Какую стратегию выбирают валютные вкладчики и что будет с доходностью депозитов в СКВ

Затишье на депозитном рынке продолжается. Небольшие банки, как и их коллеги большего калибра, заморозили доходность вкладов частных клиентов: финансисты ожидают решения НБУ по процентной ставке и его комментариев по инфляционной динамике. Перед заседанием регулятора «Минфин» собрал прогнозы банкиров и аналитиков на это событие и вероятное движение депозитных ставок на ближайшую перспективу. В свежем обзоре также расскажем, на каких условиях сейчас размещают свои деньги физлица в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Решение НБУ и прогноз ставок депозитов в гривне

Свое решение по ключевой ставке Нацбанк объявит уже завтра, 24 июля. Рынок закладывает ее сохранение на текущем уровне.

«Я не ожидаю снижения учетной ставки на этой неделе. Инфляция действительно замедляется, но не такими темпами, как предполагалось ранее. Нацбанк, скорее всего, пересмотрит свой прогноз траектории учетной ставки. Снижение, безусловно, произойдет в этом году, однако оно будет значительно более медленным, чем казалось в начале года.

Вероятно, нас ожидают лишь два снижения по полпроцентного пункта в конце 2025 года — до 14,5%, и аналогичное скромное снижение в следующем году", — говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Он говорит, что такой макроэкономический сценарий вряд ли станет неожиданностью, поскольку в своих коммуникациях НБУ уже давно подчеркивает, что «темпы замедления инфляции оказались более медленными, чем прогнозировалось».

«Как следствие, банки не спешат снижать депозитные ставки, особенно по долгосрочным вкладам, поскольку не ожидают резкого снижения ставок со стороны регулятора», — добавляет Михаил Демкив.

Финансисты предполагают, что регулятор может вернуться к смягчению монетарной политики осенью этого года: ключевая ставка может быть снижена с имеющихся 15,5% до 14,5−15%, ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (которые остаются ключевым инструментом заработка для банков) — с 19% до 18%. При условии благоприятной макроэкономической картины, дальнейшего снижения инфляции и экономического роста, начнут массово снижать доходность гривневых депозитов и банки.

«В зависимости от экономических обстоятельств, вполне возможно, что в конце 2025 года депозитные ставки снизятся в среднем до 11−12% годовых. В то же время наиболее востребованными среди граждан останутся вклады на 6−9 месяцев, а также на 1 год — ставки по ним будут самыми высокими на рынке», — прогнозирует Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Впрочем, вряд ли это окажет негативное влияние на приток средств в банки, который ставит очередные рекорды. Во втором квартале 2025 украинцы принесли на гривневые депозиты 58 млрд грн. Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, больше было только в первом полугодии 2022 года (78,6 млрд грн), когда были введены ограничения на движение капитала, фиксированный курс и деньги из валюты пошли в гривну на счета банков.

«Несмотря на низкие ставки, налоги из дохода, у населения очень мало альтернатив для размещения средств. Конечно, есть ОВГЗ (очень привлекательные), есть крипта (но многие не знают, как ее взять, хоть она и растет, а государство пытается ее взять под контроль), есть недвижимость (с высоким порогом инвестиций). Нужно иметь в виду, что в статистике учитываются и военные, и гробовые, и остающиеся на счетах социалки, как депозиты до востребования», — объясняет Шевчишин такие квартальные результаты.

Как меняются приоритеты владельцев валютных депозитов и что будет с их доходностью

Главные изменения сейчас происходят в сегменте вкладов в СКВ. Сейчас большинство опрошенных «Минфином» банков говорят о том, что на валютные депозиты приходится 25−30% от общего портфеля вкладов физических лиц, и эта доля остается почти неизменной.

«Если брать банковскую систему в целом, то доля валютных депозитов не превышает 35% всех вкладов физических лиц», — уточняет Николай Войткив, директор департамента риск-менеджмента ПАО «КБ «АКОРДБАНК».

Эту тенденцию в ПУМБ объясняют несколькими причинами: «Во-первых, у большинства клиентов незначительные сбережения, которых недостаточно для активного маневрирования между валютами. Во-вторых, валютный рынок сегодня относительно стабильный и предсказуемый, даже учитывая войну, в отличие от ситуации в 2014—2015 годах. В-третьих, процентные ставки по валютным депозитам почти не растут, тогда как гривневые предложения, особенно срочные, в большинстве своем покрывают потенциальную девальвацию».

Соглашается с коллегами и Максим Гончарук, руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса АО «ОТП БАНК».

«Размещение средств на депозит — это в первую очередь о получении дополнительного дохода. Учитывая размер ставок по валютным вкладам, депозиты в национальной валюте выглядят гораздо более привлекательными. Денежные средства в валюте — это больше о сохранении и сбережении, чем о получении дополнительного дохода», — говорит он.

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка уточняет: «Прибыльность валютных вкладов (в частности, в евро) незначительная, в среднем 0,8% годовых. Собственно, она в три раза меньше ожидаемой в этом году инфляции в еврозоне. То есть здесь речь не идет о доходе, ведь покупательная способность, хоть и незначительно, но будет теряться. Поэтому граждане размещают средства в евро исключительно с целью «сейфа».

Как отметили в пресс-службе Ощадбанка, также совокупно на отсутствие активного роста объемов валютных депозитов могут влиять такие факторы, как малый объем свободных средств у населения, ограничения НБУ на валютные операции.

Главные же изменения, на которые указывают банкиры, происходят в выборе вкладчиками валюты вклада. Частные клиенты все чаще предпочитают евро, а не доллар, как было раньше. В частности, такую тенденцию подтвердили «Минфину» в ПУМБ. Там рассказали, что, например, по депозиту «Валютный», который предусматривает возможность конвертации, объемы в долларах и евро уже выровнялись. Хотя еще год назад портфель долларовых вкладов был в два раза больше.

Хотя речь, скорее всего, идет не о том, что собственники депозитов в СКВ «переворачиваются» из доллара в евро, а о покупке евро с последующим размещением на депозит.

«Конвертация из доллара в евро, учитывая кросс-курсы, не всегда является целесообразной операцией, — объясняет Максим Гончарук из ОТП банк.

В то же время валютные депозиты и дальше будут рассматриваться населением, как «сейф». Финансисты говорят, что ставки по ним в ближайшей перспективе будут оставаться неизменными. Такой прогноз «Минфину», в частности, подтвердили в пресс-службе Ощада и ПУМБ.

«Учитывая, что процентные ставки по депозитам в валюте очень низкие уже в течение многих лет (0,5−2,5% годовых), изменений ставок мы не прогнозируем и дальше», — говорит Николай Войткив из Аккордбанка.

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка считает, что в конце года средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро — 0,8%.

Как изменились ставки по депозитам за последние 2 недели

Банк Украинский капитал увеличил доходность вкладов в гривне в год на 1,5 п.п. — до 16,5% годовых. Доходность вкладов в нацвалюте на 6 месяцев выросла сразу на 1,75 п.п. — до 16,25% годовых.

Асвио банк увеличил ставки гривневых депозитов на все сроки на 0,05 п.п. и теперь платит по вкладам на 12 месяцев 16,9% годовых, на 9 месяцев — 16,85% годовых, на 6 месяцев — 16,8% годовых, на 3 месяца — 16,75% годовых.

Банк также прибавил к ставке 3-месячных депозитов в евро 1 п.п. Теперь на таких вкладах в этом банке можно заработать 2,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.07.2025−21.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.07.2025−21.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.07.2025−21.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь