Крупные банки режут доходность коротких депозитов в гривне

Крупные банки продолжают корректировать свои депозитные предложения для частных клиентов. Наиболее активно за последние 2 недели финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн резали ставки по самым коротким (3-месячным) вкладам. Как на это реагируют вкладчики и сколько теперь можно заработать, разместив свои средства в крупном банке, рассказываем в новом депозитном обзоре от «Минфина».

За февраль на счетах украинцев стало больше денег — как в гривне, так и в инвалюте. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 марта 2026 года частные клиенты (в т.ч. частные предприниматели) держали в банках 1 651 млрд грн, что на 38,1 млрд грн больше, чем аналогичный показатель прошлого месяца.

По-прежнему львиная доля всех средств (65,6%) населения размещена в национальной валюте. При этом гривневые и валютные вложения прирастали в феврале примерно с одинаковой скоростью — плюс 2% в месяц (гривневые вложения увеличились с 1 057,8 млрд грн до 1 083 млрд грн, в СКВ — в эквиваленте с 555,1 млрд грн до 568 млрд грн).

Еще один стабильный тренд — концентрация накоплений на счетах мизерного количества вкладчиков. Так, доля владельцев вкладов в размере от 600 тыс. грн и более составляет менее 1% от количества физлиц, которые держат деньги в банках. Но на них приходится 53% всех размещенных гражданами денежных средств. В то же время, по результатам прошлого месяца, можно было увидеть интересный нюанс: богатые вкладчики стали еще богаче. Так, доля держателей вкладов от 5 млн грн и больше за прошлый месяц не изменилась и составляет всего 0,03% от общего количества держателей депозитов. В свою очередь, доля вкладов в их распоряжении выросла с 16,07% по состоянию на 1 февраля до 16,31% на 1 марта. То есть за месяц эта группа вкладчиков пополнила свои депозиты еще на 10 млрд грн.

Понемногу теряют рыночную долю государственные банки. При этом их коллеги с частным и иностранным капиталом их постепенно наращивают.

Также постепенно сокращается доля срочных вкладов, а вот доля денег на счетах, наоборот, увеличивается — с 70,43% по состоянию на 1 февраля до 70,82% на 1 марта. При этом большинство держателей срочных депозитов предпочитают размещение на короткие сроки (до 3 месяцев), доля таких вкладчиков также растет и на 1 марта составляла 17,61%. Увеличивается и доля держателей депозитов на сроки от 3 до 6 месяцев (таких на 1 марта 7,41%). Количество тех, кто готов положить деньги на «длинный» депозит, постепенно уменьшается. Банки пытаются остановить этот тренд своими методами — режут доходность «коротких» депозитов.

Как изменили депозитные ставки за последние 2 недели крупные банки

МТБ Банк порезал ставки депозитов на все сроки во всех валютах. Доходность депозитов в гривне на 12 и 3 месяца здесь сократилась на 0,5 п.п. — до 16,2% годовых и 16% годовых соответственно. Ставки вкладов в нацвалюте на 9 месяцев «похудели» на 0,75 п.п. — до 16,15% годовых, на 6 месяцев — на 0,7 п.п. — до 16,1% годовых.

Ставки депозитов в долларе на 12, 9 и 6 месяцев банк снизил на 0,15 п.п. Теперь частные клиенты банка зарабатывают на таких депозитах 1,3% годовых, 1,25% годовых и 1,2% годовых соответственно. Доходность вкладов в долларе на 3 месяца просела еще более существенно — на 0,2 п.п. — до 1% годовых. Бак также снизил заработки своих клиентов на бессрочных депозитах в долларе на 0,05 п.п. и платит по ним символические 0,05% годовых.

Меньше теперь зарабатывают клиенты МТБ Банка и на евровкладах. Ставки на депозиты в этой валюте на 12 месяцев здесь уменьшены на 0,1 п.п. — до 0,6% годовых и 0,5% годовых. Вклады на 6 и 3 месяца теперь приносят их владельцам на 0,2 п.п. меньше дохода. Теперь на них можно заработать всего 0,35% годовых и 0,2% годовых соответственно. По бессрочному евровкладу банк платит 0,025% годовых после снижения ставки на 0,025 п.п.

Радабанк порадовал своих частных вкладчиков повышением доходности депозитов в гривне на 6 и 3 месяца сразу на 1 п.п., и теперь платит по таким депозитам 17,25% годовых и 17% годовых соответственно.

Восток Банк порезал заработки на 3-месячных депозитах в гривне на 0,5 п.п. — до 14,75% годовых.

КоминБанк также снизил ставку на популярные 3-месячные гривневые депозиты — на 0,2 п.п. — до 14,8% годовых.

Меньше на 3-месячных депозитах в гривне теперь зарабатывают и клиенты Клирингового Дома: банк срезал доходность таких вкладов на 0,5 п.п., и теперь платит по ним 15,5% годовых.

Укрсиббанк, наоборот, повысил ставки на вклады в гривне на 6 и 3 месяца — на 0,5 п.п. — до 11% годовых и 10,5% годовых соответственно.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.03.2026−23.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Максимальные ставки по евровкладам

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.