Биржевой фонд на «длинные» трежерис: почему его стоит добавить в портфель сейчас

Уже в следующем году ФРС может начать понижение ключевой ставки, что повлияет на все рынки. Как изменить свой инвестиционный портфель и заработать на этом «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Никита Карлов.

Что такое TLT

TLT — тикер биржевого фонда с полным названием iShares 20+ Year Treasury Bond. Фонд инвестирует в ценные бумаги казначейства США, срок погашения которых составляет от 20 лет и больше.

Казначейские облигации — это долговые обязательства правительства, которые выпускаются на ежемесячных онлайн-аукционах Министерства финансов США. Их номинальная стоимость составляет $100. Цена облигации и ее доходность определяются на аукционе. После этого государственные облигации активно торгуются на вторичном рынке. Частные инвесторы в США часто используют казначейские облигации, чтобы сохранить часть своих пенсионных сбережений относительно риска и получить стабильный доход на пенсии.

В процессе управления портфелем есть три причины покупать облигации или ETF на облигации:

Рост капитала — та же причина, по которой мы покупаем акции. Общая прибыль — процентный доход плюс прирост капитала. Уменьшение риска — более низкая волатильность активов для компенсации более высокой волатильности активов (акции).

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Почему сейчас стоит покупать TLT

Доходность 20-летних облигаций напрямую зависит от учетной ставки Федерального резерва США. ФРС начала ее поднимать с марта 2022 года в ответ на угрожающе растущую инфляцию. Цель Федрезерва — сбалансированная монетарная политика, учитывающая рыночные обстоятельства, а именно состояние ВВП, уровень инфляции, объем денежной массы (М2) и прочее.

Доходность 20-летних облигаций



Источник: Tradingview

ФРС стремится вернуть потребительскую инфляцию (Consumer Price Index) к значению 2% в год. Учитывая актуальную инфляцию (Индекс потребительских цен), составляющую 3,2%, и снизившуюся с рекордных за последние 30 лет — 9,1%, ФРС справляется со своей работой.

Инфляция (CPI)



Источник: Investing. com

Учетная ставка ФРС США



Источник: Tradingview

Учетная ставка ФРС (составляет сейчас 5,25%-5,50%)



Источник: Cmegroup.com

Ввиду понимания членами ФРС отложенного эффекта действия учетной ставки на инфляцию — рынок закладывает на предстоящие два заседания неизменную ставку ФРС, а уже в мае вероятность снижения учетной ставки составляет 43%.

Пока учетные ставки растут, стоимость облигаций падает



Источник: автор

Понимание корреляции между инфляцией, экономикой и процентными ставками имеет решающее значение для понимания того, почему сейчас есть возможность увеличить долю в облигациях США в портфеле.

Между ценами на облигации и процентными ставками существует обратная зависимость. Когда процентные ставки низки и растут, цены на облигации падают. Однако когда ставки высокие и падают, цены на облигации растут.

Рассмотрим более подробно возможное влияние снижения учетной ставки на стоимость ETF TLT, учитывая, что в него входят долгосрочные бумаги.

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Теоретический расчет стоимости TLT

в зависимости от уровня учетной ставки*

Учетная ставка ФРС, % Стоимость TLT, $ Прибыль в % от текущей стоимости Эффективная дюрация TLT 5,5 94,6 - 16,81 5 102,55 8,41 16,81 4,5 110,96 17,29 16,81 4 119,36 26,17 16,81 3,5 127,77 35,06 16,81 3 136,17 43,94 16,81 2,5 144,58 52,83 16,81 2 152,98 61,71 16,81 1,5 161,39 70,60 16,81 1 169,79 79,48 16,81

Следовательно, при возвращении учетной ставки до уровня 1% и ниже, TLT может вырасти до 79%. Учитывая историческое изменение учетной ставки, этот путь может занять в два года.

Важно понимать, что представленный расчет является сугубо теоретическим. На стоимость TLT также влияют непосредственно: доходность 20-летних облигаций, сентимент рынка, политика США и другие факторы.

Дивиденды

ETF TLT также будет интересен для дивидендного портфеля, поскольку выплачивает дивиденды — 3,48% годовых, что является достаточно высоким показателем. Для сравнения: ETF на S&P 500 выплачивают 1,43% — 1,48% ежеквартально. Что важно, TLT выплачивает дивиденды ежемесячно, что позволяет их реинвестировать.

Сравнение стоимости TLT и доходности 20-летних облигаций

Источник: Tradingview

Рынок закладывает возможность понижения ФРС процентных ставок. Основной причиной для ФРС снизить ставки была бы компенсация риска экономической рецессии.

Если это произойдет, режим risk off приведет к падению ставок до минимумов со времен пандемии. Такое снижение означало бы потенциальный рост цен на облигации.

Следовательно, покупка TLT на стадии «плато» учетных ставок целесообразна.