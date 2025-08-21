4 украинские монеты- номинанты Coin of the Year: стоит ли их покупать для заработка

Уже через несколько дней будут объявлены победители конкурса «Монета года». В этом году в перечень претендентов попали четыре памятные монеты Украины в трех номинациях. Расскажу о самых интересных монетах подробнее и проанализирую их привлекательность с точки зрения инвестиций.

Международный конкурс «Монета года» (Coin of the Year) ежегодно проводит Американская нумизматическая ассоциация. В 2025 году конкурс проводится в 42-й раз, а победители будут объявлены уже 19−23 августа на выставке World's Fair of Money в Оклахоме.

На этой выставке будет представлена нумизматическая продукция самых известных монетных дворов мира (как государственных, так и частных, работающих по соответствующим лицензиям).

Признанными мировыми лидерами в нумизматической индустрии являются монетные дворы Великобритании, Австралии, Китая, Австрии, США, ЮАР, а после 1998 года активно борется за это звание и Банкнотно-монетный двор Нацбанка Украины.

Это специализированное госпредприятие, занимающееся разработкой дизайна и изготовлением денежных банкнот, ценных бумаг, знаков почтовой оплаты, акцизных марок, документов, а также чеканкой монет, государственных наград и знаков. Банкнотная фабрика в Украине была открыта в 1994 году, а в 1998 году начал работать и монетный двор, который и стал составной частью Банкнотно-монетного двора НБУ.

В 1999 году им была выпущена памятная серебряная монета «Різдво Христове», которая была признана лучшей монетой в мире в номинации «Наиболее вдохновляющая монета». Она до сих пор пользуется популярностью у нумизматов и является неплохой инвестицией.

На аверсе монеты между двумя фигурами ангелов размещено изображение малого Государственного герба Украины и надписи: Україна, 10, гривень, 1999, обозначение металла — Ag, проба — 925, чистый вес — 31,1 грамма.

На реверсе монеты в обрамлении символических геометрических фигур воссоздали библейский сюжет о рождении Иисуса Христа в сиянии Вифлеемской Звезды: изображена Богоматерь с младенцем в окружении домашних животных и волхвов с дарами. Тираж этой серебряной монеты — 10 тысяч штук.

В середине 2016 года (с момента введения статистики по аукционным площадкам) «проходы» этой монеты были в пределах 2 600 гривен. В августе 2025 года она стоит порядка 5000 гривен, то есть выросла в цене в 1,92 раза. Это можно считать достойным результатом при тираже в 10 тысяч экземпляров и сужении нумизматического рынка Украины в условиях войны.

В последние годы конкуренция между мировыми монетными дворами возросла на фоне повышенного интереса инвесторов и коллекционеров к самим монетам, а также роста цен на драгоценные металлы. В результате многие покупатели воспринимают такие пприобретения монет не только как хобби, но и как инвестицию.

Качественные и эстетически привлекательные памятные монеты даже из недрагоценных металлов (в основном, нейзильбер и подобные ему сплавы) популяризуют Украину в мире, пропагандируют нашу культуру и самобытность, а также являются высокорентабельным бизнесом для монетного двора. Ведь себестоимость изготовления монеты и ее продажная стоимость коллекционерам могут отличаться в разы.

Поэтому выиграть подобный конкурс всегда очень важно не только с точки зрения престижа и уровня профессионализма, но и выгодности для любого монетного двора, так как это обеспечивает его дополнительными заказами, а значит, и увеличивает его прибыль.

Как проходит конкурс «Монета року» (Coin of the Year) в этом году

Из введенных в обращение в 2024 году на первом этапе конкурса группа экспертов уже выбрала 100 монет. Их распределили по 10 номинациям по 10 в каждой группе. Конкурсом предусмотрены следующие номинации:

Лучшая историческая монета; Лучшая монета о современном событии; Лучшая золотая монета; Лучшая серебряная монета; Лучшая монета размера кроны; Лучшая монета в обращении; Лучшая биметаллическая монета; Монета величайшей художественной ценности; Новаторская концепция чеканки; Наиболее вдохновляющая монета.

Украинские номинанты и их инвестиционная стоимость

В 2025 году в список претендентов на звание лучшей попали 4 памятные монеты Украины в трех номинациях.

В номинации «Самая вдохновляющая монета» на победу претендуют «Батьківське щастя» (серебро, номинал 5 гривен) и «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (нейзильбер, номинал 5 гривен).

На победу в номинации «Монета величайшей художественной ценности» претендует монета «Плентонизм (Иван Марчук)» (серебро, номинал 10 гривен).

Лучшей серебряной монетой может стать памятная монета «Любов» (серебро, номинал 10 гривен).

Конкуренция велика, так как на конкурсе представлены монеты из 38 стран. Из отобранных экспертами 100 монет на втором этапе жюри голосованием уже в ближайшие дни должны выбрать 1 монету из 10 лучших в каждой номинации. А монета, за которую проголосует большинство, станет «Монетой года».

Так что будем болеть за монеты Украины на этом престижном конкурсе, а пока посмотрим на указанных выше украинских претендентов с инвестиционной точки зрения.

