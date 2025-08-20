Население и бизнес конвертируют гривневые депозиты в валютные: как реагируют на это банки

Депозитный рынок немного оживился. Как всегда, первыми «проснулись» небольшие банки. За последние две недели четыре финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для частных клиентов.

Толчком для этого могла стать свежая статистика НБУ, которая показала отток гривневых депозитов и одновременное увеличение вкладов в СВЕ. Почему это произошло и как будет влиять на депозитные ставки дальше, расскажет «Минфин».

Аналитики Нацбанка зафиксировали в июле отток гривневых депозитов: сократились вклады и бизнеса, и населения.

«В случае населения стоит говорить об определенной сезонности. Очень часто мы видим, как средства физлиц в банках в гривне растут в июне. Это связано с дополнительными начислениями заработной платы в отдельных отраслях, в частности в образовании.

Но после такого роста в июле идет определенное снижение. В 2025 году оно было не таким значительным, как в прошлые годы", — прокомментировал для «Минфина» ситуацию на депозитном рынке Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

В частности, вклады в нацвалюте частных клиентов сократились на символические 19 млн грн и на 1 августа составили 855,6 млрд грн. В прошлом году регулятор наблюдал аналогичную тенденцию. Но сейчас она проявилась мягче: если сейчас сокращение произошло на тысячные доли процента, то год назад — сразу на 1,3%.

Источник: ICU

Более заметный рост в прошлом месяце наблюдался по вкладам населения в валюте — сразу плюс 4,2 млрд грн. Однако доля депозитов в ВКВ значительно меньше, чем в гривне: лишь около 34% от общей суммы, размещенной частными клиентами в украинских банках. Кроме того, эта доля остается почти неизменной. В частности, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в августе прошлого года доля валютных вкладов населения составляла 35,79% всех размещенных физическими лицами средств.

Аналитики не видят никаких угроз и в июльском сокращении гривневых депозитов бизнеса.

«На остатки на банковских счетах бизнеса влияют расходы государства, а также монетарные операции НБУ. С начала 2025 года НБУ продал на межбанке более 21 млрд долларов, что заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительная часть спроса на эту валюту исходит от бизнеса, который покупает эту валюту за гривну.

Поэтому мы наблюдали сокращение средств юридических лиц в месяце, когда эти самые остатки преимущественно растут. Однако купленная бизнесом валюта, в отличие от физических лиц, тратится прежде всего на импорт товаров и услуг, соответственно влияние на остатки по банковским средствам в валюте не столь значительно", — объясняет Михаил Демкив.

Источник: ICU

Поэтому ожидать заметной реакции со стороны банков на зафиксированный регулятором отток гривневых депозитов и незначительное увеличение валютных вкладов не стоит.

Для этого у финансистов есть несколько причин. Во-первых, осенью частные клиенты традиционно активизируют размещение денег на депозиты. Во-вторых, уже 11 сентября на своем заседании НБУ может снизить учетную ставку, а также доходность своих инструментов. А это даст возможность банкирам продолжить понемногу резать и депозитные проценты.

Как небольшие банки изменили доходность депозитов за последние две недели

Кристалбанк повысил ставки всей линейки вкладов в нацвалюте: на 0,15 п.п. выросли проценты по депозитам в год, 9 и 6 месяцев. Теперь на таких депозитах частные клиенты могут заработать 16,4% годовых, 15,65% и 16,9% годовых соответственно. Также банк увеличил сразу на 0,25 п.п. ставку по 3-месячным вкладам и платит по ним 17% годовых.

Бизнесбанк поднял на 0,82 п.п. ставку гривневых депозитов на 6 месяцев и платит по ним теперь 17,2% годовых.

Международный инвестиционный банк повысил на 2 п.п. до 16% годовых ставку по депозитам в гривне на 3 месяца.

Пиреус теперь платит меньше по евровкладам: на 1,05 п.п. до 0,2% годовых снижена ставка по вкладам на 12 месяцев, столько же теперь здесь можно заработать на вкладах на 6 месяцев. Проценты по 3-месячным вкладам похудели на 0,7 п.п. до 0,3% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.08.2025−18.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.08.2025−18.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.08.2025−18.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь