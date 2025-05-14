После взятой паузы небольшие банки вновь стали повышать доходность вкладов для частных клиентов. За последние две недели ставки повысили сразу шесть финучреждений. На каких условиях сейчас можно разместить свои средства в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — читайте в свежем депозитном обзоре «Минфина».
Доходность депозитов не успевает за инфляцией: куда вкладываются украинцы
Потребительские цены в Украине продолжают расти. Правда, темпы инфляции снижаются: за апрель она составила 0,7%, против 1,5% в марте, в годовом выражении инфляция достигла уже 15,1%.
По состоянию на 13 мая средняя ставка по 3-месячным вкладам, которую предлагают малые банки, составляет 14,18% годовых. По полугодовым депозитам они в среднем платят больше — 14,63% годовых. Ненамного отстает доходность 9-месячных и годовых вкладов — 14,25% и 14,59% годовых соответственно.
При этом, чтобы сохранить покупательную способность (с учетом еще и налогов на проценты), по годовым вкладам ставки должны быть под 20% годовых. Таких предложений банки не делают. Если посчитать по вкладу на 10 тыс. грн, то на сроках до 6 месяцев рыночные ставки не только покрывают инфляцию — они ощутимо выше необходимого минимума, но инфляция все же «съедает» часть дохода. Однако потери минимальные.
На сроках 9 и 12 месяцев текущие ставки уже не перекрывают инфляцию: даже при ставке 14,59% годовых на год вкладчик теряет почти 388 грн в реальном выражении. Краткосрочные депозиты (до 6 месяцев) сейчас выглядят более рациональными.
Если посмотреть на уровень максимальных ставок, то больше всего платит по вкладам на 3 месяца банк Клиринговый Дом (17,3% годовых). По полугодовым депозитам — Альтбанк (17% годовых). Этот же банк в лидерах по доходности вкладов на 9 месяцев (16,5% годовых). Максимум, который можно получить по годовым вкладам, — 16,25% годовых — предлагают три банка: Агропросперис, Кристалбанк, Юнекс Банк.
С таким уровнем ставок потери по вкладам условных 10 тыс. грн на 3 и 6 месяцев будут почти символическими (минус 25 грн и 74 грн соответственно), а на 9 и 12 месяцев — более ощутимыми (минус 160 грн и 259 грн).
За апрель физлица принесли в банки 35,55 млрд грн, а бизнес — 23,33 млрд. Однако высокая инфляция и низкие депозитные ставки — этот микс уже начал менять инвестиционные предпочтения украинцев. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, вапреле валютныедепозитынаселения в годовом исчислениивырослина 10,5%, что является максимальным годовым приростом с мая 2020 года, — до $10,4 млрд(максимум с июля 2015 года).
В то же время, по информации руководителяаналитическогоотделаИКConcordeCapitalАлександраПаращия, вложения в валютные ОВГЗ выросли на 35%.
Как банки меняли ставки
Банк Украинский капитал срезал 2 п.п. с доходности гривневых вкладов на все сроки. Теперь самый высокий заработок банк предлагает по годовым вкладам (15% годовых), меньше всего платит по 3-месячным и полугодовым вкладам (14,5% годовых).
Шесть небольших банков ставки, наоборот, повышали: два увеличили доходность только одного вида срочных вкладов в гривне — на три месяца.
Кредитвест Банк добавил 0,25 п.п. к ставке гривневого вклада на 3 месяца и платит по нему 16,25% годовых, столько же здесь можно заработать на вкладе в нацвалюте на 6 месяцев.
Банк Агропросперис добавил к ставке гривневого вклада на 3 месяца сразу 1,5 п.п. и платит теперь по нему 17% годовых. Самая низкая ставка в линейке остается по полугодовым вкладам — 15,75% годовых.
Альтбанк увеличил доходность вклада в гривне на 6 месяцев на 1 п.п. — до 17% годовых. 16% годовых банк платит по годовому депозиту.
Полтава-Банк повысил ставку на гривневый депозит сроком на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых. Больше тут можно заработать только по вкладу на полгода — 16% годовых.
Грант повысил доходность годового вклада в нацвалюте на 1 п.п. — до 12% годовых.
Кристалбанк увеличил доходность почти всех гривневых срочных вкладов, кроме вкладов на 9 месяцев. К ставке по трехмесячным депозитам банк добавил 0,85 п.п., по полугодовым — 0,75 п.п. После изменений ставки по этим двум срочным вкладам сравнялись и составили 16,75% годовых. 0,75 п.п. банк также добавил к доходности годовых вкладов и платит по ним сейчас 16,25% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|17,00%
|1,50%
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|0,75%
|15,50%
|-
|16,75%
|0,75%
|16,75%
|0,85%
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|5,00%
|-
|Асвио банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|16,25%
|-
|16,25%
|0,25%
|-
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|1,50%
|13,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|15,00%
|2,00%
|14,75%
|2,00%
|14,50%
|2,00%
|14,50%
|2,00%
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|1,00%
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,85%
|-
|2,60%
|-
|2,60%
|-
|2,35%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,35%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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