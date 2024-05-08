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8 мая 2024, 12:14 Читати українською

По всей Украине сегодня возможны ограничения потребления электроэнергии

Сегодня, 8 мая, вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Сегодня, 8 мая, вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго.

Причина — дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

«Особенно трудная ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр „Укрэнерго“ применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы», — говорится в сообщении.

Украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо, особенно с 18:00 до 23:00.

Массированный обстрел энергетики Украины

В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 «шахедов» по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Повреждения получили объекты генерации. Также российские «шахеды» повредили оборудование одного из объектов Укрэнерго в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены резервными схемами.

На поврежденных объектах работает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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