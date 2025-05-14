Доходность депозитов не успевает за инфляцией: куда вкладываются украинцы

После взятой паузы небольшие банки вновь стали повышать доходность вкладов для частных клиентов. За последние две недели ставки повысили сразу шесть финучреждений. На каких условиях сейчас можно разместить свои средства в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — читайте в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Потребительские цены в Украине продолжают расти. Правда, темпы инфляции снижаются: за апрель она составила 0,7%, против 1,5% в марте, в годовом выражении инфляция достигла уже 15,1%.

По состоянию на 13 мая средняя ставка по 3-месячным вкладам, которую предлагают малые банки, составляет 14,18% годовых. По полугодовым депозитам они в среднем платят больше — 14,63% годовых. Ненамного отстает доходность 9-месячных и годовых вкладов — 14,25% и 14,59% годовых соответственно.

При этом, чтобы сохранить покупательную способность (с учетом еще и налогов на проценты), по годовым вкладам ставки должны быть под 20% годовых. Таких предложений банки не делают. Если посчитать по вкладу на 10 тыс. грн, то на сроках до 6 месяцев рыночные ставки не только покрывают инфляцию — они ощутимо выше необходимого минимума, но инфляция все же «съедает» часть дохода. Однако потери минимальные.

На сроках 9 и 12 месяцев текущие ставки уже не перекрывают инфляцию: даже при ставке 14,59% годовых на год вкладчик теряет почти 388 грн в реальном выражении. Краткосрочные депозиты (до 6 месяцев) сейчас выглядят более рациональными.

Если посмотреть на уровень максимальных ставок, то больше всего платит по вкладам на 3 месяца банк Клиринговый Дом (17,3% годовых). По полугодовым депозитам — Альтбанк (17% годовых). Этот же банк в лидерах по доходности вкладов на 9 месяцев (16,5% годовых). Максимум, который можно получить по годовым вкладам, — 16,25% годовых — предлагают три банка: Агропросперис, Кристалбанк, Юнекс Банк.

С таким уровнем ставок потери по вкладам условных 10 тыс. грн на 3 и 6 месяцев будут почти символическими (минус 25 грн и 74 грн соответственно), а на 9 и 12 месяцев — более ощутимыми (минус 160 грн и 259 грн).

За апрель физлица принесли в банки 35,55 млрд грн, а бизнес — 23,33 млрд. Однако высокая инфляция и низкие депозитные ставки — этот микс уже начал менять инвестиционные предпочтения украинцев. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, вапреле валютныедепозитынаселения в годовом исчислениивырослина 10,5%, что является максимальным годовым приростом с мая 2020 года, — до $10,4 млрд(максимум с июля 2015 года).

В то же время, по информации руководителяаналитическогоотделаИКConcordeCapitalАлександраПаращия, вложения в валютные ОВГЗ выросли на 35%.

Как банки меняли ставки

Банк Украинский капитал срезал 2 п.п. с доходности гривневых вкладов на все сроки. Теперь самый высокий заработок банк предлагает по годовым вкладам (15% годовых), меньше всего платит по 3-месячным и полугодовым вкладам (14,5% годовых).

Шесть небольших банков ставки, наоборот, повышали: два увеличили доходность только одного вида срочных вкладов в гривне — на три месяца.

Кредитвест Банк добавил 0,25 п.п. к ставке гривневого вклада на 3 месяца и платит по нему 16,25% годовых, столько же здесь можно заработать на вкладе в нацвалюте на 6 месяцев.

Банк Агропросперис добавил к ставке гривневого вклада на 3 месяца сразу 1,5 п.п. и платит теперь по нему 17% годовых. Самая низкая ставка в линейке остается по полугодовым вкладам — 15,75% годовых.

Альтбанк увеличил доходность вклада в гривне на 6 месяцев на 1 п.п. — до 17% годовых. 16% годовых банк платит по годовому депозиту.

Полтава-Банк повысил ставку на гривневый депозит сроком на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых. Больше тут можно заработать только по вкладу на полгода — 16% годовых.

Грант повысил доходность годового вклада в нацвалюте на 1 п.п. — до 12% годовых.

Кристалбанк увеличил доходность почти всех гривневых срочных вкладов, кроме вкладов на 9 месяцев. К ставке по трехмесячным депозитам банк добавил 0,85 п.п., по полугодовым — 0,75 п.п. После изменений ставки по этим двум срочным вкладам сравнялись и составили 16,75% годовых. 0,75 п.п. банк также добавил к доходности годовых вкладов и платит по ним сейчас 16,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.04.2025−12.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.