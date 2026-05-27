Только за апрель сумма на счетах украинцев выросла на 40,1 млрд грн — такие данные приводит в свежем отчете Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Несмотря на то, что банкиры приостановили пересмотр доходности вкладов, они остаются одним из самых популярных инструментов защиты накоплений от инфляции. Вопрос в том, кто владеет миллиардами на банковских счетах?
Менее 1% крупнейших вкладчиков богатеют: сколько они накопили на депозитах за 6 мес.
За последние две недели только один небольшой банк (с депозитами физлиц до 2 млрд грн) кардинально пересмотрел свои предложения для частных клиентов.
Украинский капитал срезал доходность депозитов в гривне на 6 месяцев на 0,75 п.п. и теперь платит по ним 15% годовых. Ставка по бессрочным вкладам здесь снижена сразу на 1,5 п.п. — до 1,5% годовых.
Банк также уменьшил доходность всей своей линейки депозитов в долларе: проценты по вкладам на 12 месяцев «похудели» на 0,5 п.п. — до 1,5% годовых, на 9 месяцев — на 1 п.п. — до 1% годовых, на 6 месяцев — на 1,5 п.п. — до 0,5% годовых. Столько же банк теперь платит и по 3-месячным депозитам в долларе после снижения ставки на 1 п.п.
Меньше денег частным вкладчикам банка начали приносить и депозиты в евро: ставка вкладов на 12 месяцев снижена на 0,5 п.п. — до 1,5% годовых, на 9 месяцев — на 0,75 п.п. — до 1% годовых, на 6 месяцев — на 1 п.п. — до 0,5% годовых. Столько теперь можно заработать и на 3-месячном евровкладе после снижения ставки по нему на 0,5 п.п.
Кому принадлежат банковские вклады
Несмотря на постепенную девальвацию гривны и ускоряющуюся инфляцию, украинцы сохраняют доверие к национальной валюте: львиная доля вкладов на банковских счетах размещена именно в гривне. По состоянию на 1 мая эта доля составляла 65,4% (1103,8 млрд грн из общей суммы в 1687,3 млрд грн). За последние полгода этот показатель почти не изменился — по состоянию на 1 декабря 2025 года он был на уровне 65,8%.
В то же время вкладчики хотят иметь оперативный доступ к своим средствам, поэтому размещают их в основном на бессрочных счетах, а не на депозитах. Доля таких «горячих» денег продолжает понемногу расти: на 1 мая доля вкладов до востребования составляла 70,78% от всех денег физлиц в банковской системе. А вот доля денег на срочных вкладах, размещенных сроком от 3 месяцев и более — это лишь около 11,4%. По состоянию на 1 декабря 2025 года эти показатели составляли соответственно 70,4% и 12,6%.
Наиболее интересная ситуация с распределением средств между держателями депозитов по размеру размещенных средств. За последние полгода количество вкладов с пустыми счетами почти не изменилось: на 1 мая 40,24% всех открытых в банках счетов держат на них менее 10 грн. На 1 декабря 2025 года таковых было 40,26%.
Практически неизменной осталась доля вкладчиков с наименьшим объемом денег на счете (до 200 тыс. грн). Таких на 1 мая 2026 года ФГВФЛ насчитал 57,67% всех владельцев банковского счета и они держали 26,34% всех денег физлиц в банках. А к началу декабря прошлого года вкладчиков с такой суммой на счетах было 57,77% и им принадлежала немного большая доля всех денег физлиц в банках — 27,22%.
Кто реально наращивает объемы денег на счетах, так это самые богатые вкладчики с размером от 600 тыс. грн и больше. Начнем с того, что доля таких вкладчиков за последние 6 месяцев выросла в рамках статистической погрешности — из мизерных 0,61% всех частных владельцев банковского счета на 1 декабря 2025 года до 0,67% на 1 мая 2026 года. А вот доля денег на находящихся в их собственности счетах увеличилась за этот же период с 51,45% до 52,88%. В деньгах эти изменения более впечатляющие. На 1 декабря самые богатые вкладчики держали на счетах 798,9 млрд грн, а за полгода эта сумма выросла до 892,2 млрд, или на 93,3 млрд грн.
💥Где найти депозит с бонусом?
Каталог «Минфина» поможет выбрать самый выгодный вариант и получить дополнительный бонус к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|16,30%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,25%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,40%
|-
|16,25%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|16,35%
|-
|16,50%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Агропросперис
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|0,75%
|13,50%
|-
|1,50%
|1,50%
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Скай Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.05.2026−25.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
🎁БОНУС к депозитам — это реально!
Оформляйте вклад через «Минфин» в Глобус или Кредитвест Банк и получайте дополнительную выгоду.
Узнайте, сколько можно заработать прямо сейчас!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|1,60%
|-
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|1,00%
|0,50%
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|0,01%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.05.2026−25.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|0,75%
|0,50%
|1,00%
|0,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|1,00%
|0,50%
|0,25%
|0,25%
|0,05%
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.05.2026−25.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
С методикой исследования можно ознакомиться здесь
Комментарии - 3