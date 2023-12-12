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12 декабря 2023, 11:04 Читати українською

Биржевой фонд на «длинные» трежерис: почему его стоит добавить в портфель сейчас

Уже в следующем году ФРС может начать понижение ключевой ставки, что повлияет на все рынки. Как изменить свой инвестиционный портфель и заработать на этом «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Никита Карлов.

Уже в следующем году ФРС может начать понижение ключевой ставки, что повлияет на все рынки.

Что такое TLT

TLT — тикер биржевого фонда с полным названием iShares 20+ Year Treasury Bond. Фонд инвестирует в ценные бумаги казначейства США, срок погашения которых составляет от 20 лет и больше.

Казначейские облигации — это долговые обязательства правительства, которые выпускаются на ежемесячных онлайн-аукционах Министерства финансов США. Их номинальная стоимость составляет $100. Цена облигации и ее доходность определяются на аукционе. После этого государственные облигации активно торгуются на вторичном рынке. Частные инвесторы в США часто используют казначейские облигации, чтобы сохранить часть своих пенсионных сбережений относительно риска и получить стабильный доход на пенсии.

В процессе управления портфелем есть три причины покупать облигации или ETF на облигации:

  1. Рост капитала — та же причина, по которой мы покупаем акции.
  2. Общая прибыль — процентный доход плюс прирост капитала.
  3. Уменьшение риска — более низкая волатильность активов для компенсации более высокой волатильности активов (акции).

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Почему сейчас стоит покупать TLT

Доходность 20-летних облигаций напрямую зависит от учетной ставки Федерального резерва США. ФРС начала ее поднимать с марта 2022 года в ответ на угрожающе растущую инфляцию. Цель Федрезерва — сбалансированная монетарная политика, учитывающая рыночные обстоятельства, а именно состояние ВВП, уровень инфляции, объем денежной массы (М2) и прочее.

Доходность 20-летних облигаций


Источник: Tradingview

ФРС стремится вернуть потребительскую инфляцию (Consumer Price Index) к значению 2% в год. Учитывая актуальную инфляцию (Индекс потребительских цен), составляющую 3,2%, и снизившуюся с рекордных за последние 30 лет — 9,1%, ФРС справляется со своей работой.

Инфляция (CPI)


Источник: Investing. com

Учетная ставка ФРС США


Источник: Tradingview

Учетная ставка ФРС (составляет сейчас 5,25%-5,50%)


Источник: Cmegroup.com

Ввиду понимания членами ФРС отложенного эффекта действия учетной ставки на инфляцию — рынок закладывает на предстоящие два заседания неизменную ставку ФРС, а уже в мае вероятность снижения учетной ставки составляет 43%.

Пока учетные ставки растут, стоимость облигаций падает


Источник: автор

Понимание корреляции между инфляцией, экономикой и процентными ставками имеет решающее значение для понимания того, почему сейчас есть возможность увеличить долю в облигациях США в портфеле.

Между ценами на облигации и процентными ставками существует обратная зависимость. Когда процентные ставки низки и растут, цены на облигации падают. Однако когда ставки высокие и падают, цены на облигации растут.

Рассмотрим более подробно возможное влияние снижения учетной ставки на стоимость ETF TLT, учитывая, что в него входят долгосрочные бумаги.

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Теоретический расчет стоимости TLT
в зависимости от уровня учетной ставки*

Учетная ставка ФРС, %

Стоимость TLT, $

Прибыль в % от текущей стоимости

Эффективная дюрация TLT

5,5

94,6

-

16,81

5

102,55

8,41

16,81

4,5

110,96

17,29

16,81

4

119,36

26,17

16,81

3,5

127,77

35,06

16,81

3

136,17

43,94

16,81

2,5

144,58

52,83

16,81

2

152,98

61,71

16,81

1,5

161,39

70,60

16,81

1

169,79

79,48

16,81

Следовательно, при возвращении учетной ставки до уровня 1% и ниже, TLT может вырасти до 79%. Учитывая историческое изменение учетной ставки, этот путь может занять в два года.

Важно понимать, что представленный расчет является сугубо теоретическим. На стоимость TLT также влияют непосредственно: доходность 20-летних облигаций, сентимент рынка, политика США и другие факторы.

Дивиденды

ETF TLT также будет интересен для дивидендного портфеля, поскольку выплачивает дивиденды — 3,48% годовых, что является достаточно высоким показателем. Для сравнения: ETF на S&P 500 выплачивают 1,43% — 1,48% ежеквартально. Что важно, TLT выплачивает дивиденды ежемесячно, что позволяет их реинвестировать.

Сравнение стоимости TLT и доходности 20-летних облигаций

Источник: Tradingview

Рынок закладывает возможность понижения ФРС процентных ставок. Основной причиной для ФРС снизить ставки была бы компенсация риска экономической рецессии.

Если это произойдет, режим risk off приведет к падению ставок до минимумов со времен пандемии. Такое снижение означало бы потенциальный рост цен на облигации.

Следовательно, покупка TLT на стадии «плато» учетных ставок целесообразна.

Автор:
Карлов Никита
инвестиционный эксперт Карлов Никита
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Комментарии - 1

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Criptor82
Criptor82
12 декабря 2023, 14:59
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«Важливо розумiти, що поданий розрахунок суто теоретичний». На цьому Микита можна закiнчити. Дефiцит бюджету 1.6 трлн$ держборг 33 трлн., де зовнiшнiй борг близько 6 трлн. ФРС розпродае векселi зi свого балансу 50−60 млрд. щомiсяця, Китай 30 млрд. щомiсяця. Наразi банки, хедж-фонди та американцi, мають ще трохи резерву додати в свiй портфель трежакiв, але що буде через 2 роки? Борг стане бiльшим, дифiцит теж. А чи буде низькою iнфляцiя? А що буде як КНР перейде в торгiвлi з Азiею, Африкою та Близьким Сходом на юань, а це на секунду понад 3 трлн. торгового обороту. Питань багато, вiдповiдi не очевиднi
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