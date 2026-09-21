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21 сентября 2026, 12:31 Читати українською

Акции, золото или коллекционное вино: как защитить сбережения от инфляции

Инфляция обесценивает деньги, однако привычные способы сохранения капитала также имеют свои риски: украинской недвижимости угрожает война, гривневым ОВДП — девальвация, а цифровым активам в перспективе — развитие квантовых технологий. Финансист Иван Компан рассуждает, какие активы способны защитить сбережения и почему к традиционному набору инвестора могут присоединиться коллекционные вина.

Инфляция обесценивает деньги, однако привычные способы сохранения капитала также имеют свои риски: украинской недвижимости угрожает война, гривневым ОВДП — девальвация, а цифровым активам в перспективе — развитие квантовых технологий.

Вспомнилось, как в советские времена коммунистическая пропаганда пугала граждан страшным словом «инфляция», которая железными пальцами держала за горло угнетенных капиталистами пролетариев, пожирая их трудовые сбережения.

А когда для большего эффекта добавляли еще и такие термины, как «безработица» и «рост преступности», сразу хотелось подставить плечо западным классовым братьям, отправив им посылку с колбасой и сыром, цены на которые в СССР не менялись десятилетиями. Но, к огромному сожалению, осуществить это благородное намерение не было никакой возможности, ведь ничего из перечисленных продуктов в советских магазинах не было. Дешево, стабильно и пусто…

Теперь все иначе…

Даже после массированных бомбардировок полки магазинов заполнены — продуктов, одежды и различной техники вдоволь, вот только цены на все это растут, к сожалению, гораздо быстрее, чем доходы и сбережения граждан. На прошлой неделе правительство сообщило, что в августе розничные цены в Украине выросли на 0,1%, а за год рост составил 8,1%, преимущественно из-за подорожания топлива и повышения тарифов на общественный транспорт, водоснабжение и водоотведение. За первое следует «благодарить» иранскую авантюру Трампа, а что касается тарифов, то даже самые убедительные популисты не способны годами удерживать их на минимальном уровне. Цены на сырые продукты питания изменились самую малость — помог урожай, а обработанные вообще не подорожали. Так что все не так страшно — просто нужно меньше ездить на автомобиле, больше ходить пешком и реже мыться.

Как всегда, утешает, что в этой инфляционной лодке мы не одни

В США, Европе и других развитых странах ситуация не лучше. Опубликованные на прошлой неделе статистические данные свидетельствуют о том, что в августе инфляция в США и ЕС составила 0,4%. В годовом выражении потребительские цены в ЕС выросли на 3,3%, а в США — на 3,4%, что значительно выше целевых показателей. Хорошо хоть безработица невысокая и преступность под контролем, а то советские пропагандисты восстали бы из гробов от радости: «А мы же вам говорили!»

Удастся ли остановить инфляцию в ближайшее время?

НБУ прогнозирует дальнейшее ускорение инфляции, которая к концу года должна составить около 10%, прежде всего из-за «логистических вызовов и энергетических факторов». Но не волнуйтесь, это лишь временные неприятности — регулятор авторитетно заверяет, что и «в дальнейшем будет направлять усилия прежде всего на недопущение разбалансировки инфляционных ожиданий и удержание инфляционных процессов под контролем. Взвешенная монетарная политика будет способствовать возвращению инфляции на траекторию замедления в 2027 году». Прогноз, как всегда, вдохновляющий, так что нам остается лишь позавидовать оптимизму власти, порадоваться профессионализму государственных мужей и их способности держать ситуацию под контролем.

В США и Европе не все так оптимистично и контролируемо, как у нас

Объяснить это просто, ведь поддерживать их экономики некому, кроме них самих, и все приходится решать самостоятельно. Вот и пытаются центральные банки — и европейский, и американский — найти те единственно верные шаги, которые позволили бы сдержать рост цен и не остановить экономическое развитие. На прошлой неделе ЕЦБ повысил учетную ставку с 2,4% до 2,65%, завтра свое решение по ставке объявит ФРС. Вероятность повышения на 25 б. п. составляет 90%, но интрига сохранится до последнего, поскольку, в отличие от инвесторов, экономистов, финансистов и других людей со здравым смыслом, президент Трамп считает, что ставку нужно не повышать, а снижать. А игнорировать советы величайшего из президентов, как вы понимаете, решится не каждый руководитель ФРС. Как хорошо, что у нас такого произвола нет и наш президент не указывает руководству НБУ, что делать с учетной ставкой или кого назначать в наблюдательные советы государственных банков.

