются.Важно: во время действия военного положения Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает 100% суммы вкладов независимо от их размера в случае банкротства банка. После прекращения военного положения гарантированная сумма составит 600 тыс. грн в одном банке.

Если «подушка безопасности» отсутствует

Шаг 1. Определение базовых расходов (аренда жилья, коммунальные платежи, ипотека или лизинг, питание, страхование, транспорт и его обслуживание и т. д. ). Анализ может базироваться на расходах за предыдущие месяцы, статистике данных банковских выписок или ручном учете расходов на бумаге, если никогда не проводили анализ бюджета.

Шаг 2. Расчет целевой суммы путем умножения ежемесячных расходов на количество месяцев. Рекомендуется начинать с небольшой цели в 3 месяца с последующим увеличением до 6−12 месяцев.

Шаг 3. Ежемесячное откладывание не менее 10% дохода в наличных или на депозите/накопительных счетах (например, «банка» от Monobank/«копилка») для формирования «подушки безопасности».

Шаг 4. Переход к инвестированию только после формирования резерва.

Пример базовой структуры распределения средств

40−50% — «подушка безопасности» (гибкие депозиты и наличные в разных валютах)

25−35% — военные облигации

15−25% — ETF для долгосрочного роста капитала

Визуальный пример распределения денег

Основные принципы инвестирования для военных

Минимальный уровень вовлеченности Минимальное количество принятых решений Низкий или средний уровень риска

На практике это означает:

отказ от трейдинга

избегание высокорисковых активов

недопущение инвестирования на основе советов знакомых

соблюдение долгосрочного плана без изменений каждые 2−3 месяца.

Допустимые инструменты

Инструмент Назначение Комментарий Депозиты Сохранение средств Не полностью покрывают инфляцию, но снижают риски Военные облигации Фиксированный доход Простое управление, автоматизация налогообложения, защита от инфляции ETF Диверсифицированные инвестиции Минимальное управление, потенциально более высокая доходность

Важно: необходимо заранее обеспечить доступ к финансам для близкого человека в случае критической ситуации.

Практические советы

Инвестирование с периодичностью раз в квартал или полгода для уменьшения времени привлечения и комиссий. Простая структура портфеля: 1−3 ETF и облигации. Информирование семьи о структуре активов и порядке доступа к ним в критический момент.

Как приобрести военные облигации и ETF

1. Выбор банка и брокера на фондовом рынке:

для военных облигаций достаточно украинского банка — первичного дилера ОВГЗ (перечень доступен на сайте Министерства финансов Украины)

для ETF необходимо открыть счет у международного брокера (в частности Interective Broker или Freedom Finance Europe — самые популярные в Украине)

2. Пополнение счетов и соблюдение запланированного распределения средств: из-за введенных НБУ ограничений в условиях военного положения пополнение брокерского счета непосредственно с банковской карты невозможно — для этого необходимо пользоваться посредническими сервисами типа TransferGo, Wise и т. п.

3. Выбор конкретных инструментов:

для облигаций: найти в приложении или на сайте банка раздел с военными облигациями, однако обращайте внимание на срок погашения и уровень доходности,

для ETF: выбрать несколько фондов, отслеживающих индексы (S&P 500, Nasdaq-100 и т. д. ).

4. Приобретение выбранных активов.

5. Контроль и проверка:

после совершения покупки необходимо сохранить подтверждение операции (PDF-файл или скриншот)

зафиксировать сумму, дату и инструмент в отдельном блокноте, таблице Excel или в собственной системе финансового учета.

6. Автоматизация и повторяемость: установка дополнительных напоминаний о докупке активов с периодичностью раз в квартал или раз в полгода, чтобы минимизировать собственное участие и снизить комиссионные расходы.Для первого опыта инвестирования целесообразно начинать с небольших сумм с целью адаптации к инструментам и платформам.

От базовых шагов к персональной финансовой стратегии

Следует учитывать, что каждый военный имеет разную стартовую позицию — возраст, должность, регион проживания и службы, а также множество других факторов. Поэтому универсальные решения ограничены, однако приведенные принципы могут служить основой для формирования персональной финансовой стратегии или дадут вдохновение начать этот процесс уже сегодня.

В 2026 году финансовая стратегия военного основана на ликвидности, простоте и управляемости. Ее ключевая цель — снижение финансового стресса и защита себя и семьи в условиях войны.Даже минимальные, но регулярные действия в финансовом планировании формируют основу для долгосрочной стабильности.