24 ноября 2025, 14:00 Читати українською

«Black Friday» в 2025 году: что купить на распродаже инвестору

Black Friday — не гарантия прибыли для акционеров ритейла. Послепраздничная динамика акций ведущих торговых сетей США в основном определяется не рекордными продажами, а ожиданиями инвесторов, сезонными факторами ликвидности и рыночными рисками. Умные игроки используют «черную пятницу» для инвестиций в себя. Как именно — рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Black Friday — не гарантия прибыли для акционеров ритейла.

Почему S&P 500 растет после «черной пятницы»

Традиционно розничные инвесторы активизируют покупку акций крупных ритейлеров, ожидая, что рекордные продажи будут способствовать росту котировок. Однако история рынка демонстрирует: эта связь не всегда прямая.

Наблюдения предыдущих лет свидетельствуют: даже при высоких объемах продаж динамика акций ведущих торговых компаний оставалась умеренной. Причина в том, что ожидания инвесторов обычно заранее заложены в рыночную цену активов.

На рынке действительно прослеживается определенная «праздничная» динамика. По данным Schaeffer's Research, в течение последних 13 лет неделя после Дня благодарения (включая Черную пятницу) приносил индексу S&P 500 в среднем +1,4%, тогда как типичная неделя года — лишь +0,2%. То есть рынок действительно демонстрирует умеренное оживление — но скорее из-за сезонных факторов ликвидности, чем из-за реального роста доходов ритейлеров.

В то же время есть несколько важных «но». Во-первых, этот эффект касается не только ритейла, но и рынка в целом. Рост S&P 500 в этот период часто объясняется сезонными факторами ликвидности: конец ноября традиционно совпадает с подведением промежуточных итогов года, финальными ребалансами фондов и началом «рождественского ралли». В настоящее время институциональные инвесторы постепенно закрывают короткие позиции, что дополнительно поддерживает котировки.

Во-вторых, даже в пределах ритейл-сектора закономерность ослабевает. S&P Retail Select Index, объединяющий ведущих американских продавцов, в 2010—2025 годах показывал средний рост около 1,7% в промежутке «неделю до недели после» Black Friday. На первый взгляд — стабильное преимущество. Однако детальный анализ свидетельствует: в трети случаев сектор снижался, а динамика отдельных компаний могла отличаться в несколько раз.

Иными словами, эффект существует на бумаге, чем на практике. Он не повторяется ежегодно, не имеет стабильного масштаба и легко нивелируется макрорыночными факторами — ставками ФРС, отчетами по инфляции или корпоративными прогнозами.

Еще более показательна статистика ETF XRT, отражающая динамику всего ритейл-сектора США — от Amazon и Home Depot до оффлайн-сетей. По данным Bespoke Investment Group, XRT рос в Black Friday лишь в 33% случаев, а в Cyber Monday — примерно в 18%. То есть две наиболее ожидаемые даты года для розничной торговли редко приносят положительный результат инвесторам.

Причина в том, что рынок реагирует не на абсолютные объемы продаж, а на отклонения от ожиданий. Сами цифры выручки уже обычно учтены в ценах: инвесторов интересует лишь то, насколько результат превысил или не дотянул до прогнозов аналитиков. Часто ритейлеры жертвуют маржой, чтобы удержать объемы продаж, а снижение средней цены уменьшает прибыль даже при росте выручки. Так что если продажи рекордные, но доходность падает из-за скидок, котировки не растут — а иногда даже снижаются.

Так, например, в 2023 году: несмотря на сильный сезон продаж, XRT завершил ноябрь в минусе, поскольку инвесторы оценивали риски высоких ставок и спада спроса. В 2024 году ситуация была противоположной: акции росли не благодаря Black Friday, а на фоне ожиданий снижения ставок в декабре.

В итоге выходит парадокс: праздник потребителей не гарантирует «праздники» для акционеров. Неделя после Black Friday действительно выглядит несколько зеленее, но этот прирост краткосрочный, изменчивый и скорее статистический. На длинной дистанции — с декабря до конца года — ритейл-сектор не демонстрирует устойчивого преимущества на рынке в целом.

Самый умный «Black Friday trade»

Если использовать Черную пятницу в собственной инвестиционной стратегии, то самым эффективным решением будет не попытка заработать на краткосрочных движениях рынка, а инвестировать в собственные знания и аналитические ресурсы. Этот период традиционно открывает редкую возможность обновить профессиональное оснащение инвестора и сделать это с реальными, а не символическими скидками.

Ежегодно именно в конце ноября скидки предлагают такие сервисы как TradingView, Finviz Elite, YCharts, Koyfin, Seeking Alpha Premium, Simply Wall St, TipRanks, TrendSpider, StockUnlock, GuruFocus, а также аналитические платформы для ETF. Для активного инвестора это не просто инструменты, а часть инфраструктуры, на которой базируется эффективность принятия решений.

Рациональный подход состоит в том, чтобы готовиться к Black Friday заранее. Целесообразно формировать собственный watchlist инструментов еще в октябре, фиксируя их полную стоимость в обычный период. Это помогает различать, где скидка действительно существенная, а где только элемент маркетинга. Такой подход позволяет избежать импульсивных покупок или лишних подписок — вместо этого сделать несколько взвешенных апгрейдов, позволяющих сэкономить тысячи долларов в год. И это оказывает непосредственное влияние на качество инвестиционных решений.

Большинство профессиональных инвесторов обновляют все свои аналитические ресурсы именно в этот период, ведь в большинстве случаев скидки реальны. Логика проста: каждый доллар, который вы не потратили зря, это дополнительный ресурс для портфеля. Лучше инвестировать в инструмент, который поможет найти выгодную идею, чем в выросшую на волне хайпа Black Friday акцию. Ведь именно информационное преимущество, а не скорость покупки формирует долгосрочную доходность.