А что же делать нам?

Как сохранить сбережения, когда все вокруг обесценивается? Что касается развитых рынков, то рекомендация остается традиционной — акции качественных компаний. Как свидетельствует статистика, на протяжении последних полутора веков доходность американского рынка акций уверенно превышала темпы роста потребительских цен, и ни один другой класс инвестиционных активов не демонстрировал лучших результатов.

Если деньги находятся в Украине, выбор ограничен — все та же недвижимость, на которую падают бомбы, и ОВДП, которым угрожают девальвация гривны и немалые фискальные проблемы правительства. Ничего нового и интересного. Еще, пожалуй, золото, но, во-первых, держать все сбережения в золоте рискованно и непрактично, а во-вторых, золото в слитках — а в Украине иначе купить его не получится — имеет невысокую ликвидность и создает хлопоты с хранением.

В последние годы к традиционным активам добавились цифровые, и Украина даже смогла выйти в число мировых лидеров криптомира, что, собственно, не так уж удивительно в условиях инвестиционного голода и отсутствия у наших граждан страха перед нетрадиционными и непрозрачными источниками дохода. Более того, криптовалюта является ликвидным инструментом, доступным ее владельцам из любой точки мира, что также служит существенным аргументом в ее пользу. Да и если вдруг придется переплывать Тису, то криптокошелек, в отличие от золота, на дно не потянет.

Но вот беда… Некоторые известные эксперты считают, что развитие новых технологий представляет прямую угрозу для цифровых активов. И это касается не только криптовалют, но и банковских и инвестиционных счетов, пенсий, программ социального обеспечения и медицинского страхования. Квантовые компьютеры — а IBM планирует ввести в эксплуатацию мощный квантовый компьютер Starling уже в 2029 году — смогут быстро раскрыть даже самые сокровенные цифровые тайны. Вот это будет беда! Конечно, регуляторы придумают правила и законы, чтобы этому помешать, но вы же понимаете, что даже самые совершенные из них не всегда способны поспевать за прогрессом злоумышленников. Вот, например, правила финансового мониторинга придумали давно и уже не раз испытали на миллионах обычных граждан, а 150 миллионов «грязных» денег на залог все же средь бела дня проворонили. А представьте, если коррупционеры доберутся до квантового компьютера!

Интересный выход из сложившейся ситуации предлагает знаменитый инвестор Майкл Бьюрри. По его мнению, священная триада человеческого существования — это еда, сон и акт размножения, а активы, способные удовлетворять реальные потребности человечества, всегда будут в цене. Один из них — алкоголь, который служит прекрасным дополнением к еде, способствует процессу размножения и в умеренных дозах даже помогает уснуть. Так почему бы не вложить часть инвестиционного капитала — примерно до 10% — в знаменитые вина, например французские Pétrus, Domaine Romanée-Conti, Mouton Rothschild и Margaux или итальянские Sassicaia, Ornellaia и Solaia? По мнению Бьюрри, рынок вина диверсифицирован и ликвиден, поэтому поддается анализу и может стать интересным объектом инвестиций.

Согласен, что разобраться в тонкостях «винных» инвестиций не так легко, хотя, в конце концов, акции и облигации — тоже не самые простые объекты для анализа. Но, что ни говори, идея возвращения к базовым активам в мире непрерывных, стремительных, непредсказуемых и неотвратимых технологических изменений также заслуживает внимания. По крайней мере, коллекция вин, крепкого алкоголя, предметов искусства или других материальных активов обладает гораздо большим иммунитетом к возможным проделкам квантовых компьютеров, внезапно попавших не в те руки, чем криптокошелек с биткоинами, эфирами или другими эфемерными активами. По крайней мере, с вином и виски священная триада человеческого существования будет сохранена, а человечество получит больше шансов на выживание.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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