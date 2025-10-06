5 акций потребительского сектора США с потенциалом роста в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2025, 17:56 Читати українською

5 акций потребительского сектора США с потенциалом роста в 2026 году

Фондовый рынок США хорошо известен историями громких взлетов, однако рядом всегда являлись компании с более сдержанной, но не менее ценной ролью. Речь идет о бизнесах, которые снабжают людей товарами первой необходимости. Именно такие компании традиционно демонстрировали более высокую устойчивость к экономическим потрясениям. Какие компании сегодня занимают высокие позиции в потребительском секторе США и чем могут заинтересовать инвесторов, рассказывает инвестиционная эксперт Маргарита Шахрова.

Фондовый рынок США хорошо известен историями громких взлетов, однако рядом всегда являлись компании с более сдержанной, но не менее ценной ролью.

Потребительский сектор США: актуальный взгляд

Сегодня в потребительском секторе США можно выделить ряд компаний, которые демонстрируют устойчивые фундаментальные показатели и способность расти даже в условиях экономической неопределенности. Речь идет как о сегменте товаров повседневного спроса (Consumer Staples) — продукты питания, напитки, средства гигиены, так и о сегменте дискреционных товаров (Consumer Discretionary) — электроника, развлечения, одежда и другие не приоритетные покупки.

Ниже приведена подборка из 5 компаний, которые имеют существенный потенциал роста в 2026 году.

Amazon: от онлайн-магазина до облачного гиганта

Компания Amazon эволюционировала от онлайн-книжного магазина до ключевого игрока, который стал инфраструктурной основой цифровой экономики. Во II квартале 2025 года выручка компании выросла на 13% — до $167,7 млрд, а чистая прибыль увеличилась на треть — до $18,2 млрд. Сочетание масштабного розничного сегмента и высокорентабельных облачных сервисов формирует диверсифицированную модель, способную выдерживать экономические колебания, что делает компанию привлекательной для инвесторов.

Потенциал роста Amazon

  • Облачные вычисления и AI: инвестиции более $100 млрд в расширение AWS для поддержки AI-нагрузок; ожидаемый рост рыночной доли на фоне высокого спроса на обработку данных.

  • Рекламный бизнес и маркетплейс: выручка от рекламы достигла $15,6 млрд за квартал (+23% г/г), что создает новый источник прибыли с высокой маржинальностью.

  • E-commerce и Prime: оптимизация логистики с ускоренной доставкой и расширение программы подписки способствуют повышению эффективности и удержанию клиентов.

В 2026 году компания ожидает двузначный рост выручки и операционной прибыли, опираясь на сочетание инноваций AI и масштабной экосистемы. В то же время существуют определенные вызовы: высокие инвестиционные затраты — растущие CAPEX на дата-центры и логистику могут давить на маржу; сильное конкурентное давление со стороны Microsoft Azure и Google Cloud в облачном бизнесе, а также Walmart и других ритейлеров в сегменте розничной торговли.

Дополнительные риски создают регуляторные ограничения и цикличность потребительских расходов. Однако Amazon имеет стабильный денежный поток и достаточный запас финансовой прочности, чтобы продолжать инвестировать в развитие и сохранять динамику роста.

Walmart: ритейл-гигант на страже кошельков потребителей

Walmart — это своеобразный «финансовый барометр» для американского потребителя. Во II квартале 2025 года компания получила доход в $177,4 млрд, а глобальные e-commerce продажи выросли на 25% за квартал. Бизнес сочетает масштабную оффлайн-сеть с онлайн-платформой и сохраняет устойчивый денежный поток даже в условиях экономической неопределенности.

Потенциал роста Walmart

  • Увеличение присутствия на онлайн-рынке: активное развитие маркетплейса и сервиса подписки Walmart+. Инвестиции в технологии доставки могут повысить эффективность и привлечь новых клиентов, в частности молодежь.

  • Международная экспансия: компания имеет сильные позиции в Мексике, Канаде, Индии — эти рынки могут обеспечить более высокие темпы роста, чем в США.

  • Сервисы и финансовые услуги: расширение в сегмент аптек и финтех-услуг способно повысить маржинальность в долгосрочной перспективе.

