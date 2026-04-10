Были ли президенты хуже Трампа: анализ экономики США с 1945 года

Каждая смена власти в Белом доме сопровождается апокалиптическими прогнозами или обещаниями беспрецедентного процветания. В контексте высокой волатильности двух каденций Дональда Трампа (2017−2021 и 2025−2026 годов) среди широкой общественности и в медиапространстве часто звучит тезис о том, что его правление стало едва ли не самым тяжелым испытанием для американской экономики. Однако рынки капитала — это циничный механизм, лишенный эмоций и партийных симпатий. Они оценивают эффективность не по громким заявлениям, а по корпоративной маржинальности, стоимости заимствований и устойчивости к макроэкономическим шокам.

Если отбросить политический шум и проанализировать макроэкономические данные США с 1945 года, возникает вопрос: действительно ли эпоха Трампа представляет собой беспрецедентную катастрофу, или в истории были гораздо худшие виновники экономического коллапса? Подробный анализ монетарных циклов, фондовых кризисов и структурных трансформаций свидетельствует о том, что самые глубокие раны американской экономике наносили совсем другие администрации.

Почему партийность не определяет экономику

Оценка экономической эффективности президентов США требует глубокого понимания того, что ни одна администрация не функционирует в вакууме. Экономические показатели, динамика фондового рынка (в частности индекса S&P 500), уровень инфляции и создание рабочих мест являются результатом сложного взаимодействия монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), фаз глобального бизнес-цикла и геополитических потрясений.

Впрочем, статистика выглядит неумолимой по отношению к Республиканской партии: с конца Второй мировой войны до 2020 года экономика США демонстрировала более высокие темпы роста ВВП и более интенсивное создание рабочих мест во время президентских сроков демократов.

Общее количество рабочих мест, созданных с эпохи Трумэна до Трампа, составило около 70,5 миллиона при демократических администрациях против 29,1 миллиона при республиканских.

10 из 11 рецессий в период с 1953 по 2020 год начались именно при республиканских администрациях.

Однако современная макроэкономика требует критического подхода. Это статистическое расхождение чаще всего обусловлено факторами, находящимися вне контроля Овального кабинета. Демократические президенты (такие как Обама в 2009 году или Байден в 2021 году) часто вступали в Белый дом в самый разгар кризисов, извлекая выгоду из эффекта низкой базы во время естественного экономического восстановления. В то же время республиканцы нередко приходили к власти на пике циклических перегревов или сталкивались со структурными «черными лебедями» (такими как доткомовский пузырь при Буше-младшем или пандемия COVID-19 при Трампе). Поэтому сравнивать президентов нужно по их способности абсорбировать и минимизировать структурные шоки.

Кто разрушал рынки до Трампа?

Если критерием «худшего президента» считать уничтожение покупательной способности населения и коллапс фондовых рынков, то Дональд Трамп даже не входит в первую тройку антирейтинга. История второй половины XX и начала XXI века демонстрирует примеры гораздо более серьезных макроэкономических провалов.

Никсон, Форд и Картер

Период с 1969 по 1981 год стал одним из самых разрушительных для инвесторов. Программы Ричарда Никсона и Джеральда Форда привели к коллапсу всей международной финансовой системы.

В августе 1971 года Никсон ввёл свою «Новую экономическую политику» (известную как «шок Никсона»), которая в одностороннем порядке отменила конвертируемость доллара в золото и ввела замораживание цен. Этот шаг де-факто разрушил Бреттон-Вудскую систему. Введение контроля над ценами лишь замаскировало инфляцию, подготовив почву для катастрофы 1973 года, когда нефтяное эмбарго ОАПЕК подняло цены на нефть почти в четыре раза.

Последствия для экономики были катастрофическими:

Возникла стагфляция — одновременный экономический спад и двузначная инфляция.

В период с 11 января 1973 года по 6 декабря 1974 года индекс S&P 500 потерял 51,9 % своей стоимости.

Экономический рост снизился до 1,55 % при президентстве Форда.

На восстановление фондового рынка ушло около девяти лет.

Его преемник, Джимми Картер (1977−1981), несмотря на неплохие показатели роста ВВП (3,27 %), не смог справиться со вторым нефтяным шоком 1979 года. Инфляция полностью уничтожала покупательную способность, вынудив главу ФРС Пола Волкера применить монетарную «шоковую терапию» с беспрецедентным повышением ставок, что ввергло страну в жесткую рецессию.

Джордж Буш-младший

Джордж Буш-младший (2001−2009) унаследовал «доткомовский пузырь», однако его экономическая политика привела к ещё большей катастрофе. Период его правления вошёл в историю как «потерянное десятилетие» для инвесторов.

Попытки ФРС стимулировать экономику с помощью сверхдешёвых денег в сочетании с полной дерегуляцией финансового сектора со стороны администрации привели к образованию огромного кредитного пузыря субстандартных ипотечных кредитов.

Когда в 2008 году лопнул пузырь, индекс S&P 500 потерял 57 % своей стоимости.

Инвестиция в размере 100 долларов, сделанная в 2000 году, к концу его срока превратилась в 52 доллара. Рынок восстановился только в 2013 году. Прирост рабочих мест упал до исторического минимума — 0,13% в год.

Ни одно из потрясений эпохи Трампа (даже пандемия) не привёло к столь длительному сокращению капитала и системному параличу банковской системы, как кризис 2008 года.

Анатомия двух президентских сроков Дональда Трампа

Чтобы оценить Трампа, необходимо разделить его политическую риторику и реальные макроэкономические меры. Его первый срок (2017−2021) основывался на классической «экономике предложения»: агрессивная дерегуляция и массовое снижение корпоративных налогов. Это мгновенно повысило рентабельность бизнеса. Доходность S&P 500 составила впечатляющие 81,3% за четыре года — четвертый лучший показатель с 1980 года.

Когда в 2020 году разразился пандемический шок, реакция администрации и ФРС стала эталонной с точки зрения управления кризисами. Правительство мгновенно влило триллионы долларов ликвидности, рынок отыграл 34-процентное падение всего за четыре месяца. Для сравнения: после кризиса 1929 года рынок восстанавливался 25 лет, после 1973-го — 90 месяцев.

Новая реальность 2025−2026 годов

Возвращение Трампа к власти в 2025 году открыло новую эру нестабильности. Экономическая модель второго срока представляет собой рискованный эксперимент, сочетающий жесткий протекционизм с массивным фискальным стимулированием потребителей.

«День освобождения» (апрель 2025 года): объявление о введении глобальных пошлин вызвало панику и падение индекса S&P 500 почти на 20%. Однако рынки быстро распознали в этом переговорную стратегию (блеф). После отмены пошлин рынок взлетел на 32%.

Закон OBBBA (июль 2025 года): этот пакет стал фискальным турбонаддувом. Отмена налогов на чаевые и сверхурочные, льготы по автокредитам и создание «Счетов Трампа» для детей высвободили 127 миллиардов долларов чистой ликвидности для населения. Это позволило индексу S&P 500 закрыть 2025 год с доходностью 17,9%.

Настоящим испытанием, которое нанесло удар по экономике Трампа, стал нефтяной шок. Эскалация конфликта с участием Израиля и Ирана, а также блокада Ормузского пролива подняли цену на нефть марки Brent до 140 долларов за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до 4,46%. Рынок начал дисконтировать угрозу стагфляции, а индекс S&P 500 упал на 5,10% с начала года.

Энергетическая безопасность была главной уязвимостью США на протяжении полувека. Фондовый рынок спокойно абсорбирует геополитический страх перед локальными войнами (восстановление в среднем за 28 дней), но панически боится дефицита нефти, поскольку он неизбежно приводит к инфляции и высоким ставкам ФРС.

Иллюзия «золотых веков» и концентрация капитала

Критики Трампа часто идеализируют предыдущие администрации, забывая, что успехи одного срока неизменно закладывают семена кризисов для следующего. Агрессивные оборонные и социальные бюджеты Линдона Джонсона перегрели экономику 60-х годов и привели к краху золотого стандарта.

Сокращение оборонных расходов при Клинтоне высвободило капитал для интернет-бума 90-х, но дерегулирование телекоммуникаций привело к лопнутому пузырю доткомов.

Астрономические вливания в эпоху Байдена обеспечили «мягкую посадку» и сохранили рынок труда, но ценой рекордной за 40 лет инфляции (более 17% в совокупности за срок полномочий), которая обесценила реальные доходы граждан.

Сегодня фондовый рынок таит в себе ещё одну структурную угрозу, не зависящую от фамилии президента: феномен концентрации капитала. В 1960-х годах рынок держался на «Изысканной пятидесятке» — переоценённых компаниях, которые рухнули во время кризиса. В 2026 году ситуация еще более асимметрична: 40% капитализации S&P 500 сосредоточено в руках 10 технологических гигантов. Современный рынок критически уязвим к шокам в полупроводниковых цепочках поставок, так же как экономика 70-х зависела от нефти.

