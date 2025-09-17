В течение нескольких месяцев рост цен замедляется и, соответственно, гривневые депозиты становятся более привлекательными. Как на это реагируют небольшие банки, и меняют ли они доходность вкладов, рассказывает «Минфин».
Как отреагировали банки на решение НБУ по учетной ставке
Ключевым событием для финансового сектора на прошлой неделе стало решение Нацбанка сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это не стало большим сюрпризом, об ожиданиях именно такого решения, в частности, писал «Минфин».
НБУ принял это решение на фоне показателей инфляции, которые оказались ниже, чем ожидал сам регулятор. В месячном измерении цены снизились на 0,2%, а в годовом — выросли на 13,2%. Для сравнения: еще в начале июня темпы годовой инфляции составляли 15,9%.
«Фактическая траектория инфляции оказалась ниже прогнозной, в основном под влиянием расширения предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая. Фундаментальное ценовое давление также ослабло под влиянием мер монетарной политики и постепенного снижения давления со стороны рынка труда», — объяснили в НБУ.
На фоне снижения инфляции почти все небольшие банки все же решили оставить проценты по депозитам на прежнем уровне, ориентируясь в первую очередь на неизменную учетную ставку. Благодаря этому фактическая доходность вкладов относительно темпов роста цен увеличилась.
Те же банки, которые корректировали ставки по своим вкладам, продемонстрировали разнонаправленную тенденцию, в некоторых случаях повышая проценты за размещение денег на один срок, и одновременно снижая его для другого срока. Поэтому говорить об определенной тенденции изменения ставок не приходится.
Какие банки изменили ставки
Международный инвестиционный банк существенно повысил ставки по депозитам на 12 и 9 месяцев в гривне — сразу на 4,3% п.п. Благодаря этому ставки по этим вкладам в учреждении стали одними из самых щедрых среди небольших банков — по 16,3%. В то же время банк снизил проценты по депозитам на 6 и 3 месяца — на 0,15 и 1,25 п.п. соответственно.
Снизил Международный инвестиционный банк и ставки по некоторым валютным депозитам. По вкладам на 3 месяца в долларах — на 0,2 п.п. — до 0,8% годовых, а по бессрочным — на 0,08 п.п. — до 0,02%. На 0,08 п.п. банк снизил ставку и для бессрочных депозитов в евро — теперь она составляет 0,02%.
Полтава-Банк увеличил проценты по гривневым депозитам на 12 и 9 месяцев на 0,5 п.п. Сейчас они составляют 14,5% и 14% соответственно.
Следующее заседание Комитета НБУ по монетарной политике запланировано на 23 октября. По макроэкономическому прогнозу регулятора, начало цикла снижения учетной ставки предполагается в IV квартале этого года. Поэтому, не исключено, что Нацбанк уже в следующем месяце объявит о ее снижении. В таком случае, ставки по депозитам также начнут «таять». Если же регулятор решит не рисковать и оставит ставку на нынешнем уровне — продолжится и период стабильности процентов по депозитам.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|16,30%
|4,30%
|16,30%
|4,30%
|15,35%
|0,15%
|14,75%
|1,25%
|0,25%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|16,25%
|-
|16,5%
|-
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|17,20%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,50%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|15,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.09.2025−15.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,80%
|-
|0,05%
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,80%
|0,20%
|0,02%
|0,08%
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,30%
|-
|2,25%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.09.2025−15.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Бизбанк
|0,85%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,65%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,02%
|0,08%
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.09.2025−15.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
