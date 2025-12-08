Как депозиты помогают военным сохранить и приумножить деньги

Для военных и их семей финансовая стабильность — это тоже о защите. Несмотря на переменный заработок, отсутствие возможности быть рядом и четко планировать будущее, они стремятся накапливать деньги и постепенно двигаться к своим финансовым целям. Но важно не только сохранять средства, но и защищать их от обесценивания. Оптимальное решение для этого — депозит.

Депозиты — самый понятный, доступный и безопасный инструмент для сбережения средств, защиты их от инфляции и постепенного наращивания капитала.

Фиксированная ставка и полностью прогнозируемый доход — ключевое преимущество депозитов, в частности, для военных. Ведь в условиях службы у них нет времени следить за рынками и исследовать финансовые возможности. Понимание того, какие продукты безопасные, а какие — нет, помогает избежать мошенничества и рискованных решений, которые могут обернуться потерей денег.

Банки предлагают разные сроки и условия выплаты процентов, поэтому каждая семья может выбрать оптимальный формат сбережений под свои актуальные потребности и финансовые цели.

Преимущества депозита, как инструмента сбережений

Рассмотрим основные преимущества, которые делают депозит безопасным и практичным решением для военных и их семей.

Государственные гарантии. На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения государство гарантирует 100% возврат вкладов физических лиц в банках, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов. Гарантия распространяется на сумму депозитов и начисленные проценты. Это значит, что, даже в случае финансовой несостоятельности банка, деньги вам вернут.

Предсказуемость дохода. В отличие от многих инструментов, где доход зависит от стратегии инвестора и колебания рынков, депозит обеспечивает предполагаемый и фиксированный доход. Это создает ощущение стабильности и позволяет планировать бюджет, что особенно важно в условиях неопределенности военного времени.

Возможность пополнения или частичного снятия. Некоторые депозитные программы позволяют пополнять депозит или снять сумму частично без потери процентов. Это важно для семей военных, когда возникают срочные нужды. Также многие банки позволяют настроить автоматическую пролонгацию депозита по истечении срока.

Защита от импульсивных расходов. Когда деньги на депозите и недоступны для мгновенного снятия, это формирует финансовую дисциплину и помогает избегать необдуманных расходов. А значит, легче накопить на важные цели: свое жилье, образование детей, или начать собственное дело после возвращения к гражданской жизни.

Простота управления. У большинства банков есть возможность открыть, пополнить или снять депозит онлайн — в мобильном приложении или через онлайн-банкинг. Для военных, у которых часто нет физического доступа к отделениям, это важно. Проценты по депозиту начисляются автоматически в течение всего периода.

Сколько можно заработать на депозите

По состоянию на ноябрь украинские банки позволяют заработать на гривневых депозитах до 13−15,5% годовых. Чистый доход после налогообложения составляет примерно 9−12,8%, в зависимости от ставки банка и размещенной суммы.

Увеличить доходность можно с программой «Бонус к депозиту» от «Минфина».

Какую выгоду предлагает «Бонус к депозиту»

«Бонус к депозиту» — это постоянно действующая программа «Минфина», где каждый участник может получить дополнительный денежный бонус к ставке, которую предлагает банк. По факту, это способ заработать больше на депозите на тех же условиях.

Программа «Бонус к депозиту» работает с июля 2014 года. За более чем 11 лет ею воспользовались 22 630 клиентов. Они оформили 55 486 депозитов на общую сумму более 4 млрд грн. Бонусы от «Минфина» были выплачены на сумму более 20 млн грн.

Размер бонуса зависит от срока, на который размещен депозит, и в среднем составляет 1%.

Минимальный срок размещения депозита — 6 месяцев. Минимальная сумма — 50 000 гривен.

На сайте программы есть онлайн-калькулятор, с помощью которого можно сразу рассчитать сумму бонусов и итоговый доход после уплаты налогов.

Как получить бонус

Чтобы получить бонус за размещение депозита, достаточно нескольких шагов:

1️⃣ Выберите банк и депозит среди тех, которые принимают участие в программе.

2️⃣ Заполните заявку на бонус на сайте «Минфин» или с помощью телеграм-бота.

2️⃣ Разместите депозит в банке — это можно сделать как онлайн, так и в отделении.

4️⃣ Подтвердите размещение депозита с помощью специальной формы на сайте «Минфин» или в телеграм-боте и получите деньги в течение 32 дней.

❗ Обратите внимание

В программе «Бонус к депозиту» принимают участие клиенты, у которых нет действующих вкладов и/или у которых не было вкладов в банке за последние 30 дней до подачи заявки на бонус.

Предложение от O.Bank для участников программы

В программе «Бонус к депозиту» принимают участие банки со стабильной репутацией на рынке и которые предлагают выгодные условия для вкладчиков. В частности, депозиты с возможностью пополнения.

Такую опцию, например, предлагает O.Bank — цифровой банк, который работает в Украине по лицензии Идея Банка и предлагает банковские услуги через мобильное приложение.

O.Bank предлагает депозитные программы на 6, 9 и 12 месяцев на сумму от 100 000 гривен.

Максимальная процентная ставка по состоянию на 26.11.25 составляет 16,75% (для депозитов сроком от 1 года).

Дополнительно можно получить до 1% годовых от «Минфина» по условиям программы «Бонус к депозиту».

Вывод

Для военных депозит — это не просто способ сохранить деньги, а реальный инструмент финансовой безопасности и поддержки семьи. Он дает предполагаемый доход, защищает сбережения от инфляции и гарантирует их защищенность.

Выбирайте депозиты с выгодными условиями и дополнительным процентом в программе «Бонус к депозиту» на «Минфине». Это возможность без труда получить больше выгоды.