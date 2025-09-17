Как отреагировали банки на решение НБУ по учетной ставке

В течение нескольких месяцев рост цен замедляется и, соответственно, гривневые депозиты становятся более привлекательными. Как на это реагируют небольшие банки, и меняют ли они доходность вкладов, рассказывает «Минфин».

Ключевым событием для финансового сектора на прошлой неделе стало решение Нацбанка сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это не стало большим сюрпризом, об ожиданиях именно такого решения, в частности, писал «Минфин».

НБУ принял это решение на фоне показателей инфляции, которые оказались ниже, чем ожидал сам регулятор. В месячном измерении цены снизились на 0,2%, а в годовом — выросли на 13,2%. Для сравнения: еще в начале июня темпы годовой инфляции составляли 15,9%.

«Фактическая траектория инфляции оказалась ниже прогнозной, в основном под влиянием расширения предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая. Фундаментальное ценовое давление также ослабло под влиянием мер монетарной политики и постепенного снижения давления со стороны рынка труда», — объяснили в НБУ.

На фоне снижения инфляции почти все небольшие банки все же решили оставить проценты по депозитам на прежнем уровне, ориентируясь в первую очередь на неизменную учетную ставку. Благодаря этому фактическая доходность вкладов относительно темпов роста цен увеличилась.

Те же банки, которые корректировали ставки по своим вкладам, продемонстрировали разнонаправленную тенденцию, в некоторых случаях повышая проценты за размещение денег на один срок, и одновременно снижая его для другого срока. Поэтому говорить об определенной тенденции изменения ставок не приходится.

Какие банки изменили ставки

Международный инвестиционный банк существенно повысил ставки по депозитам на 12 и 9 месяцев в гривне — сразу на 4,3% п.п. Благодаря этому ставки по этим вкладам в учреждении стали одними из самых щедрых среди небольших банков — по 16,3%. В то же время банк снизил проценты по депозитам на 6 и 3 месяца — на 0,15 и 1,25 п.п. соответственно.

Снизил Международный инвестиционный банк и ставки по некоторым валютным депозитам. По вкладам на 3 месяца в долларах — на 0,2 п.п. — до 0,8% годовых, а по бессрочным — на 0,08 п.п. — до 0,02%. На 0,08 п.п. банк снизил ставку и для бессрочных депозитов в евро — теперь она составляет 0,02%.

Полтава-Банк увеличил проценты по гривневым депозитам на 12 и 9 месяцев на 0,5 п.п. Сейчас они составляют 14,5% и 14% соответственно.

Следующее заседание Комитета НБУ по монетарной политике запланировано на 23 октября. По макроэкономическому прогнозу регулятора, начало цикла снижения учетной ставки предполагается в IV квартале этого года. Поэтому, не исключено, что Нацбанк уже в следующем месяце объявит о ее снижении. В таком случае, ставки по депозитам также начнут «таять». Если же регулятор решит не рисковать и оставит ставку на нынешнем уровне — продолжится и период стабильности процентов по депозитам.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.09.2025−15.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.09.2025−15.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.09.2025−15.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь