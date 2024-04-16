Весенний депозит КС «ЗаРаз»: почему на него стоит обратить внимание

Раньше кредитные союзы в основном ориентировались на предоставление кредитов, но сейчас ситуация изменилась. Все чаще в списке услуг появляются выгодные депозиты с привлекательными условиями. Одним из таких предложений является Весенний депозит от КС «ЗаРаз» под 19,5% годовых. Расскажем о нем более подробно.

О КС «ЗаРаз»

Кредитный союз «ЗаРаз» — это финансовое учреждение, основанное на кооперативных началах. Члены союза объединяют денежные взносы членов союза, благодаря чему взаимно кредитуют друг друга, а также предоставляют дополнительные финансовые услуги.

Главное преимущество кредитных союзов в оформлении депозитов — гибкость условий с возможностью сделать исключение, если возникнет такая необходимость. Банк, как правило, — достаточно большая и неповоротливая структура, которая имеет забюрократизированную и зарегулированную систему управления. Кредитный союз — специализированное финансовое учреждение, которое занимается несколькими финансовыми услугами и у него есть возможность быстро реагировать на любые изменения.

У кредитного союза, как правило, нет миллиардных активов и нет среди владельцев бизнесменов или политиков, а потому он более устойчив к смене власти и финансовым потрясениям. Принцип организации деятельности союза состоит в том, чтобы быть мобильным, гибким и находить особый подход к каждому клиенту.

Детали акционного депозита

Как оценивать депозиты в кредитных союзах? Делать это следует по тем же признакам, что и банковские вклады, — это доверие, защищенность вкладов, которая на период войны фактически под 100% контролем государства, и уровень ставок, что является самым большим конкурентным преимуществом, которое сейчас могут предложить вкладчикам финучреждения.

Вдобавок, весенний депозит КС «ЗаРаз» под 19,5% предлагает следующие основные преимущества:

Возможность пополнения без ограничения в течение действия депозита. Возможность снятия до 30% суммы депозита в любой момент без потери процентов. Возможность досрочного снятия всей суммы в любой момент действия договора. Возможность продления депозита по истечении срока.

Минимальная сумма вклада — 10 000 грн. Валюта — гривна.

Кто может открыть депозит

Эта услуга доступна любому физическому лицу, которое является гражданином Украины или имеет право на постоянное проживание.

Открыть депозит можно как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо обратиться в офис кредитного союза или по телефону в рабочее время.

Взносы принимают как наличными, так и по безналичному перерасчету. Весенний депозит КС «ЗаРаз» является гривневым, следовательно, сделать вклад можно только в национальной валюте.

Для тех, кого интересует вклад именно в иностранной валюте, КС «ЗаРаз» предлагает специальный вид депозита «Доверие», позволяющий покрывать валютные колебания. Ставки по таким депозитам меньше гривневых, но больше доходности, которую предлагают банки: от 3 до 5% годовых. Суть их состоит в том, что, в случае увеличения курса валюты (например, доллар США), разница покрывается за счет увеличения начислений процентных доходов.

Условия досрочного снятия средств

Если жизненные обстоятельства участника кредитного союза сложились так, что ему нужно досрочно снять средства с депозитного счета, сделать это вполне возможно. Законодательством предусмотрено, что кредитные союзы обязаны возвращать взносы досрочно по требованию клиента в течение не более 30 дней с даты написания заявления. Но в КС «ЗаРаз» идут навстречу своим клиентам и, как правило, возвращают средства в течение 1−2 дней.

Если клиент досрочно снимает сумму не более 30% от суммы взноса — каких-либо изменений в доходности не происходит и ставка не уменьшается.

Если снимается вся сумма — начисляется ставка в 2% годовых вместо 19,5%.

Что касается Весеннего депозита КС «ЗаРаз» под 19,5%, то ситуация аналогичная, однако, в отдельных случаях клиенты могут получить специальные условия, поскольку кредитный союз заинтересован в сохранении теплых отношений с клиентом.

Все процентные доходы облагаются налогом, согласно законодательству. По состоянию на апрель 2024 года ставка налога НДФЛ составляет 18% и военный сбор 1,5%.

Надежность и гарантии

Прежде чем вложить сбережения, их владелец обязательно должен проверить информацию о финансовом учреждении, которому планирует поручить их. Что касается именно кредитных союзов, то потенциальному участнику нужно поинтересоваться, по меньшей мере, двумя вопросами:

Каков срок существования кредитного союза: чем дольше организация на рынке, тем больше можно найти о нем информации и сформировать впечатление. В идеале, компания должна работать на рынке не менее 5 лет. Внесена ли организация в государственный реестр (проверить это можно на сайте НБУ).

Кредитный союз «ЗаРаз» работает с 2011 года и включен в реестр НБУ. Он входит в пятерку крупнейших кредитных союзов Украины. Это финучреждение занимается привлечением средств от физических лиц и кредитованием под залог недвижимости. Привлеченные депозиты используются в целях кредитования.

«Все наши кредиты предоставляются под залог столичной ликвидной недвижимости средней ценовой категории (неэлитной) вторичного рынка. Это позволяет сохранять высокую ликвидность и быть уверенным в сохранении стоимости залога. Стоимость залога более чем в два раза превышает суммы предоставленных займов. То есть деньги вкладчиков размещены в надежных активах. Все взносы мы страхуем на 100% за наш счет. Также сформированы все необходимые резервы, постоянно контролируемые Нацбанком Украины», — отмечают в КС «ЗаРаз».