«Батьківське щастя» (серебро, номинал 5 гривен, тираж до 15 тысяч штук)

Изначальная розничная цена НБУ на момент выхода в обращение данной монеты составляла 2211 гривен. Монета является достаточно востребованной среди коллекционеров, хотя и не побила рекорды инвестиционной привлекательности.

В настоящее время на аукционных площадках ее можно без проблем купить по цене 4000 — 4500 гривен. То есть за год с небольшим она подорожала в 1,8 раза. Правда, в значительной степени и за счет роста стоимости самого серебра. Мировая цена этого металла на момент написания статьи составляет около $37,5 за унцию, а на момент выпуска монеты в обращение серебро стоило порядка $27 за унцию, то есть сам металл подорожал в 1,39 раза.

«Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (нейзильбер, номинал 5 гривен, тираж до 50 тысяч штук)

Данная монета оказалась очень созвучной настроениям в обществе. Кроме того, ее тираж не весь сразу пошел в продажу коллекционерам. Поэтому ее достаточно активно раскупали, особенно на первом этапе. При изначальной розничной цене Нацбанка в 257 гривен на первичном интересе к ней ее стоимость доходила на нумизматическом рынке до 530−570 гривен, а в настоящее время цена стабилизировалась в пределах около 375−400 гривен.

То есть эта монета за истекший период выросла в цене приблизительно в 1,56 раза, что весьма неплохой показатель для экземпляров с таким тиражом и не из драгоценных металлов.

«Пльонтанізм (Іван Марчук) (серебро, номинал 10 гривен, тираж 7,5 тысяч штук)

Монета была выпущена в нейзильбере и серебре. В серебре монета активно покупается нумизматами и в настоящее время. А вот в нейзильбере она достаточно долго «висела» в продаже на сайте интернет-магазина Нацбанка по цене в пределах 472 грн за штуку. Причем, вначале ее можно было купить только по 1 штуке, а под конец Нацбанк дал возможность ее купить до 4 штук «в одни руки». Но на момент написания статьи даже в нейзильбере ее на сайте нацбанковского магазина уже нет.

Видимо, ее купили нумизматы, которые прознав, что она номинируется на престижную награду (хотя номинируется она в серебре) — все же решили взять себе по несколько экземпляров в надежде на потенциальный рост цены данной монеты в случае получения ею международной награды.

Изначальная ее цена — 5788 гривен, и пока особого скачка стоимости она не показала: цена на аукционных площадках стартует с 7 999 гривен, то есть рост стоимости около 1,38 раза:

А если посмотреть в сравнении со средней ценой на данную монету на уровне 6 220 гривен — этот рост цены даже меньше — всего в 1,075 раза. Это пока не сопоставимо даже с динамикой стоимости серебра за данный период времени. Данная монета, без сомнения, одна из лучших в отечественной нумизматике с эстетической точки зрения и с учетом ее оформления в серебре, у нее еще явно есть потенциал к росту в случае победы в конкурсе «Coin of the Year».

Монета «Любов» (серебро, номинал 10 гривен, тираж 10 тысяч штук)

При начальной розничной цене Нацбанка в 3675 грн данная монета достаточно быстро достигла уровня около 4250- 4600 гривен, то есть подорожала приблизительно в 1,18 раза.

Поэтому в случае успеха на конкурсе у нее тоже есть еще потенциал роста инвестиционной стоимости, несмотря на достаточно большой для украинских серебряных монет тираж в 10 тысяч штук.

Выводы:

участие памятных монет в престижных мировых нумизматических выставках и конкурсах — не только популяризует наши монеты в мире, но и создает добавочную инвестиционную стоимость. Это также дает возможность сравнить отечественные технологии в банкнотно-монетном деле с ведущими мировыми стандартами и тенденциями. Наш Банкнотно-монетный двор НБУ тут достойно представляет Украину.

Победы в подобных конкурсах полезны как с точки зрения дополнительных доходов Нацбанка и нашего государства, так и с точки зрения стимулирования инвестиций в отечественную нумизматику.

Часть украинских высокохудожественных памятных монет недооценены. И в случае получения престижных мировых наград они подорожают. При этом, коллекционерам и инвесторам все же стоит учесть, что делать ставку только на рост стоимости драгоценного металла, из которого сделана монета, и в конечном итоге за счет только этого фактора увеличения стоимости монеты — нельзя. Мировые цены на драгметаллы не будут расти вечно.

А стоит делать ставку только на синергию высокохудожественных экземпляров нумизматической продукции в сочетании с металлом, из которого она изготовлена. Только в этом случае, если цены на драгметаллы на определенном этапе начнут снижаться — именно нумизматическая ценность удачно выбранной монеты убережет цену вашей коллекции от проседания. Но и делать ставку только на получение международных наград по той или иной монете также нельзя.

Так что оптимальный вариант сейчас для инвестора и коллекционера состоит в том, чтобы объединить при покупках эстетическую привлекательность монеты с потенциальным ростом стоимости драгметалла, из которого она сделана и в целом — с ликвидностью данного рынка.

А для этого нужно обращать внимание не только на состояние монеты, ее эстетику, красоту и металл, из которого она отчеканена, но и на ее тираж и мировые награды, которые она получила или номинировалась.