Дивидендные стратегии: почему инвесторы переходят от классики к опционным ETF

По-прежнему большинство инвесторов выбирают классические дивидендные фонды. Они фокусируются на компаниях со стабильной историей выплат и роста дивидендов, обеспечивают низкую волатильность и надежность, однако их средняя доходность обычно остается на уровне 2−4% годовых. В то же время сейчас формируется и новый подход — ETF, использующий опционные стратегии и генерирующий значительно более высокий доход — 11−14% годовых. Как именно они устроены «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Классические дивидендные фонды: стабильность как фундамент

Традиционные дивидендные ETF основаны на простом принципе: инвестировать в компании, которые десятилетиями выплачивают и повышают дивиденды. Они оптимальны для консервативных инвесторов, для которых главное — предсказуемый доход и защита от инфляции.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) отслеживает Dow Jones U.S. Dividend 100 Index и сосредотачивается на компаниях с сильными финансовыми показателями — высоким денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. Фонд имеет низкую комиссию — 0,06% и стабильную историческую доходность на уровне 3−4%. В 2025 году SCHD остается «якорем» для сбалансированных портфелей, предлагая более низкую волатильность, но ограниченный потенциал роста в периоды доминирования технологических компаний.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) фокусируется на компаниях S&P 500 и инвестирует исключительно в «дивидендных аристократов», которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд. Его доходность ниже — около 2%, однако этот ETF доказал свою устойчивость в кризисные периоды, в частности в 2020 и 2022 годах. Выплаты осуществляются ежеквартально — это подходит инвесторам, которые не нуждаются в частых денежных поступлениях.

Недостаток классического подхода — ограниченная доходность в условиях низких ставок и высокой конкуренции со стороны технологических секторов, которые часто опережают «зрелые» отрасли (энергетика, финансы), на которых базируются такие фонды.

Высокодоходные опционные ETF: новое поколение дивидендных стратегий

Новейший подход заключается в использовании опционных стратегий, прежде всего продажи покрытых call-опционов. Фонд инвестирует в акции (например, в компании из индекса Nasdaq-100), а затем продает call-опционы на эти активы, получая премию — дополнительный источник дохода.

Это позволяет получать значительно более высокую дивидендную доходность, однако ограничивает потенциал роста, когда рынок стремительно движется вверх. Стратегия подходит инвесторам, которые стремятся к более чем 10% годового дохода и готовы принимать риски, связанные с волатильностью технологического сектора.

В 2025 году лидеры этого направления — JEPQ и QQQI — демонстрируют быстрый рост популярности благодаря сочетанию высокой доходности и стабильных активов в структуре портфеля. В то же время, из-за их акцента на текущем доходе, прогнозировать рост дивидендных выплат в будущем сложнее.

JEPQ: лидер среди высокодоходных технологических ETF

Созданный JPMorgan в 2022 году, JEPQ инвестирует в компании из индекса Nasdaq-100 (в него входят около 100 крупнейших нефинансовых корпораций, в частности Apple, Microsoft, NVIDIA и др.) и продает ежемесячные call-опционы для получения премий. Фонд обеспечивает:

ежемесячные выплаты,

комиссию 0,35%,

регулярный денежный поток.

В 2025 году JEPQ демонстрирует смешанные результаты: с начала года фонд снизился на 9,17%, однако годовой прирост превысил 11%. Общая доходность с момента запуска — более 44%, что существенно больше аналогичных опционных фондов, ориентированных на Nasdaq.

Более высокая волатильность технологического сектора в 2025 году создает благоприятные условия для опционных стратегий: премии становятся дороже, а это увеличивает размер ежемесячных выплат JEPQ. По сравнению с SCHD, фонд предлагает значительно более высокую доходность (11% против 3−4%), но и сопровождается повышенными рисками.

JEPQ подходит для диверсификации портфеля: он обеспечивает баланс между доходностью и потенциалом роста, если комбинировать, например, 50% в стабильные ETF типа SCHD и 50% в высокодоходные, такие как JEPQ.

QQQI: максимизация дохода на основе NASDAQ 100

Запущенный в 2024 году, фонд QQQI от NEOS Investments также инвестирует в компании из индекса Nasdaq-100, но применяет более адаптивный подход к продаже опционов.

Параметры фонда:

комиссия 0,68%,

ориентированный годовой доход ~14%,

нет значительного снижения стоимости чистых активов.

По состоянию на сентябрь 2025 года показатели QQQI:

NAV +1,39% за август,

YTD +8,57% с начала года,

награда «Best New Active ETF 2025» от ETF.com за инновационный подход.

По сравнению с JEPQ, QQQI предлагает более высокую доходность при схожем уровне волатильности и быстрее адаптируется к изменениям рыночных условий. Во время ралли 2025 года его доходность была ниже Nasdaq-100 из-за ограничений роста, вызванных продажей call-опционов, однако полученные премии обеспечили существенную защиту в периоды коррекций.

В 2025 году QQQI стал фаворитом аналитиков благодаря потенциалу более высокой доходности, чем у S&P 500.

Преимущества и риски опционных дивидендных ETF

Преимущества:

высокая доходность: 11−14% против 2−4% у классических дивидендных ETF;

ежемесячные выплаты: стабильный денежный поток, в отличие от SCHD и NOBL, которые выплачивают квартально;

потенциал роста: возможность извлекать выгоду из роста технологического сектора, лежащего в основе Nasdaq-100;

диверсификация: эффективно дополняют традиционные дивидендные фонды и способны снижать общую волатильность портфеля.

Риски: