Доходность депозитов не успевает за инфляцией: куда вкладываются украинцы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 мая 2025, 14:33 Читати українською

Доходность депозитов не успевает за инфляцией: куда вкладываются украинцы

После взятой паузы небольшие банки вновь стали повышать доходность вкладов для частных клиентов. За последние две недели ставки повысили сразу шесть финучреждений. На каких условиях сейчас можно разместить свои средства в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — читайте в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 19 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% 1,50% - - Кристалбанк* 16,25% 0,75% 15,50% - 16,75% 0,75% 16,75% 0,85% 6,00% - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - - Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% 1,00% - - 5,00% - Асвио банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - - Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% 0,25% - - Полтава-Банк 15,50% 1,50% 13,50% - 16,00% - - - 0,01% - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Украинский капитал* 15,00% 2,00% 14,75% 2,00% 14,50% 2,00% 14,50% 2,00% 0,01% - РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Грант 12,00% 1,00% 10,00% - 9,00% - - - - - Международный Инвестиционный Банк 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Клиринговый Дом - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Потребительские цены в Украине продолжают расти. Правда, темпы инфляции снижаются: за апрель она составила 0,7%, против 1,5% в марте, в годовом выражении инфляция достигла уже 15,1%.

По состоянию на 13 мая средняя ставка по 3-месячным вкладам, которую предлагают малые банки, составляет 14,18% годовых. По полугодовым депозитам они в среднем платят больше — 14,63% годовых. Ненамного отстает доходность 9-месячных и годовых вкладов — 14,25% и 14,59% годовых соответственно.

При этом, чтобы сохранить покупательную способность (с учетом еще и налогов на проценты), по годовым вкладам ставки должны быть под 20% годовых. Таких предложений банки не делают. Если посчитать по вкладу на 10 тыс. грн, то на сроках до 6 месяцев рыночные ставки не только покрывают инфляцию — они ощутимо выше необходимого минимума, но инфляция все же «съедает» часть дохода. Однако потери минимальные.

На сроках 9 и 12 месяцев текущие ставки уже не перекрывают инфляцию: даже при ставке 14,59% годовых на год вкладчик теряет почти 388 грн в реальном выражении. Краткосрочные депозиты (до 6 месяцев) сейчас выглядят более рациональными.

Если посмотреть на уровень максимальных ставок, то больше всего платит по вкладам на 3 месяца банк Клиринговый Дом (17,3% годовых). По полугодовым депозитам — Альтбанк (17% годовых). Этот же банк в лидерах по доходности вкладов на 9 месяцев (16,5% годовых). Максимум, который можно получить по годовым вкладам, — 16,25% годовых — предлагают три банка: Агропросперис, Кристалбанк, Юнекс Банк.

С таким уровнем ставок потери по вкладам условных 10 тыс. грн на 3 и 6 месяцев будут почти символическими (минус 25 грн и 74 грн соответственно), а на 9 и 12 месяцев — более ощутимыми (минус 160 грн и 259 грн).

За апрель физлица принесли в банки 35,55 млрд грн, а бизнес — 23,33 млрд. Однако высокая инфляция и низкие депозитные ставки — этот микс уже начал менять инвестиционные предпочтения украинцев. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, вапреле валютныедепозитынаселения в годовом исчислениивырослина 10,5%, что является максимальным годовым приростом с мая 2020 года, — до $10,4 млрд(максимум с июля 2015 года).

В то же время, по информации руководителяаналитическогоотделаИКConcordeCapitalАлександраПаращия, вложения в валютные ОВГЗ выросли на 35%.

Как банки меняли ставки

Банк Украинский капитал срезал 2 п.п. с доходности гривневых вкладов на все сроки. Теперь самый высокий заработок банк предлагает по годовым вкладам (15% годовых), меньше всего платит по 3-месячным и полугодовым вкладам (14,5% годовых).

Шесть небольших банков ставки, наоборот, повышали: два увеличили доходность только одного вида срочных вкладов в гривне — на три месяца.

Кредитвест Банк добавил 0,25 п.п. к ставке гривневого вклада на 3 месяца и платит по нему 16,25% годовых, столько же здесь можно заработать на вкладе в нацвалюте на 6 месяцев.

Банк Агропросперис добавил к ставке гривневого вклада на 3 месяца сразу 1,5 п.п. и платит теперь по нему 17% годовых. Самая низкая ставка в линейке остается по полугодовым вкладам — 15,75% годовых.

Альтбанк увеличил доходность вклада в гривне на 6 месяцев на 1 п.п. — до 17% годовых. 16% годовых банк платит по годовому депозиту.

Полтава-Банк повысил ставку на гривневый депозит сроком на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых. Больше тут можно заработать только по вкладу на полгода — 16% годовых.

Грант повысил доходность годового вклада в нацвалюте на 1 п.п. — до 12% годовых.

Кристалбанк увеличил доходность почти всех гривневых срочных вкладов, кроме вкладов на 9 месяцев. К ставке по трехмесячным депозитам банк добавил 0,85 п.п., по полугодовым — 0,75 п.п. После изменений ставки по этим двум срочным вкладам сравнялись и составили 16,75% годовых. 0,75 п.п. банк также добавил к доходности годовых вкладов и платит по ним сейчас 16,25% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% 1,50% - -
Кристалбанк* 16,25% 0,75% 15,50% - 16,75% 0,75% 16,75% 0,85% 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% 1,00% - - 5,00% -
Асвио банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% 0,25% - -
Полтава-Банк 15,50% 1,50% 13,50% - 16,00% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Украинский капитал* 15,00% 2,00% 14,75% 2,00% 14,50% 2,00% 14,50% 2,00% 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 12,00% 1,00% 10,00% - 9,00% - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,85% - 2,60% - 2,60% - 2,35% - - -
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бизбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кредитвест Банк 1,35% - 1,10% - 0,85% - 0,60% - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
14 мая 2025, 15:30
#
«втрати за вкладами умовних 10 тис. грн на 3 та 6 місяців будуть майже символічними» — принесіть нам гроші на депозит, Ви втратите, а ми заробимо :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами