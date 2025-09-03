Почему доходность депозитов в долларе выше, чем в евро, и как изменится до конца года

За последние две недели только 3 финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн пересмотрели доходность своих вкладов. В то же время с началом делового сезона финансисты ожидают более активного размещения средств на депозиты населением. Учитывая, что украинцы снова начали скупать валюту, следует ожидать дальнейшего роста банковских вкладов в СКВ. Вопрос только в валюте вклада — доллар или евро.

Последний месяц лета гривна закончила на позитиве: на межбанке доллар за месяц снизился с 41,76 до 41,26 грн, на наличном рынке — с 41,90 грн до 41,51 грн. Однако граждане по-прежнему ожидают девальвацию нацвалюты, а потому снова начали активно запасаться СКВ.

«Откат курса привел к увеличению покупки валюты в безналичной форме (+13%) и уменьшению продаж (-5%). В итоге безналичный спрос населения на валюту впервые за последние четыре месяца перешел от профицита к минимальному дефициту.

На наличном валютном рынке вырос как спрос (+7%), так и предложение валюты (+4%), в результате чего чистая покупка наличной валюты населением увеличилась на 20% — до 363,5 млн долл, что является максимумом за последние 5 месяцев. При этом, согласно данным НБУ, население в основном при покупке валюты ориентируется в последние месяцы на евро", — анализирует результаты прошлого месяца на отечественном валютном рынке финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

А вот банкам, судя по динамике депозитных ставок, в целом более интересны привлечения в долларе (если выбирать между валютой янки и евро). Средние ставки по долларовым депозитам заметно выше, чем по вкладам в евровалюте.

В частности, по состоянию на 2 сентября индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) на вклады в долларе на 3 месяца составил 0,88% годовых, против 0,29% годовых на евровклады на такой же срок, на годовых вкладах эта разница еще более заметная — 1,21% годовых и 0,44% годовых соответственно.

«Одной из составляющих при формировании процентных ставок в иностранных валютах является денежно-кредитная политика федеральной резервной системы США (ФРС) для доллара США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) для евро. ФРС удерживает ставки на более высоком уровне, чем ЕЦБ.

Также депозиты в долларах более популярны среди населения, и их доля в депозитном портфеле преобладает над депозитами в евро. Доходность размещения средств в долларах США выше, чем доходность в евро. Все эти факторы в совокупности влияют на доходность, которую банки могут предлагать клиентам», — объяснили «Минфину» такое отличие в доходности в пресс-службе Ощадбанка.

На сегодняшний день доллар является востребованной валютой в части возможностей его инвестирования, что и находит свое отражение в процентных ставках банков.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, также видит причину большей доходности депозитов в долларе, нежели вкладов в евро, в текущей специфике валютного рынка Украины: доллар выступает базовой валютой, от которой уже определяются обменные курсы национальной валюты по другим валютам через использование кросс-курсов.

«Также обменный курс доллара менее волатильный, что облегчает банкам работу с этой валютой. Все это делает именно доллар более привлекательной и прогнозируемой валютой для банковской системы и, соответственно, побуждает банки к установлению более высоких ставок привлечения средств в долларах, по сравнению с другими валютами», — добавляет он.

Сергей Кравченко, Product Owner Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, называет вероятность смены этого тренда в ближайшее время невысокой.

«Пока ставки ЕЦБ будут оставаться ниже ставок ФРС, депозиты в евро будут оставаться менее доходными. Наши эксперты не ожидают существенных изменений по крайней мере в ближайшие несколько лет», — объясняет он.

Впрочем, ставки на валютные депозиты в конкретном банке зависят от текущих потребностей финучреждения и его бизнес-модели. Поэтому на рынке реально найти варианты евродепозитов, которые не уступают доходности вложениям в долларе.

К примеру, среди небольших банков по депозитному обзору «Минфина», самую высокую доходность по депозитам в долларе на 3 месяца предлагает Асвио банк — 2% годовых. В этом же банке евровклад на такой же срок можно разместить под 2,25% годовых.

Сергей Кравченко из ПУМБ не ожидает существенных изменений в доходности депозитов в СКВ. «В ведущих украинских банках (топ-10) ставки по депозитам в долларах и евро сохранятся примерно на нынешнем уровне», — уточняет он. Аналогичные прогнозы сделали для «Минфина» и в пресс-службе Ощада.

«Во-первых, скорее всего, средние годовые ставки не превысят 1−1,2% на вклады в долларах, а средняя доходность вкладов в евро останется ниже 1% — на уровне 0,8% годовых.

Во-вторых, не произойдет «рывок» количества вкладчиков: сейчас можно говорить, что их количество остается более или менее постоянным и не превышает 10% от общего количества держателей срочных вкладов.

По-прежнему валютные депозиты будут оставаться больше инструментом хранения средств, чем получение прибыли. А вот гривневые депозиты будут оставаться более привлекательными из-за более высокой доходности и наличия внутренних стимулов для банков", — прогнозирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Как изменились ставки по депозитам в небольших банках за последние две недели

Кредитвест Банк урезал доходность гривневых депозитов на 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. и теперь платит по ним 16,5% годовых и 17% годовых соответственно. Ставка по депозитам на 3 месяца здесь похудела более заметно — сразу на 0,5 п.п. Теперь на таких вкладах частные клиенты банка могут заработать 16,75% годовых.

Банк также пересмотрел доходность депозитов в долларе: на 0,15 п.п. — до 2% годовых — увеличены ставки по вкладам в этой валюте на 9 и 6 месяцев. При этом доходность долларовых депозитов на 3 месяца, наоборот, уменьшена — на 0,25 п.п. — до 1,6% годовых.

Кристалбанк теперь платит меньше на 0,5 п.п. по долларовым депозитам на 12 и 6 месяцев — 2,5% годовых и 2% годовых соответственно. Банк также срезал доходность депозитов в долларе на 3 месяца (на 0,2 п.п. — до 1,8% годовых).

Индустриалбанк на о,14 п.п. снизил доходность вкладов в долларе на 3 месяца и сейчас платит по ним символические 0,01% годовых. Также банк откорректировал ставку по трехмесячным евродепозитам (минус 0,14 п.п. — до 0,01% годовых).

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.08.2025−01.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.08.2025−01.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.08.2025−01.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь