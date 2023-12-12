Уже в следующем году ФРС может начать понижение ключевой ставки, что повлияет на все рынки. Как изменить свой инвестиционный портфель и заработать на этом «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Никита Карлов.
Биржевой фонд на «длинные» трежерис: почему его стоит добавить в портфель сейчас
Что такое TLT
TLT — тикер биржевого фонда с полным названием iShares 20+ Year Treasury Bond. Фонд инвестирует в ценные бумаги казначейства США, срок погашения которых составляет от 20 лет и больше.
Казначейские облигации — это долговые обязательства правительства, которые выпускаются на ежемесячных онлайн-аукционах Министерства финансов США. Их номинальная стоимость составляет $100. Цена облигации и ее доходность определяются на аукционе. После этого государственные облигации активно торгуются на вторичном рынке. Частные инвесторы в США часто используют казначейские облигации, чтобы сохранить часть своих пенсионных сбережений относительно риска и получить стабильный доход на пенсии.
В процессе управления портфелем есть три причины покупать облигации или ETF на облигации:
- Рост капитала — та же причина, по которой мы покупаем акции.
- Общая прибыль — процентный доход плюс прирост капитала.
- Уменьшение риска — более низкая волатильность активов для компенсации более высокой волатильности активов (акции).
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Почему сейчас стоит покупать TLT
Доходность 20-летних облигаций напрямую зависит от учетной ставки Федерального резерва США. ФРС начала ее поднимать с марта 2022 года в ответ на угрожающе растущую инфляцию. Цель Федрезерва — сбалансированная монетарная политика, учитывающая рыночные обстоятельства, а именно состояние ВВП, уровень инфляции, объем денежной массы (М2) и прочее.
Доходность 20-летних облигаций
Источник: Tradingview
ФРС стремится вернуть потребительскую инфляцию (Consumer Price Index) к значению 2% в год. Учитывая актуальную инфляцию (Индекс потребительских цен), составляющую 3,2%, и снизившуюся с рекордных за последние 30 лет — 9,1%, ФРС справляется со своей работой.
Инфляция (CPI)
Источник: Investing. com
Учетная ставка ФРС США
Источник: Tradingview
Учетная ставка ФРС (составляет сейчас 5,25%-5,50%)
Источник: Cmegroup.com
Ввиду понимания членами ФРС отложенного эффекта действия учетной ставки на инфляцию — рынок закладывает на предстоящие два заседания неизменную ставку ФРС, а уже в мае вероятность снижения учетной ставки составляет 43%.
Пока учетные ставки растут, стоимость облигаций падает
Источник: автор
Понимание корреляции между инфляцией, экономикой и процентными ставками имеет решающее значение для понимания того, почему сейчас есть возможность увеличить долю в облигациях США в портфеле.
Между ценами на облигации и процентными ставками существует обратная зависимость. Когда процентные ставки низки и растут, цены на облигации падают. Однако когда ставки высокие и падают, цены на облигации растут.
Рассмотрим более подробно возможное влияние снижения учетной ставки на стоимость ETF TLT, учитывая, что в него входят долгосрочные бумаги.
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Теоретический расчет стоимости TLT
в зависимости от уровня учетной ставки*
|
Учетная ставка ФРС, %
|
Стоимость TLT, $
|
Прибыль в % от текущей стоимости
|
Эффективная дюрация TLT
|
5,5
|
94,6
|
-
|
16,81
|
5
|
102,55
|
8,41
|
16,81
|
4,5
|
110,96
|
17,29
|
16,81
|
4
|
119,36
|
26,17
|
16,81
|
3,5
|
127,77
|
35,06
|
16,81
|
3
|
136,17
|
43,94
|
16,81
|
2,5
|
144,58
|
52,83
|
16,81
|
2
|
152,98
|
61,71
|
16,81
|
1,5
|
161,39
|
70,60
|
16,81
|
1
|
169,79
|
79,48
|
16,81
Следовательно, при возвращении учетной ставки до уровня 1% и ниже, TLT может вырасти до 79%. Учитывая историческое изменение учетной ставки, этот путь может занять в два года.
Важно понимать, что представленный расчет является сугубо теоретическим. На стоимость TLT также влияют непосредственно: доходность 20-летних облигаций, сентимент рынка, политика США и другие факторы.
Дивиденды
ETF TLT также будет интересен для дивидендного портфеля, поскольку выплачивает дивиденды — 3,48% годовых, что является достаточно высоким показателем. Для сравнения: ETF на S&P 500 выплачивают 1,43% — 1,48% ежеквартально. Что важно, TLT выплачивает дивиденды ежемесячно, что позволяет их реинвестировать.
Сравнение стоимости TLT и доходности 20-летних облигаций
Источник: Tradingview
Рынок закладывает возможность понижения ФРС процентных ставок. Основной причиной для ФРС снизить ставки была бы компенсация риска экономической рецессии.
Если это произойдет, режим risk off приведет к падению ставок до минимумов со времен пандемии. Такое снижение означало бы потенциальный рост цен на облигации.
Следовательно, покупка TLT на стадии «плато» учетных ставок целесообразна.
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