Повышение закончилось: почему небольшие банки уже не увеличивают депозитные ставки

Небольшие банки приостановили повышение доходности вкладов в национальной валюте. Почему это происходит и сколько сейчас можно заработать на депозитах в финучреждении с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн, — читайте в свежем депозитном обзоре «Минфина».

За последние две недели только два небольших банка повысили депозитные ставки в гривне.

Кредитвест Банк скорректировал доходность всех гривневых вкладов, прибавив к ним по 0,25 п.п. Самую высокую доходность банк сейчас предлагает на короткие и средние вклады — 16,25% годовых.

Агропросперис Банк добавил сразу 1,5 п.п. к доходности самых коротких вкладов на 3 месяца, оставив ставки по вкладам на другие сроки без изменений. Ставка по этим вкладам после изменений выросла до 17% годовых.

По депозитам на 3 месяца это одна из самых высоких ставок, которые предлагают малые банки. Еще одно привлекательное предложение — от банка Клиринговый Дом (17,3% годовых).

По полугодовым вкладам небольшие банки готовы платить чуть больше 16% годовых. 16,5% годовых предлагает банк Украинский капитал, 16,25% - Кредитвест и Асвио Банк, 16,1% можно получить в Бизбанке.

Доходность по некогда не очень популярным вкладам на 9 месяцев понемногу подтягивается. Сейчас здесь можно получить ставку в 16,75% годовых (ее предлагает банк Украинский капитал). 16% годовых готовы предложить банки Агропросперис и Асвио.

В целом в апреле ставки по самым коротким вкладам в малых банках выросли, по сравнению с мартом, до 14,06% (+0,64 п.п.), за полугодовыми платят 14,5% (+0,57 п.п.), по вкладам на 9 месяцев — 14,57% (+0,42 п.п.), а за годовыми — 14,37% (+0,29 п.п.).

Крупные банки остановились на меньших цифрах. Апрель они заканчивают на следующих предложениях: 13,01% годовых по трехмесячным вкладам (+0,18 п.п., по сравнению с мартом), по полугодовым — 13,06% (-0,31 п.п.). По депозитам на 9 месяцев банки платили 13,78% годовых (+0,58 п.п.), а по годовым — 13,38% годовых (+0,35 п.п.).

Что касается приостановки повышения ставок, то, скорее всего, подобную картину увидим по ставкам и крупных банков на следующей неделе. Объясняется это просто: во-первых, банки продолжают ориентироваться на то, что регулятор не изменил учетную и другие рабочие ставки, а во-вторых — на прогноз НБУ по снижению инфляции уже летом.

Какие ставки готовы предлагать банки до конца весны

Короткие и средние вклады остаются самыми популярными среди клиентов большинства банков. «Самым популярным сроком для размещения депозитов в гривне являются 3−6 месяцев, по долларовым депозитам самым популярным сроком в апреле является срок более 6 месяцев», — сообщили «Минфину» в Укргазбанке.

В Укрсиббанке вклады на 3 месяца сейчас наиболее востребованные среди клиентов, говорит Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов банка. До конца весны банк будет делать фокус на вкладах на 3 и 6 месяцев. «Для банков такие сроки также позволяют очень гибко корректировать, в случае необходимости, свою процентную политику», — уточняет он.

Акцент на среднесрочные вклады будут делать в Сенс Банке, рассказывает начальник управления депозитных продуктов Ирина Стрепетова. Она добавляет, что именно эти вклады остаются самыми актуальными для клиентов. «Как баланс между гибкостью и доходностью», — добавляет она.

Если есть возможность держать средства в трехмесячных сертификатах, нужно концентрироваться на 3−6 месячных депозитах, считает начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов. В то же время он добавляет, что растет заинтересованность клиентов и в более длинных вкладах. «Сейчас становятся популярными те вклады, где больший процент — это вклады на 6 и 12 месяцев», — уточняет он.

Среди клиентов Кредобанка самыми популярными остаются вклады на 4−6 месяцев, на них банк будет сосредотачиваться до конца весны. «Для них будут сохранены конкурентные ставки, что позволит вкладчикам получить выгодный доход за короткий период. Такой подход даст банку необходимую гибкость в планировании ликвидности. Клиенты, выбирая эти продукты, учитывают баланс между доходностью и возможностью оперативно переоценить ситуацию на рынке», — говорит руководитель управления пассивных операций департамента розничных клиентов Кредобанка Ярина Василенко.

«В структуре гривневых срочных вкладов Агропросперис Банка около 60% средств размещено на срок до 6 месяцев, а 40% - это депозиты со сроком 9 месяцев и более», — сообщил финансовый директор Александр Штефан.

По его словам, одна из самых привлекательных ставок в банке — по депозитам в гривне на 12 месяцев. «Именно на такой срочности депозитного портфеля продолжаем фокусироваться и дальше. В мае также планируем краткосрочное акционное предложение по вкладам на 3 месяца, что связано с сезонностью нашего основного кредитного портфеля в агросектор», — анонсирует банкир.

В Глобус банке уже давно ориентируются на длинные вклады — 9−12 месяцев, и планируют сосредотачиваться на них и дальше, рассказывает директор департамента розничного бизнеса Дмитрий Замотаев. Но банк готов в ближайшее время предложить самые лучшие ставки по вкладам сроком от 6 до 9 месяцев. «Ведь на данный момент это именно те сроки, на которые есть наибольший спрос у граждан. Соответственно, межбанковская конкуренция будет сосредоточена в основном в этих сегментах», — считает банкир.

При этом Пиреус Банк сосредотачивает свое внимание на срочных вкладах в гривне с коротким сроком размещения. «Это обеспечивает клиентам максимальную доходность и одновременно гибкость в управлении ликвидностью. Такой подход позволяет эффективно реагировать на изменение рыночной ситуации как для клиентов, так и для банка», — объясняет Александр Овчарук, начальник управления розничных продуктов и диджитал-банкинга Пиреус Банка.

«Чаще наши клиенты выбирают сроки 3 или 6 месяцев, чтобы получить самый большой доход. А клиенты, которым нужно эффективно разместить средства на небольшой срок, выбирают депозит на 14 дней. С 8 апреля мы повысили ставки по депозитам, что позволит вкладчикам зарабатывать еще больше», — рассказывает он.

Что происходит с валютными вкладами

На прошлой неделе крупные банки начали снижать доходность вкладов в СКВ. Малые банки пока воздерживаются от резких движений. Более того, Кредитвест за последние две недели немного увеличил ставки как в долларе, так и в евро. Банк добавил 0,1 п.п. ко всем срочным вкладам в обеих валютах.

Однако это, скорее, исключение, чем правило. Ставки по валютным вкладам остаются очень низкими, и, скорее всего, будут снижаться и дальше. Во-первых, на это повлияет ожидание снижения ставок ФРС и ЕЦБ. Об этом, в частности, говорят в Пиреус банке.

«Доходность валютных вкладов напрямую зависит от глобальной процентной политики центральных банков — Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Текущие уровни базовых ставок в США и ЕС формируют ограниченные возможности повышения процентных ставок по депозитам в иностранной валюте», — говорит Александр Овчарук.

Во-вторых — у украинских банков как не было возможности валютного кредитования, так и нет. А значит, по сути, зарабатывать на полученной валюте от населения они почти не могут. «Государство не стимулирует развитие валютных вкладов или кредитов, как это, например, происходит в гривневом сегменте», — объясняет Дмитрий Замотаев, который считает, что причины для повышения вкладов пока отсутствуют.

«Снижение инвестиционной привлекательности доллара, хотя и может оказаться временным явлением, однако сейчас ставки, наоборот, могут несколько снизиться (ориентировочно в среднем на 0,3 п.п. — до 1−1,2% годовых). Что касается вкладов в евро, тенденция может быть похожей, однако многое будет зависеть от того, будет ли „воевать“ пошлинами Дональд Трамп с ЕС. Но пока что прогнозировать это слишком трудно: ситуация находится в развитии», — добавляет банкир.

«Предложение валюты на рынке превышает спрос, а также отсутствует активное кредитование», — соглашается Ярина Василенко, и добавляет, что банк не планирует повышение ставок в СКВ.

Повышать доходность вкладов в валюте не планируют и в Укрсиббанке. «Ожидается дальнейшее снижение рыночных ставок в евро и в долларах», — добавляет Руслан Левчин.

Ставки в валюте не будут увеличивать и в Агропросперисе. «Это обусловлено достаточным уровнем валютной ликвидности в банке, а также достаточно жесткими требованиями по резервированию по таким депозитам на корсчете в НБУ», — объясняет Александр Штефан еще одну причину низких ставок в СКВ в украинских банках.

«По валютным вкладам доходность повышать нецелесообразно, потому что нормативы резервирования, установленные НБУ, рассчитаны на то, что по валютным вкладам должна быть очень низкая доходность, а по вкладам до востребования — максимум нулевая», — добавляет Сергей Гнездилов.

«У UGB процентные ставки по долларовым депозитам являются рыночными, портфель растет, поэтому пока повышение ставок по валютным вкладам не планируется», — сообщили в Укргазбанке. Однако и резать ставки банк не собирается.

«Снижение ставок у некоторых банков, вероятнее всего, связано с избыточной валютной ликвидностью — то есть валютных ресурсов больше, чем спроса на валютные кредиты. Размер депозитного портфеля в долларах в нашем банке не уменьшается, наоборот, наблюдаем постепенное увеличение ежемесячно», — объяснили в банке.

Оттоков из гривны в СКВ в банках в апреле, в отличие от марта, не заметили.

«Увеличение валютных вкладов на фоне уменьшения гривневых пока не фиксируется, наоборот, гривневые вклады растут, поскольку по ним мы предлагаем конкурентные рыночные ставки, а валютные вклады снижаются из-за потери интереса вкладчиков к покупке валюты с размещением на 3 месяца», — рассказывает Сергей Гнездилов.

Активный рост интереса к валютным вкладам не наблюдается и в Пиреус Банке. «Позиция банка здесь также остается сдержанной, учитывая низкий доходный потенциал таких инструментов», — говорит Александр Овчарук.

При этом в Кредобанке фиксируют рост интереса к валютным вкладам. «Особенно в долларах США. Это в основном краткосрочные депозиты на 4−6 месяцев, которые клиенты выбирают, как надежный инструмент для сохранения капитала в условиях глобальной нестабильности», — сообщила Ярина Василенко.

Даже низкие проценты не отобьют у клиентов желание держать часть валюты на вкладах, считают банкиры. «Те клиенты, которые держат валюту на депозитах, продолжат это делать с целью диверсификации финансовых рисков. Такие клиенты хранят часть средств на гривневых, а часть — на валютных вкладах, кроме того, в их „портфеле“ также есть ОВГЗ», — говорит Дмитрий Замотаев.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.04.2025−28.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.04.2025−28.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.04.2025−28.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.