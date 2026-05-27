Менее 1% крупнейших вкладчиков богатеют: сколько они накопили на депозитах за 6 мес.

Только за апрель сумма на счетах украинцев выросла на 40,1 млрд грн — такие данные приводит в свежем отчете Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Несмотря на то, что банкиры приостановили пересмотр доходности вкладов, они остаются одним из самых популярных инструментов защиты накоплений от инфляции. Вопрос в том, кто владеет миллиардами на банковских счетах?

За последние две недели только один небольшой банк (с депозитами физлиц до 2 млрд грн) кардинально пересмотрел свои предложения для частных клиентов.

Украинский капитал срезал доходность депозитов в гривне на 6 месяцев на 0,75 п.п. и теперь платит по ним 15% годовых. Ставка по бессрочным вкладам здесь снижена сразу на 1,5 п.п. — до 1,5% годовых.

Банк также уменьшил доходность всей своей линейки депозитов в долларе: проценты по вкладам на 12 месяцев «похудели» на 0,5 п.п. — до 1,5% годовых, на 9 месяцев — на 1 п.п. — до 1% годовых, на 6 месяцев — на 1,5 п.п. — до 0,5% годовых. Столько же банк теперь платит и по 3-месячным депозитам в долларе после снижения ставки на 1 п.п.

Меньше денег частным вкладчикам банка начали приносить и депозиты в евро: ставка вкладов на 12 месяцев снижена на 0,5 п.п. — до 1,5% годовых, на 9 месяцев — на 0,75 п.п. — до 1% годовых, на 6 месяцев — на 1 п.п. — до 0,5% годовых. Столько теперь можно заработать и на 3-месячном евровкладе после снижения ставки по нему на 0,5 п.п.

Кому принадлежат банковские вклады

Несмотря на постепенную девальвацию гривны и ускоряющуюся инфляцию, украинцы сохраняют доверие к национальной валюте: львиная доля вкладов на банковских счетах размещена именно в гривне. По состоянию на 1 мая эта доля составляла 65,4% (1103,8 млрд грн из общей суммы в 1687,3 млрд грн). За последние полгода этот показатель почти не изменился — по состоянию на 1 декабря 2025 года он был на уровне 65,8%.

В то же время вкладчики хотят иметь оперативный доступ к своим средствам, поэтому размещают их в основном на бессрочных счетах, а не на депозитах. Доля таких «горячих» денег продолжает понемногу расти: на 1 мая доля вкладов до востребования составляла 70,78% от всех денег физлиц в банковской системе. А вот доля денег на срочных вкладах, размещенных сроком от 3 месяцев и более — это лишь около 11,4%. По состоянию на 1 декабря 2025 года эти показатели составляли соответственно 70,4% и 12,6%.

Наиболее интересная ситуация с распределением средств между держателями депозитов по размеру размещенных средств. За последние полгода количество вкладов с пустыми счетами почти не изменилось: на 1 мая 40,24% всех открытых в банках счетов держат на них менее 10 грн. На 1 декабря 2025 года таковых было 40,26%.

Практически неизменной осталась доля вкладчиков с наименьшим объемом денег на счете (до 200 тыс. грн). Таких на 1 мая 2026 года ФГВФЛ насчитал 57,67% всех владельцев банковского счета и они держали 26,34% всех денег физлиц в банках. А к началу декабря прошлого года вкладчиков с такой суммой на счетах было 57,77% и им принадлежала немного большая доля всех денег физлиц в банках — 27,22%.

Кто реально наращивает объемы денег на счетах, так это самые богатые вкладчики с размером от 600 тыс. грн и больше. Начнем с того, что доля таких вкладчиков за последние 6 месяцев выросла в рамках статистической погрешности — из мизерных 0,61% всех частных владельцев банковского счета на 1 декабря 2025 года до 0,67% на 1 мая 2026 года. А вот доля денег на находящихся в их собственности счетах увеличилась за этот же период с 51,45% до 52,88%. В деньгах эти изменения более впечатляющие. На 1 декабря самые богатые вкладчики держали на счетах 798,9 млрд грн, а за полгода эта сумма выросла до 892,2 млрд, или на 93,3 млрд грн.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.05.2026−25.05.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Максимальные ставки по вкладам в евро

С методикой исследования можно ознакомиться здесь