За последние две недели только 3 финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн пересмотрели доходность своих вкладов. В то же время с началом делового сезона финансисты ожидают более активного размещения средств на депозиты населением. Учитывая, что украинцы снова начали скупать валюту, следует ожидать дальнейшего роста банковских вкладов в СКВ. Вопрос только в валюте вклада — доллар или евро.
Почему доходность депозитов в долларе выше, чем в евро, и как изменится до конца года
Последний месяц лета гривна закончила на позитиве: на межбанке доллар за месяц снизился с 41,76 до 41,26 грн, на наличном рынке — с 41,90 грн до 41,51 грн. Однако граждане по-прежнему ожидают девальвацию нацвалюты, а потому снова начали активно запасаться СКВ.
«Откат курса привел к увеличению покупки валюты в безналичной форме (+13%) и уменьшению продаж (-5%). В итоге безналичный спрос населения на валюту впервые за последние четыре месяца перешел от профицита к минимальному дефициту.
На наличном валютном рынке вырос как спрос (+7%), так и предложение валюты (+4%), в результате чего чистая покупка наличной валюты населением увеличилась на 20% — до 363,5 млн долл, что является максимумом за последние 5 месяцев. При этом, согласно данным НБУ, население в основном при покупке валюты ориентируется в последние месяцы на евро", — анализирует результаты прошлого месяца на отечественном валютном рынке финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
А вот банкам, судя по динамике депозитных ставок, в целом более интересны привлечения в долларе (если выбирать между валютой янки и евро). Средние ставки по долларовым депозитам заметно выше, чем по вкладам в евровалюте.
В частности, по состоянию на 2 сентября индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) на вклады в долларе на 3 месяца составил 0,88% годовых, против 0,29% годовых на евровклады на такой же срок, на годовых вкладах эта разница еще более заметная — 1,21% годовых и 0,44% годовых соответственно.
«Одной из составляющих при формировании процентных ставок в иностранных валютах является денежно-кредитная политика федеральной резервной системы США (ФРС) для доллара США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) для евро. ФРС удерживает ставки на более высоком уровне, чем ЕЦБ.
Также депозиты в долларах более популярны среди населения, и их доля в депозитном портфеле преобладает над депозитами в евро. Доходность размещения средств в долларах США выше, чем доходность в евро. Все эти факторы в совокупности влияют на доходность, которую банки могут предлагать клиентам», — объяснили «Минфину» такое отличие в доходности в пресс-службе Ощадбанка.
На сегодняшний день доллар является востребованной валютой в части возможностей его инвестирования, что и находит свое отражение в процентных ставках банков.
Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, также видит причину большей доходности депозитов в долларе, нежели вкладов в евро, в текущей специфике валютного рынка Украины: доллар выступает базовой валютой, от которой уже определяются обменные курсы национальной валюты по другим валютам через использование кросс-курсов.
«Также обменный курс доллара менее волатильный, что облегчает банкам работу с этой валютой. Все это делает именно доллар более привлекательной и прогнозируемой валютой для банковской системы и, соответственно, побуждает банки к установлению более высоких ставок привлечения средств в долларах, по сравнению с другими валютами», — добавляет он.
Сергей Кравченко, Product Owner Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, называет вероятность смены этого тренда в ближайшее время невысокой.
«Пока ставки ЕЦБ будут оставаться ниже ставок ФРС, депозиты в евро будут оставаться менее доходными. Наши эксперты не ожидают существенных изменений по крайней мере в ближайшие несколько лет», — объясняет он.
Впрочем, ставки на валютные депозиты в конкретном банке зависят от текущих потребностей финучреждения и его бизнес-модели. Поэтому на рынке реально найти варианты евродепозитов, которые не уступают доходности вложениям в долларе.
К примеру, среди небольших банков по депозитному обзору «Минфина», самую высокую доходность по депозитам в долларе на 3 месяца предлагает Асвио банк — 2% годовых. В этом же банке евровклад на такой же срок можно разместить под 2,25% годовых.
Сергей Кравченко из ПУМБ не ожидает существенных изменений в доходности депозитов в СКВ. «В ведущих украинских банках (топ-10) ставки по депозитам в долларах и евро сохранятся примерно на нынешнем уровне», — уточняет он. Аналогичные прогнозы сделали для «Минфина» и в пресс-службе Ощада.
«Во-первых, скорее всего, средние годовые ставки не превысят 1−1,2% на вклады в долларах, а средняя доходность вкладов в евро останется ниже 1% — на уровне 0,8% годовых.
Во-вторых, не произойдет «рывок» количества вкладчиков: сейчас можно говорить, что их количество остается более или менее постоянным и не превышает 10% от общего количества держателей срочных вкладов.
По-прежнему валютные депозиты будут оставаться больше инструментом хранения средств, чем получение прибыли. А вот гривневые депозиты будут оставаться более привлекательными из-за более высокой доходности и наличия внутренних стимулов для банков", — прогнозирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.
Как изменились ставки по депозитам в небольших банках за последние две недели
Кредитвест Банк урезал доходность гривневых депозитов на 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. и теперь платит по ним 16,5% годовых и 17% годовых соответственно. Ставка по депозитам на 3 месяца здесь похудела более заметно — сразу на 0,5 п.п. Теперь на таких вкладах частные клиенты банка могут заработать 16,75% годовых.
Банк также пересмотрел доходность депозитов в долларе: на 0,15 п.п. — до 2% годовых — увеличены ставки по вкладам в этой валюте на 9 и 6 месяцев. При этом доходность долларовых депозитов на 3 месяца, наоборот, уменьшена — на 0,25 п.п. — до 1,6% годовых.
Кристалбанк теперь платит меньше на 0,5 п.п. по долларовым депозитам на 12 и 6 месяцев — 2,5% годовых и 2% годовых соответственно. Банк также срезал доходность депозитов в долларе на 3 месяца (на 0,2 п.п. — до 1,8% годовых).
Индустриалбанк на о,14 п.п. снизил доходность вкладов в долларе на 3 месяца и сейчас платит по ним символические 0,01% годовых. Также банк откорректировал ставку по трехмесячным евродепозитам (минус 0,14 п.п. — до 0,01% годовых).
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|16,25%
|-
|16,50%
|0,25%
|17,00%
|0,25%
|16,75%
|0,50%
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|17,20%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.08.2025−01.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,50%
|0,50%
|-
|-
|2,00%
|0,50%
|1,80%
|0,20%
|0,05%
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|0,15%
|2,00%
|0,15%
|1,60%
|0,25%
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,30%
|-
|2,25%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|0,14%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.08.2025−01.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Бизбанк
|0,85%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,65%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|0,14%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.08.2025−01.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Комментарии