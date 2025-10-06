5 акций потребительского сектора США с потенциалом роста в 2026 году

Фондовый рынок США хорошо известен историями громких взлетов, однако рядом всегда являлись компании с более сдержанной, но не менее ценной ролью. Речь идет о бизнесах, которые снабжают людей товарами первой необходимости. Именно такие компании традиционно демонстрировали более высокую устойчивость к экономическим потрясениям. Какие компании сегодня занимают высокие позиции в потребительском секторе США и чем могут заинтересовать инвесторов, рассказывает инвестиционная эксперт Маргарита Шахрова.

Потребительский сектор США: актуальный взгляд

Сегодня в потребительском секторе США можно выделить ряд компаний, которые демонстрируют устойчивые фундаментальные показатели и способность расти даже в условиях экономической неопределенности. Речь идет как о сегменте товаров повседневного спроса (Consumer Staples) — продукты питания, напитки, средства гигиены, так и о сегменте дискреционных товаров (Consumer Discretionary) — электроника, развлечения, одежда и другие не приоритетные покупки.

Ниже приведена подборка из 5 компаний, которые имеют существенный потенциал роста в 2026 году.

Amazon: от онлайн-магазина до облачного гиганта

Компания Amazon эволюционировала от онлайн-книжного магазина до ключевого игрока, который стал инфраструктурной основой цифровой экономики. Во II квартале 2025 года выручка компании выросла на 13% — до $167,7 млрд, а чистая прибыль увеличилась на треть — до $18,2 млрд. Сочетание масштабного розничного сегмента и высокорентабельных облачных сервисов формирует диверсифицированную модель, способную выдерживать экономические колебания, что делает компанию привлекательной для инвесторов.

Потенциал роста Amazon

Облачные вычисления и AI : инвестиции более $100 млрд в расширение AWS для поддержки AI-нагрузок; ожидаемый рост рыночной доли на фоне высокого спроса на обработку данных.

Рекламный бизнес и маркетплейс : выручка от рекламы достигла $15,6 млрд за квартал (+23% г/г), что создает новый источник прибыли с высокой маржинальностью.

E-commerce и Prime: оптимизация логистики с ускоренной доставкой и расширение программы подписки способствуют повышению эффективности и удержанию клиентов.

В 2026 году компания ожидает двузначный рост выручки и операционной прибыли, опираясь на сочетание инноваций AI и масштабной экосистемы. В то же время существуют определенные вызовы: высокие инвестиционные затраты — растущие CAPEX на дата-центры и логистику могут давить на маржу; сильное конкурентное давление со стороны Microsoft Azure и Google Cloud в облачном бизнесе, а также Walmart и других ритейлеров в сегменте розничной торговли.

Дополнительные риски создают регуляторные ограничения и цикличность потребительских расходов. Однако Amazon имеет стабильный денежный поток и достаточный запас финансовой прочности, чтобы продолжать инвестировать в развитие и сохранять динамику роста.

Walmart: ритейл-гигант на страже кошельков потребителей

Walmart — это своеобразный «финансовый барометр» для американского потребителя. Во II квартале 2025 года компания получила доход в $177,4 млрд, а глобальные e-commerce продажи выросли на 25% за квартал. Бизнес сочетает масштабную оффлайн-сеть с онлайн-платформой и сохраняет устойчивый денежный поток даже в условиях экономической неопределенности.

Потенциал роста Walmart

Увеличение присутствия на онлайн-рынке : активное развитие маркетплейса и сервиса подписки Walmart+. Инвестиции в технологии доставки могут повысить эффективность и привлечь новых клиентов, в частности молодежь.

Международная экспансия : компания имеет сильные позиции в Мексике, Канаде, Индии — эти рынки могут обеспечить более высокие темпы роста, чем в США.

Сервисы и финансовые услуги : расширение в сегмент аптек и финтех-услуг способно повысить маржинальность в долгосрочной перспективе.

Экономический цикл: в случае замедления темпов роста экономики в 2026 году Walmart может выиграть, поскольку потребители будут переключаться на дешевые товары. В прогнозах компания закладывает умеренный рост продаж приблизительно на 4%, однако традиционно склонна перевыполнять собственные цели.

Для Walmart определенным вызовом является высокая оценка акций: форвардный P/E превышает 36, поэтому любая ошибка для компании может повлиять на котировки. Маржинальность в ритейле остается минимальной, а дополнительное давление создают высокие тарифы, инфляция, конкуренция и различия в поведении потребителей с разными уровнями доходов. Это заставляет компанию постоянно балансировать между низкими ценами, тонкой маржой и растущими расходами.

Procter & Gamble: ставка на повседневность и бесспорные бренды

Procter & Gamble — глобальная корпорация, обеспечивающая потребителей товарами первой необходимости. Во II квартале компания отчиталась об органическом росте продаж на 3% и увеличении объемов на 2%. Прибыль на акцию выросла на 2%, а дивиденды повышались 67 раз подряд.

Сильный портфель брендов (Gillette, Tide, Pampers) позволяет компании удерживать ценовую власть, компенсировать рост стоимости сырья и эффективно работать более чем на 180 рынках мира. Благодаря этому Procter & Gamble остается надежным защитным активом для инвесторов.

Потенциал роста Procter & Gamble

Инновации и премиумизация продуктов : компания активно инвестирует в развитие новых экопродуктов и запускает более дорогие премиум-линейки в сегментах ухода за домом и личной гигиены.

Рост на развивающихся рынках : P&G инвестирует в Азию, Африку и Латинскую Америку, расширяет дистрибуцию и проводит локальные маркетинговые мероприятия.

Повышение эффективности : автоматизация производства, оптимизация цепочек поставок и сокращение расходов — позволяют компании увеличивать маржу даже при умеренном росте продаж.

Стратегия «конструктивного разрыва»: компания не боится перестраивать бизнес, продавать непрофильные подразделения и фокусироваться на категориях-лидерах.

Вызовами для P&G являются замедление объемов продаж, конкуренция «собственной марки»: супермаркеты продвигают собственные недорогие бренды, а рецессия давит на производителей премиальных товаров. На компанию влияют валютные колебания и сырьевые риски, а повышение затрат на сырье снижает уровень маржинальности.

The Coca-Cola Company (KO): мировая империя напитков со стабильной жаждой роста

The Coca-Cola Company занимает лидирующие позиции на рынке газированных напитков и имеет стабильный глобальный бизнес благодаря сильному маркетингу и грамотной ценовой политике. Во II квартале 2025 года органический рост выручки составил около 5%, однако глобальные объемы продаж снизились примерно на 1%. Другими словами, компания обеспечила рост за счет повышения средних цен.

Coca-Cola известна своими дивидендами: в 2025 году правление компании повысило квартальный дивиденд уже 63-й год подряд, что делает ее настоящим Dividend King. На данный момент акции Coke дают около 3% годовой доходности дивидендов, выплаты растут десятилетиями без перерывов. Для инвесторов, которые выбирают пассивный доход, такая стабильность является весомым аргументом.

Потенциал роста The Coca-Cola Company

Инновации и расширение ассортимента : компания расширяет линейку премиальной категории — энергетики, воду премиум класса, кофе. В 2019 году Coca-Cola купила Costa Coffee и открыла выход на сектор кофе, а в 2020 году полностью поглотила бренд Fairlife, что демонстрирует интерес компании к рынку здорового питания.

Рост на международных рынках : Coca-Cola активно инвестирует в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы закрепиться на этих рынках надолго. Компания адаптирует стратегию к локальным условиям: предлагает доступные форматы и цены для массового рынка, разрабатывает локальные вкусы и заключает партнерства с местными розливными предприятиями.

Фокус на эффективности и марже: с увеличением продаж компания работает над защитой прибыльности. Coca-Cola внедряет программы оптимизации затрат, автоматизацию производства, повышает гибкость цепочек поставок, а также гибко реагирует на спрос.

Для такой глобальной компании вызовом являются изменение вкусов потребителей, тренд на здоровый образ жизни, инфляция и подорожание сырья, а также регуляторные требования и факторы окружающей среды. Также серьезным вызовом для Coca-Cola является высокая конкуренция в сегментах газированных напитков, воды премиум-класса, энергетиков и кофе. Это заставляет компанию тратить значительные средства на рекламу, продвижение и соглашения с розничными сетями.

Philip Morris International (PM): табачный гигант с неизменным стремлением к росту

Philip Morris International (PMI) — корпорация с широким портфелем брендов, среди которых Marlboro, IQOS и ZYN. Бизнес развивается в направлении современных тенденций, предлагая курильщикам альтернативу без дыма.

Во II квартале 2025 года PMI зафиксировала рекордную выручку $10,1 млрд (+7,1% г/г), компенсировав спад продаж сигарет повышением цен и ростом бездымного сегмента. Продажи IQOS, ZYN и других бездымных продуктов выросли на ~15% и уже формируют 41% общего дохода компании.

Для инвесторов Philip Morris International сочетает высокую дивидендную доходность (3−4%) с потенциалом роста благодаря смещению бизнес-модели в сторону бездымного портфеля.

Потенциал роста Philip Morris International

Стратегия перехода от сигарет к бездымным продуктам : ее уже можно считать успешной, ведь бездымные продукты (IQOS, паучи, электронные устройства) обеспечивают большую часть роста PMI и имеют лучшую рентабельность, чем традиционные сигареты.

Развитие на развивающихся рынках : Африка, Азия и Ближний Восток — регионы с высоким спросом на табачные изделия благодаря демографическим и доходным факторам, что создает возможности роста параллельно с продвижением IQOS. Это частично компенсирует спад на зрелых рынках, и уже в 2026 году ожидается заметный вклад в финансовые результаты компании.

Улучшение эффективности и синергии: PMI интегрирует Swedish Match, что позволяет экономить на масштабе (совместный сбыт, оптимизация административных расходов). Также компания реализует программы сокращения затрат в производстве (автоматизация фабрик, оптимизация логистики).

Инвестиции в PMI связаны со значительными рисками, прежде всего регуляторными и общественными, присущими всей табачной отрасли. Многие страны вводят жесткие ограничения на продажу и потребление никотиновых продуктов, могут вводиться повышенные налоги, запреты на вкусы и ароматизаторы.

На доходы компании также влияют потребительские предпочтения, юридические расходы, ограничения и конкуренция в бездымном секторе. Неопределенность в отношении регуляторного подхода к таким продуктам является существенным риском для роста PMI. Даже с сильными финансовыми показателями компания работает в высокорисковой зоне, где законодательство, политика и общественное мнение могут быстро изменить правила игры.

Как эффективно инвестировать в потребительский сектор США: советы для долгосрочной стратегии

В потребительском секторе США «умный капитал» работает через различные бизнес-модели: Amazon дает доступ к ИИ и облаку, Walmart — к устойчивому ритейлу, P&G — к брендовой дисциплине и стабильному денежному потоку, Coca-Cola — к глобальной дистрибуции, а PMI — к трансформации и росту бездымного портфеля. Это не ставка на один тренд, а диверсификация внутри сектора, которая позволяет сбалансировать риски.

Рынок сталкивается с вызовами: сильный доллар, инфляция сырья, регуляторная политика и конкуренция в облаке и напитках. Однако длинный горизонт и качество прибыли дают больше, чем краткосрочные колебания. Позиции стоит строить постепенно, ребалансировать раз в квартал и избегать больших рисков на отдельные компании.

Оценки имеют значение: при высоких мультипликаторах лучше ждать или выбирать на слабости. Системный подход, дисциплина и ориентация на отчетность — ключ к стабильным результатам в секторе. Где выигрывает не тот, кто угадывает завтра, а тот, кто действует последовательно сегодня.