4 варианта для инвестиций в 2026 году, которые приносят доход сразу

Инвестирование — это обычно о выборе стратегии, расчетах и ожиданиях. Но иногда из-за страха риска или нетерпения инвестор отказывается вкладывать свои накопления в актив, который пока полноценно не работает. К примеру, в недостроенный объект недвижимости, либо другой проект, доход от которого ожидается только в отдаленной перспективе. При этом выбор падает на уже рабочие предложения, которые проверены другими инвесторами и, главное, точно приносят доход. Именно такие проекты мы выбрали из каталога InvestMarket и рассказываем, почему стоит обратить внимание в 2026 году и какую выгоду реально получить.

Фонд S1 ВДНХ

Это инвестиции в доходный дом Standard One ВДНХ в Киеве, который уже построен, в квартирах уже сделан ремонт, они уже сдаются в аренду и уже приносят доход. Инвестирование в этот объект возможно по принципу совместной собственности — то есть вы платите за отдельные квадратные метры, а не покупаете целую квартиру. Но и прибыль потом распределяется равномерно между всеми совладельцами: вы получите ровно столько, сколько квадратных метров купили.

Такой формат открывает возможности для инвестирования тем, кто не накопил достаточно капитала для покупки квартиры. Или тем, кто хочет диверсифицировать инвестиционный портфель. В то же время, когда инвестор «соберет» достаточное количество квадратных метров, он может обменять их на квартиру в этом же доме.

Дивиденды инвесторам выплачиваются ежеквартально. При этом управление активом полностью берет на себя управляющая компания, которая и несет ответственность за поиск арендаторов и стабильную прибыль инвесторов.

Главные цифры:

Минимальная инвестиция — от 122 000 грн.

Запланированная прибыль — 8,2% годовых в долларах США, согласно официальному курсу НБУ.

Поскольку недвижимость в Киеве постоянно дорожает, вы можете заработать на росте стоимости сертификатов, то есть на разнице между суммой входа и выхода из инвестиции. В целом срок действия фонда составляет 10 лет, в течение которых квартиры будут сдавать в аренду, а после чего планируют продать и распределить прибыль между инвесторами.

В то же время к выбору REIT-фонда нужно подходить осторожно, ведь наряду с преимуществами у такого формата инвестирования есть и риски. Главные из них — падение рыночных цен на активы, невыплата дивидендов из-за простоев арендуемых площадей, регуляторные и налоговые риски, а также риск разрушения или повреждения объектов недвижимости в результате военных действий.

Фонд Inzhur REIT

Инвестируя в этот фонд, вы становитесь совладельцем коммерческой недвижимости. В активах Фонда Inzhur REIT есть, например, земельные участки, корпоративные права сообществ, строительство новых объектов, корпоративные облигации и т. д.

Инвестиция работает следующим образом: вы покупаете ценные бумаги (сертификаты) → получаете соответствующие подтверждающие документы (выписку о зачислении ценных бумаг из депозитарного учреждения и отчет о заключенной сделке) → передаете управление активом управляющей компании → получаете пассивный доход.

Дивиденды инвесторам выплачиваются ежемесячно. Они формируются из арендных выплат. Стоимость сертификатов Фонда Inzhur REIT привязана к доллару США, поэтому и прибыль инвесторы получают с привязкой к этой валюте.

Главные цифры:

Минимальная инвестиция — от 10 грн.

Запланированная прибыль — 9,5% годовых в долларах США, согласно официальному курсу НБУ.

Чтобы начать инвестировать, нужно зарегистрироваться на сайте Inzhur, бесплатно открыть брокерский счет, пополнить его и купить ценные бумаги. Процедура занимает в целом около 15 минут. Выйти из инвестиции также можно достаточно быстро, продав сертификаты через сайт.

Выбрав такой формат инвестирования, стоит внимательно проверить условия выхода из инвестиции, и есть ли угроза наткнуться на скрытые комиссии и налоги. Важно также изучить, какие факторы влияют на прибыльность REIT-фонда. К примеру, регуляторные изменения или валютные колебания могут уменьшить доходность.

Корпоративные облигации NovaPay

Облигации — один из самых надежных и наименее рискованных активов, который гарантированно принесет прибыль. Инвестор покупает ценные бумаги на заранее определенный срок, а в конце обращения облигации получает проценты вместе с суммой погашения. Инструмент вполне понятный, а доход — прогнозируемый.

Купить корпоративные облигации предлагает NovaPay. С 2023 года компания осуществила 12 выпусков ценных бумаг. За это время облигации NovaPay купили более 6 500 клиентов на общую сумму свыше 2,3 млрд грн.

Инвестировать в ценные бумаги компании можно на срок от 1 месяца до 1 года, купив их в мобильном приложении NovaPay, без визитов в банк или заполнения документов. Главное преимущество в том, что инвестор сразу видит сумму ожидаемой прибыли и дату выплаты в приложении, без каких-либо скрытых комиссий и дополнительных расходов.

Главные цифры:

Минимальная инвестиция — от 1 000 грн (стоимость одной облигации).

Запланированная прибыль — до 18% годовых в гривне

Риски для инвесторов в ценные бумаги NovaPay минимальные. Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» оценило корпоративные облигации компании по одному из самых высоких показателей — на уровне uaAA.

В целом, выбирая корпоративные облигации для инвестирования, самое важное — оценить надежность компании, которая делает такое предложение. Ведь самый большой риск — дефолт эмитента, то есть неспособность компании вернуть средства после истечения срока действия облигации. К тому же доходность такой инвестиции может оказаться под вопросом, если не учесть инфляционные и валютные риски.

!Fest Coffee Mission

Это предложение работает по аналогии с предыдущей: вы покупаете ценные бумаги и получаете дивиденды. Главное отличие — ваши средства защищены от валютных колебаний и девальвации. Ведь доходность ценных бумаг !Fest Coffee Mission привязана к курсу доллара. Сами же облигации номинированы в гривне.

!Fest Coffee Mission выпустила облигации на 100 млн грн в феврале 2024 года. Тогда компания направила 98% привлеченных средств от инвесторов на закупку урожая зеленого кофе из Центральной Америки и Африки. Рынок specialty coffee растет: за последние 3 года доход компании вырос в 2,5 раза, а чистая прибыль — в 5,8 раз.

Сегодня купить ценные бумаги можно только на вторичном рынке. Актив уже работает и приносит стабильный денежный поток. Выплаты дивидендов осуществляются ежеквартально.

Для входа в инвестицию нужно купить не менее 10 облигаций. Номинальная стоимость одной составляет 1 000 грн. Однако на вторичном рынке стоимость облигации зависит от официального курса НБУ на день проведения операции, поскольку привязана к курсу доллара США.

Главные цифры:

Минимальная инвестиция — от 10 000 грн.

Запланированная прибыль — 8,88% годовых в долларах США.

Выйти из инвестиции можно в любой момент, продав облигации на вторичном рынке. Или же дождавшись окончания срока обращения ценных бумаг — 29 января 2027 года. После этого инвесторы вернут номинальную стоимость облигаций в национальной валюте Украины с процентами.

Инвестирование в корпоративные облигации, кроме угрозы дефолта эмитента, может нести также риски низкой ликвидности ценных бумаг, незапланированного изменения процентных ставок, задержки выплат или продления срока погашения, что по факту заморозит средства инвестора на неопределенное время. Поэтому к выбору компании-эмитента нужно подходить особенно внимательно.

Какой актив выбрать?

Ответ на этот вопрос зависит от ожиданий инвестора: какой уровень дохода вы хотите получать, с какой периодичностью, к каким рискам готовы и т. д. Определившись с ожиданиями, внимательно подойдите к выбору актива — одного или сразу нескольких. Ознакомьтесь с главными вводными о проекте, финансовыми показателями и преимуществами активов, которые вас заинтересовали.

Выбрать надежный актив и узнать больше об указанных в статье инвестиционных предложениях можно с помощью каталога Invest Market. Здесь собрана вся информация, которая нужна на старте, и есть возможность связаться напрямую с компанией, которая вас заинтересовала.