Атака Трампа на ФРС не омрачает оптимизм рынков

Трамп нашел основания увольнения

Начнём с политики, на этот раз внутренней, в США, где Трамп пытается взять под контроль руководство ФРС. Конечно, американского президента можно понять, ему ой как нужно снизить ставку, потому что расходы на обслуживание государственного долга уже давно приобрели угрожающие размеры. Безусловно, рынкам нравится, когда ставку снижают — кто же не любит дешевых денег — но не когда это делается в принудительной манере по приказу президента, «который всегда и во всем прав», как написано на одной из его бейсбольных кепок. Так что в итоге возможная потеря независимости центральным банком — это тревожный сигнал, который может стать огромной проблемой для финансовых рынков и экономики в целом.

Если конкретнее, то в начале недели Президент Трамп своим указом уволил одного из семи губернаторов Лизу Кук, которую еще на прошлой неделе он обвинил в мошенничестве с ипотечными кредитами. И дело, пожалуй, не именно в Лизе Кук и ее кредитах, а в попытке запугать руководство ФРС и заставить его делать то, что захочет офис американского президента, ведь по мнению мастера сделок абсолютно все решения в стране должен принимать один человек, разбирающийся и разбирающийся во всем.

Многие ожидали, что Лиза Кук сдастся на милость президента и попросит об отставке сама. Но не так произошло, как предполагалось: вместо подачи в отставку она подала в суд на американского президента, потому что далеко не факт, что Трамп имел юридическое право увольнять губернатора своим указом. В иске Кук говорится, что Трамп «придумал» причину для увольнения в нарушение Закона о Федеральной резервной системе, который говорит, что президент должен сначала доказать причины для устранения руководителей ФРС. Слушание запланировано на пятницу в десять часов утра по восточному времени перед судьей окружного суда США Джиа Кобб, назначенной президентом Байденом.

Безусловно, интересно, чем закончится судебная волокита, но если Трампу удастся избавиться от непослушного руководителя ФРС, то очень скоро аналитикам нечего будет анализировать, а инвесторам о чем спорить — от рынка мало останется. Кстати, национализация, хотя бы частичная, как с Intel, тоже не очень хороший сигнал на эту же тему. Что ж, неудивительно — желание единолично контролировать все институты власти свойственно всем величайшим. Кому, как не нам, это знать!

США ускоряют рост

На экономическом фронте все хорошо… ВВП США во втором квартале вырос на 3,3%, что лучше первой оценки и гораздо лучше, чем 0,5% в первом квартале этого года. Заявок по безработице на этой неделе тоже меньше, чем ожидалось. Итак, экономика в хорошем состоянии. Чему бы не радоваться? Вот, рынки и радуются — индексы на рекордных высотах. Единственное, что тревожит это рост доходности долгосрочных облигаций, что в США, что в Великобритании, что в Японии. И если в Британии доходность 30-летних достигла 28-летнего максимума, то в Японии — это исторический рекорд. В США показатели все еще ниже недавних максимумов, но кривая доходности становится все круче. Очевидно, что инвесторы ожидают роста инфляции и это вряд ли хорошо для рынков акций.

И напоследок — корпоративные новости. Главный поставщик «лопат» участникам АИ-лихорадки, Nvidia, обнародовала квартальные результаты. Прогнозы превышены, но есть нюансы — выручка от datacenter sales была ниже ожидаемой и это при том, что технологические гиганты, клиенты компании, имеют гигантские бюджеты капитальных расходов. Прогноз тоже не слишком увлекательный, что может сигнализировать о замедлении роста после двухлетнего ажиотажа в развитии мощностей для АИ. А что, если золотая лихорадка постепенно угасает и лопаты уже не так нужны? Nvidia говорит, что ключ к предстоящим победам в Китае, если геополитическая ситуация улучшится и отношения наладятся. С этим трудно не согласиться, но что-то непохоже, чтобы Си очень хотел дружить с Трампом.

Что в итоге? Август закончился и, несмотря на огромное количество прогнозов по сезонной волатильности, рынок продолжил расти. Оптимизм инвесторов остается непоколебимым, а индексы ежедневно устанавливают исторические рекорды. Впереди сентябрь, который с точки зрения сезонности является одним из самых плохих месяцев для рынка акций. Удастся ли и его пережить без потерь? Увидим, как будет развиваться ситуация, в первую очередь, вокруг ФРС и его способности принимать независимые решения.

Следующее заседание Комитета по монетарной политике, который будет принимать решение о ставке, назначено на 17 сентября. Вероятность того, что ее снизят на 25 бп составляет 85%, но… Речь Пауэлла в Jackson Hole, по мнению многих инвесторов и экономистов, показала, что ФРС будет ориентироваться на экономические показатели, а ко дню заседания нас ждет еще несколько важных отчетов об инфляции и состоянии рынка труда, каждый из которых может обострить ситуацию.