Чего ожидать от экономики в 2026—2028 годах?

Оценивая перспективы нынешней модели развития США под влиянием решений администрации Трампа и внешних потрясений, можно выделить три ключевых сценария.

Оптимистичный сценарий: быстрое урегулирование и «потребительский ренессанс»

Если военная фаза вокруг Ормузского пролива действительно завершится в течение обещанных «двух-трех недель», цены на энергоносители стабилизируются ниже 80 долларов за баррель. В этом случае инфляционные ожидания снизятся, и ФРС получит пространство для снижения учетных ставок. Фискальный мультипликатор от закона OBBBA (который добавляет до 1,2% роста ВВП до 2028 года) полноценно заработает. Потребительский спрос поддержит рост корпоративных прибылей, а индекс S&P 500 восстановит исторические максимумы уже к концу 2026 года, опираясь на доминирование технологического сектора (ИИ).

Негативный сценарий: возвращение стагфляции в стиле 1970-х годов

В случае затяжной блокировки энергетических артерий Ближнего Востока цена на нефть закрепится выше отметки 110−120 долларов. Это вызовет классическую инфляцию затрат. ФРС будет вынуждена не только прекратить смягчение, но и прибегнуть к повышению ставок. Высокая стоимость капитала сведет на нет налоговые стимулы OBBBA. «Эффект вытеснения» частных инвестиций массивными государственными заимствованиями приведет к рецессии, корпоративным дефолтам и глубокому «медвежьему» тренду на фондовом рынке с падением S&P 500 на 20−30%.

Нейтральный сценарий: эпоха постоянной волатильности

Наиболее вероятный сценарий развития событий. Рынки адаптируются к новому статус-кво: постоянные угрозы тарифных войн, используемые в качестве инструмента переговоров, будут чередоваться с локальными фискальными стимулами. Экономика будет балансировать на грани мягкой рецессии и медленного роста (ВВП около 1−1,5%). Инфляция останется выше целевых 2% (ориентировочно 3−4%), что не позволит деньгам стать «дешевыми», но не приведет к коллапсу кредитной системы.

Трамп — не худший президент

Объективный макроэкономический анализ безапелляционно опровергает тезис о том, что Дональд Трамп является худшим президентом для экономики США в новейшей истории. Цифры доказывают, что структурные разрушения капитала во времена Ричарда Никсона и Джорджа Буша-младшего нанесли инвесторам и реальному сектору гораздо более глубокий и длительный ущерб.

Эпоха Трампа — это эпоха агрессивного финансового инжиниринга и крайней рыночной волатильности, когда Овальный кабинет пытается управлять экономикой с помощью таможенного шантажа и потребительских стимулов. Его администрация не создавала фундаментальных структурных дисбалансов уровня 2008 года, однако ее протекционистская политика стала мощным катализатором нестабильности в условиях и без того фрагментированного глобального мира.

Какие администрации продемонстрировали более высокие показатели роста?

Возникает логичный вопрос: чьи администрации оставили после себя экономику, которая была фундаментально более здоровой, чем администрация Трампа? Чтобы ответить на него, необходимо отойти от оценки одной лишь доходности индекса S&P 500, который в современную эпоху накачивается ликвидностью центральных банков, и взглянуть на качество и структурную прочность роста.

Исторический анализ выявляет несколько президентских сроков, которые, несмотря на все свои недостатки, обеспечивали гораздо более органичный рост реального сектора, не прибегая к деструктивному финансовому инжинирингу и астрономическим бюджетным дефицитам, характерным для политики Трампа.

Гарри Трумэн (1945−1953) и феномен мирной конверсии. Трумэн унаследовал беспрецедентный вызов — необходимость свернуть милитаризованную экономику Второй мировой войны без падения в глубокую депрессию. Его администрация добилась среднегодового роста ВВП на уровне 4,88% и создания рабочих мест на 2,49% ежегодно. Более того, когда в 1946 году инфляция достигла 18,13% из-за отмены ценового контроля, экономика смогла адаптироваться без применения монетарной шоковой терапии, которая уничтожила бы рынки. Рост в эпоху Трумэна опирался на реальный отложенный спрос и инвестиции в человеческий капитал, а не на фискальный допинг.

Дуайт Эйзенхауэр (1953−1961) и эффект долгосрочного мультипликатора. Хотя средний рост ВВП при Эйзенхауэре был умеренным (3,03 %), его подход резко контрастирует с современным популизмом. Вместо раздачи чеков населению для стимулирования мгновенного потребления, его администрация придерживалась фискального консерватизма, но инвестировала в создание Национальной системы межштатных автомагистралей. Этот проект сгенерировал колоссальный экономический мультипликатор 1,8 (каждый федеральный доллар принес 1,80 доллара в производстве). Эйзенхауэр заложил структурную основу для субурбанизации и развития логистики, которые питали экономику десятилетиями, тогда как налоговые льготы Трампа обеспечивали в основном краткосрочный импульс для выкупа корпоративных акций.

Рональд Рейган (1981−1989) унаследовал экономику, находившуюся в состоянии глубокой стагфляции. Его политика «рейганомики» основывалась на снижении налогов, масштабной дерегуляции и жесткой антиинфляционной поддержке действий ФРС. Важно то, что Рейган создал долгосрочные структурные стимулы для бизнеса. Инфляция упала с 13,5% в 1980 году до 4,1% к концу его срока, а экономика создала 16 миллионов рабочих мест.

Рейган не был святым спасителем экономики. Его администрация положила начало эпохе «жизни в долг» — государственный долг США за время его пребывания у власти вырос почти втрое (с 997 млрд до 2,85 трлн долларов), а социальное неравенство резко усилилось. Однако с точки зрения фундаментального корпоративного роста Рейган излечил системную болезнь 70-х, тогда как Трамп в основном стимулировал экономику, которая и так уже росла, перегревая ее.

Билл Клинтон (1993−2001) и фискальная дисциплина. С макроэкономической точки зрения, президентские сроки Клинтона демонстрируют самый яркий контраст с современным дефицитным финансированием. Благодаря болезненному сокращению военных расходов его предшественником (Джорджем Бушем-старшим), Клинтон получил «мирные дивиденды», которые были направлены в гражданские технологии. Его администрация продемонстрировала среднегодовой рост ВВП на 3,88%, прирост рабочих мест на 2,40% и, что самое важное, достигла профицита федерального бюджета. Индекс S&P 500 дважды принес по 88,6% дохода за время его пребывания у власти.

Барак Обама (2009−2017) унаследовал экономику, находившуюся в состоянии свободного падения в 2009 году. Его администрация сосредоточилась на структурном восстановлении и регулировании, чтобы избежать повторения банковского кризиса. Под его руководством экономика вступила в самый длительный в истории США «бычий» рынок, создав более 11 миллионов рабочих мест и постепенно снизив уровень безработицы с 10% до 4,7%.

Впрочем, львиная доля успеха фондового рынка в эпоху Обамы — это заслуга не столько Белого дома, сколько политики «количественного смягчения» и нулевых процентных ставок ФРС. Обама получил экономику, находящуюся на дне, и она росла благодаря самым дешёвым деньгам в истории. Это создало так называемый «пузырь всего» и привело к стагнации реальных доходов среднего класса. Однако, в отличие от Трампа, правление Обамы не сопровождалось постоянными геополитическими потрясениями, вызванными самим президентом, и обеспечило стабильность правил игры для инвесторов на восемь лет.

Заключение

Было бы наивно считать эти успехи исключительно заслугой гениального политического управления. У каждого из этих президентов был мощный «попутный ветер», не зависевший от Белого дома. Трумэн опирался на избыточные сбережения американцев военного времени; Клинтону посчастливилось управлять экономикой на старте беспрецедентной коммерциализации интернета, а финал его каденции заложил основу для печально известного пузыря доткомов.

Если оценивать фундаментальное здоровье экономики (темпы реального ВВП, уровень долговой нагрузки на систему и качество создания рабочих мест), Трамп с его 1,42% роста ВВП в первый срок и зависимостью от вливания ликвидности во второй значительно уступает этим администрациям. Современные рынки растут быстрее, но качество этого роста стало несравнимо ниже, превратившись в алгоритмическую зависимость от дешевого капитала.

В конце концов, история рынков капитала США доказывает одну неоспоримую истину: фондовый индекс S&P 500 всегда восстанавливается и достигает новых абсолютных максимумов. Это происходит не благодаря гениальности политиков в Вашингтоне, а исключительно благодаря феноменальной способности американского корпоративного сектора к оптимизации затрат и непрерывным технологическим инновациям. Независимо от фамилии в Белом доме, американская экономика остается устойчивой, пока она сохраняет гибкость рынка труда и статус доллара как мирового резервного актива. Все остальное — лишь политический шум, на котором спекулируют трейдеры.