  • Экономический цикл: в случае замедления темпов роста экономики в 2026 году Walmart может выиграть, поскольку потребители будут переключаться на дешевые товары. В прогнозах компания закладывает умеренный рост продаж приблизительно на 4%, однако традиционно склонна перевыполнять собственные цели.

Для Walmart определенным вызовом является высокая оценка акций: форвардный P/E превышает 36, поэтому любая ошибка для компании может повлиять на котировки. Маржинальность в ритейле остается минимальной, а дополнительное давление создают высокие тарифы, инфляция, конкуренция и различия в поведении потребителей с разными уровнями доходов. Это заставляет компанию постоянно балансировать между низкими ценами, тонкой маржой и растущими расходами.

Procter & Gamble: ставка на повседневность и бесспорные бренды

Procter & Gamble — глобальная корпорация, обеспечивающая потребителей товарами первой необходимости. Во II квартале компания отчиталась об органическом росте продаж на 3% и увеличении объемов на 2%. Прибыль на акцию выросла на 2%, а дивиденды повышались 67 раз подряд.

Сильный портфель брендов (Gillette, Tide, Pampers) позволяет компании удерживать ценовую власть, компенсировать рост стоимости сырья и эффективно работать более чем на 180 рынках мира. Благодаря этому Procter & Gamble остается надежным защитным активом для инвесторов.

Потенциал роста Procter & Gamble

  • Инновации и премиумизация продуктов: компания активно инвестирует в развитие новых экопродуктов и запускает более дорогие премиум-линейки в сегментах ухода за домом и личной гигиены.

  • Рост на развивающихся рынках: P&G инвестирует в Азию, Африку и Латинскую Америку, расширяет дистрибуцию и проводит локальные маркетинговые мероприятия.

  • Повышение эффективности: автоматизация производства, оптимизация цепочек поставок и сокращение расходов — позволяют компании увеличивать маржу даже при умеренном росте продаж.

  • Стратегия «конструктивного разрыва»: компания не боится перестраивать бизнес, продавать непрофильные подразделения и фокусироваться на категориях-лидерах.

Вызовами для P&G являются замедление объемов продаж, конкуренция «собственной марки»: супермаркеты продвигают собственные недорогие бренды, а рецессия давит на производителей премиальных товаров. На компанию влияют валютные колебания и сырьевые риски, а повышение затрат на сырье снижает уровень маржинальности.

The Coca-Cola Company (KO): мировая империя напитков со стабильной жаждой роста

The Coca-Cola Company занимает лидирующие позиции на рынке газированных напитков и имеет стабильный глобальный бизнес благодаря сильному маркетингу и грамотной ценовой политике. Во II квартале 2025 года органический рост выручки составил около 5%, однако глобальные объемы продаж снизились примерно на 1%. Другими словами, компания обеспечила рост за счет повышения средних цен.

Coca-Cola известна своими дивидендами: в 2025 году правление компании повысило квартальный дивиденд уже 63-й год подряд, что делает ее настоящим Dividend King. На данный момент акции Coke дают около 3% годовой доходности дивидендов, выплаты растут десятилетиями без перерывов. Для инвесторов, которые выбирают пассивный доход, такая стабильность является весомым аргументом.

Потенциал роста The Coca-Cola Company

  • Инновации и расширение ассортимента: компания расширяет линейку премиальной категории — энергетики, воду премиум класса, кофе. В 2019 году Coca-Cola купила Costa Coffee и открыла выход на сектор кофе, а в 2020 году полностью поглотила бренд Fairlife, что демонстрирует интерес компании к рынку здорового питания.

  • Рост на международных рынках: Coca-Cola активно инвестирует в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы закрепиться на этих рынках надолго. Компания адаптирует стратегию к локальным условиям: предлагает доступные форматы и цены для массового рынка, разрабатывает локальные вкусы и заключает партнерства с местными розливными предприятиями.

  • Фокус на эффективности и марже: с увеличением продаж компания работает над защитой прибыльности. Coca-Cola внедряет программы оптимизации затрат, автоматизацию производства, повышает гибкость цепочек поставок, а также гибко реагирует на спрос.

Для такой глобальной компании вызовом являются изменение вкусов потребителей, тренд на здоровый образ жизни, инфляция и подорожание сырья, а также регуляторные требования и факторы окружающей среды. Также серьезным вызовом для Coca-Cola является высокая конкуренция в сегментах газированных напитков, воды премиум-класса, энергетиков и кофе. Это заставляет компанию тратить значительные средства на рекламу, продвижение и соглашения с розничными сетями.

Philip Morris International (PM): табачный гигант с неизменным стремлением к росту

Philip Morris International (PMI) — корпорация с широким портфелем брендов, среди которых Marlboro, IQOS и ZYN. Бизнес развивается в направлении современных тенденций, предлагая курильщикам альтернативу без дыма.

Во II квартале 2025 года PMI зафиксировала рекордную выручку $10,1 млрд (+7,1% г/г), компенсировав спад продаж сигарет повышением цен и ростом бездымного сегмента. Продажи IQOS, ZYN и других бездымных продуктов выросли на ~15% и уже формируют 41% общего дохода компании.

Для инвесторов Philip Morris International сочетает высокую дивидендную доходность (3−4%) с потенциалом роста благодаря смещению бизнес-модели в сторону бездымного портфеля.

Потенциал роста Philip Morris International

  • Стратегия перехода от сигарет к бездымным продуктам: ее уже можно считать успешной, ведь бездымные продукты (IQOS, паучи, электронные устройства) обеспечивают большую часть роста PMI и имеют лучшую рентабельность, чем традиционные сигареты.

  • Развитие на развивающихся рынках: Африка, Азия и Ближний Восток — регионы с высоким спросом на табачные изделия благодаря демографическим и доходным факторам, что создает возможности роста параллельно с продвижением IQOS. Это частично компенсирует спад на зрелых рынках, и уже в 2026 году ожидается заметный вклад в финансовые результаты компании.

  • Улучшение эффективности и синергии: PMI интегрирует Swedish Match, что позволяет экономить на масштабе (совместный сбыт, оптимизация административных расходов). Также компания реализует программы сокращения затрат в производстве (автоматизация фабрик, оптимизация логистики).

Инвестиции в PMI связаны со значительными рисками, прежде всего регуляторными и общественными, присущими всей табачной отрасли. Многие страны вводят жесткие ограничения на продажу и потребление никотиновых продуктов, могут вводиться повышенные налоги, запреты на вкусы и ароматизаторы.

На доходы компании также влияют потребительские предпочтения, юридические расходы, ограничения и конкуренция в бездымном секторе. Неопределенность в отношении регуляторного подхода к таким продуктам является существенным риском для роста PMI. Даже с сильными финансовыми показателями компания работает в высокорисковой зоне, где законодательство, политика и общественное мнение могут быстро изменить правила игры.

Как эффективно инвестировать в потребительский сектор США: советы для долгосрочной стратегии

В потребительском секторе США «умный капитал» работает через различные бизнес-модели: Amazon дает доступ к ИИ и облаку, Walmart — к устойчивому ритейлу, P&G — к брендовой дисциплине и стабильному денежному потоку, Coca-Cola — к глобальной дистрибуции, а PMI — к трансформации и росту бездымного портфеля. Это не ставка на один тренд, а диверсификация внутри сектора, которая позволяет сбалансировать риски.

Рынок сталкивается с вызовами: сильный доллар, инфляция сырья, регуляторная политика и конкуренция в облаке и напитках. Однако длинный горизонт и качество прибыли дают больше, чем краткосрочные колебания. Позиции стоит строить постепенно, ребалансировать раз в квартал и избегать больших рисков на отдельные компании.

Оценки имеют значение: при высоких мультипликаторах лучше ждать или выбирать на слабости. Системный подход, дисциплина и ориентация на отчетность — ключ к стабильным результатам в секторе. Где выигрывает не тот, кто угадывает завтра, а тот, кто действует последовательно сегодня.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Шахрова Маргарита
Инвестиционный эксперт Шахрова Маргарита
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами