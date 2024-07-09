Как унаследовать депозит и что делать, когда враг разворовывает счета военных

В военное время наследование банковских счетов становится все более распространенной процедурой. К сожалению. На поверку же оказывается, что многие украинцы не знают правил переоформления вкладов и ценных бумаг на наследников. И вынужденно сталкиваются не только со стандартной бюрократией государства, но также с фактами воровства оккупантами банковских карт и денег с кредитных лимитов. «Минфин» узнал у банкиров и юристов алгоритм действий в таких случаях.

Чаще всего наследуют деньги на счетах

За время действия военного положения количество случаев наследования накоплений на банковских счетах и ценных бумаг, по разным подсчетам, выросло в 2,5−3 раза. Точную статистику регулятор не публикует, есть только оценки банков и юристов, которые можно сравнивать с последним довоенным показателем: советник, адвокат юрфирмы Gracers Лариса Величко сообщила «Минфину» о 28,9 тыс. случаев наследования банковских активов по итогам 2021 года.

«Можно составить собственный рейтинг, где на первом месте в наследовании будут депозиты, средства на карточных счетах, на втором — ценные бумаги, на третьем — кредитные обязательства и имущество в депозитном сейфе», — добавила она.

Когда эксперты говорят о ЦБ, то чаще всего имеют в виду ОВГЗ, которые украинцы стали покупать намного активнее, чем до полномасштабного вторжения: с начала войны общий портфель ОВГЗ у физлиц вырос в 2,3 раза и достиг 58,3 млрд грн.

Опрошенные банки сообщили «Минфину», что не ведут учета наследственных дел по депозитам клиентов. А вот передачу ОВГЗ считают. Например, в пресс-службе Ощадбанка привели такую динамику:

2022 год — 12 случаев;

2023 год — 22 случая;

2024 год — 8 случаев.

Но и там нам подтвердили, что чаще всего люди все-таки наследуют не ценные бумаги.

«В основном это средства на карточных и депозитных счетах», — отметили нам в пресс-службе Сенс Банка (Sense Bank).

При этом украинцы все чаще пользуются услугами посредников.

«Самый распространенный вариант — наследники выехали за границу и, подав заявление на принятие наследства, поручают адвокатам сопровождать процесс получения свидетельства и наследства», — объяснила «Минфину» адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова.

Как происходит наследование в банках

В Сенс Банке (Sense Bank) объяснили, что финучреждение узнает о факте смерти клиента (вкладчика, заемщика) двумя способами:

При обращении родственников с оригиналом свидетельства о смерти лица (или нотариально заверенной копией).

При поступлении запроса от нотариуса/нотариальной конторы о наличии средств умершего.

Нотариусы помогают наследникам разыскать активы умершего, ведь они могут не знать, сколько у того счетов, в каких именно банках и какие суммы там размещены.

«В случае получения свидетельства о смерти клиента его счета блокируются до момента обращения наследника (наследников). Любые дальнейшие операции запрещены, кроме операций по выдаче наличных средств (и/или закрытия счетов) наследникам на основании соответствующего свидетельства о праве на наследство или свидетельства о право собственности, или разрешения нотариуса на получение наследником части вклада наследодателя, или по решению суда», — рассказали «Минфину» в пресс-службе ОТП Банка.

Процедура наследования для всех банков единая и регулируется Гражданским кодексом (ст. 1228−1233), а также нацбанковской инструкцией об открытии/закрытии счетов, утвержденной Постановления НБУ № 705. Это ключевые документы, хотя есть и другие, дополняющие.

«Чтобы получить наследство, человек должен предоставить банку свидетельство о смерти вкладчика, свидетельство о праве на наследство, которое можно получить у нотариуса, предоставив ему заявление о принятии наследства, а также документы, подтверждающие его личность и право на наследство. Банку также нужно предоставить паспорт и код наследника. И, если таковые имеются, дополнительные документы. Например, завещание, договор о совместном депозите и т. д. », — уточнил нам начальник юридического управления Unex Bank Игорь Куц.

Все эти документы следует предоставить в банк в течение 6 месяцев после открытия наследства.

В Ощадбанке сформулировали очередность каждого этапа:

Банк получает запрос от нотариуса на наличие средств на счетах/ценных бумагах на счете умершего. А именно: запрос + свидетельство о смерти. На основании полученной информации от банка нотариус готовит свидетельство о праве на наследство. Наследник обращается в банк со свидетельством о праве на наследство. Банк открывает счет наследнику и переводит на него ЦБ/средства на основании свидетельства о праве на наследство.

Если у наследника нет счета и он не хочет его открывать, он может подать заявление и получить наследуемую сумму наличными через кассу.

«Обычно процедура наследования средств на счетах и ​​ценных бумагах в банке занимает от 2 до 4 недель», — добавил Куц.

Юристы уточнили, что в свидетельстве о праве на наследство указываются такие сведения:

Номер вкладного счета. Банк может принять свидетельство без такого номера только, если у него открыт один счет умершего, или если в свидетельстве четко указано, что наследство распространяется на все счета клиента.

Название банка.

ФИО наследника/наследников.

Дата составления наследства.

Если деньги на счете завещаются нескольким людям, то обязательно должно быть указано, каким образом они распределяются между ними. Если пропорции не указаны, то банк сам делит средства на равные части. При этом всем наследникам не обязательно обращаться в финучреждение одновременно.

Жив или нет: что знают банки

Финансовые учреждения могут не сразу узнать о смерти своего клиента.

«Банки не осуществляют активный и постоянный мониторинг жизненного состояния своих клиентов. Они полагаются на информацию, поступающую от родственников, представителей, адвокатов или государственных органов», — разъяснила Лариса Величко из Gracers.

Обязательное общение человека с банком обычно происходит раз в год, иногда — два раза в год, когда проводится обязательный финансовый мониторинг. Клиент обязан явиться в финучреждение с документами (паспорт, налоговый код) и актуализировать свои персональные данные. Если человек по любой причине этого не сделает и не свяжется с банком, то его счет заблокируют.

При этом банк не будет проверять — живой человек или нет, воюет на фронте или уехал за границу. Это не его функция.

«Банки не обязаны самостоятельно разыскивать близких родственников вкладчика в случае его смерти. Процедура наследования инициируется наследниками, которые должны обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. Хотя некоторые банки могут осуществлять определенные действия для информирования родственников (будут отправлять письма по месту жительства клиента) о наличии денег на счете умершего вкладчика.

Если банк продолжительное время (обычно больше года) не получает обращений от наследников и не получает информации об открытии наследственного дела, то может обратиться к нотариусу или государственному органу для выяснения причин", — добавила Величко.

Сами банкиры признают, что обычно все происходит иначе: после истечения срока депозита, финучреждение автоматически продлевает (пролонгирует) его на новый срок, если вкладчик не является.

Кого точно всегда разыскивает банк — это заемщика: когда тот перестанет платить по кредиту, ему будут отправлять сообщения на мобильный телефон и писать письма по месту жительства. Если человек проживал не сам, то информация быстро дойдет до родных и близких.

Если же у умершего вкладчика нет завещания, то задачей нотариуса станет поиск всех законных наследников и раздел активов между ними. Для этого он может обратиться в государственные органы власти (для получения информации о родственниках), а также в средства массовой информации с соответствующим объявлением.

Какие проблемы возникают у наследников

Хотя процедура наследования банковских активов и выглядит достаточно понятно, у людей нередко возникают проблемы с соблюдением всех правил. Из-за этого они рискуют потерять наследство. После опроса банкиров и юристов «Минфин» собрал ключевые.

Отсутствие у наследников полной информации о банковских активах завещателя. Сколько именно у него счетов, в каких именно банках — об этом могут знать далеко не все. Эти данные собирает нотариус в ручном режиме: направляет запросы в каждый действующий в Украине банк, которых на текущий момент 62. Такое расследование может длиться не одну неделю, и будет оплачиваться наследниками.

«Поиск активов может усложниться, если средства размещены еще и в иностранных банках. Поэтому для эффективной идентификации средств на банковских счетах/депозитах наследник должен предоставить нотариусу как можно больше информации о наличии у наследодателя взаимоотношений с банками (договоры, квитанции, переписка и т. п. ). Это позволит сузить круг поиска и сэкономит время, силы и средства наследников», — сказал «Минфину» советник юридической компании Asters Юрий Некляев.

Документы, оформленные с ошибками или не по форме. «Чаще всего сталкиваемся с некорректно оформленным свидетельством на право наследования, где не перечислены все счета наследодателя, неверно указаны имена наследников и пр. В этом случае работники банка консультируют клиента о внесении изменений, согласно действующему законодательству», — заверили в пресс-службе Сенс Банка (Sense Bank).

Пропуск срока для принятия наследства. На это у потенциального наследника есть 6 месяцев, и важно в них уложиться — предоставить все документы. «Наследство не переходит наследнику автоматически. Каждый должен реализовать свое право наследования. Для этого необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя подать заявление нотариусу о принятии наследства. Заявление можно подать к любому нотариусу в рамках округа, где находилось последнее место проживания наследодателя», — уточнил Юрий Некляев.

После обращения к нотариусу, тот может подготовить нужную бумагу за несколько недель, без нее банк денег не выдаст.

«После истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя нотариус имеет право выдавать свидетельство о праве на наследство. Реально это занимает еще 2−4 недели. После этого наследник со своими документами, подтверждающими личность и право на наследство, обращается в отделение банка и получает деньги», — объяснила Елена Воронкова.

Нотариус сработает быстрее, если есть официально оформленное завещание (его очень быстро разыщут в специальном реестре).

Важно: многие считают, что во время действия в Украине военного положения были продлены сроки наследования, однако это не так. Продолжает действовать требование по 6 месяцам.

«Во время действия военного положения частой ошибкой и проблемой является ложный расчет сроков. Поскольку в июне 2022 года Кабмин внедрил норму, что течение срока для принятия наследства или отказа от него останавливается на время военного положения, но не более чем на 4 месяца. То есть суммарный срок — 10 месяцев, и можно никуда не спешить. Однако в Гражданский кодекс соответствующие изменения не были внесены, там так и остались 6 месяцев. Потому в январе 2023 года Верховный суд обратил на это внимание, отметив, что Гражданский кодекс имеет более высокую юридическую силу, чем акты Кабмина. А потому корректный срок наследия — это 6 месяцев, а не 10», — разъяснила Лариса Величко.

Это очень важно, и чревато дальнейшими походами по судам, либо вообще лишением наследства.

«Если наследник пропустит этот срок, он может потерять право на наследство, но суд может предоставить ему дополнительный срок, если признает причины пропуска уважительными.

Рекомендации в данном случае: в первую очередь следует как можно быстрее обратиться к юристу за консультацией по наследованию. А после этого собрать все необходимые документы, подтверждающие право на наследство, и подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства", — заметил Игорь Куц из Unex Bank.

Арестованные банковские вклады. Неважно, по какой причине был наложен арест — нарушение правил финансового мониторинга, взыскиваемые через суд задолженности или что-то другое. Однако наследники не смогут получить доступ к таким вкладам даже при наличии завещания.

«По закону, если на наследственное имущество наложен арест, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до снятия ареста. В таком случае наследникам нужно установить причину наложения ареста и предпринять действия по его отмене», — объяснил Юрий Некляев.

Некорректное оформление наследства на ОВГЗ или другие ценные бумаги, а также дальнейшее переоформление. Проблема возникает, когда наследник не один, а несколько.

«Нотариус в свидетельстве о праве на наследство указывает не количество штук ценных бумаг, а пишет ½ или 1/3, а общее количество ЦБ не делится поровну на 2 или на 3. Также сложности возникают, когда имеем дело с растянутым во времени переоформлении наследства. С момента предоставления ответа нотариусу до обращения наследника может пройти от 1 до 6 месяцев, а за это время ОВГЗ могут быть погашены, деньги пойдут на денежный счет умершего, а ЦБ спишутся», — описали ситуацию в пресс-службе Ощадбанка.

При этом информация о гособлигациях должна детально выписываться в наследственном деле.

«Если наследодателю по какой-либо причине не были выплачены доходы по ОВГЗ (процентный доход или погашение), например, из-за отсутствия корректных реквизитов, задолженности или по другим причинам, то для получения таких доходов наследником сумма начисленных, но не уплаченных доходов также должна быть включена в перечень наследственного имущества, указываемого в свидетельстве о наследстве», — отметили в пресс-службе ОТП Банка.

Оспоренное завещание — когда оно признано недействительным. Обычно это происходит, когда на активы претендует несколько наследников, и они не могут договориться о справедливом разделе, переносят свои споры в суд.

«Завещание может быть признано недействительным по разным причинам, например, если оно составлено под давлением, угрозами, или если наследодатель на момент его составления не был в здравом уме. В таком случае наследование будет происходить в законную очередь, то есть наследниками станут родственники наследодателя», — уточнил Игорь Куц.

Присвоение и растрата части или всех средств умершего человека с банковских счетов еще до начала процедуры наследования. С завещателем могли проживать как его будущие наследники, так и посторонние люди. Были случаи, когда они получали доступ к соответствующим банковским картам и паролям, и обнуляли счет еще до действий нотариуса. Потому юристы советуют провести соответствующую проверку.

«Если наследник знает о таком риске недобросовестного поведения, то он может обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело и вправе направить в банк запрос относительно информации о балансе счета по состоянию на день смерти наследодателя и по состоянию на дату обращения с запросом.

Сравнив полученную информацию, можно установить, тратились ли (или иным образом использовались) средства наследодателя после его смерти. Если же банк откажет нотариусу в предоставлении такой информации по запросу, то ее можно истребовать в судебном порядке. В случае доказательства факта использования средств наследодателя после его гибели, это будет основанием обратится в суд и потребовать возврата денег", — посоветовал Юрий Некляев.

Но важно понимать, кто именно пользовался счетом. Если это муж/жена, то они имеют право на совместное пользование денежными активами своего супруга/супруги — 50:50. Наследоваться и делиться впоследствии между наследниками может только половина банковских активов.

«В случае смерти наследодателя второму супругу принадлежит половина такого денежного вклада/счета, которая, соответственно, не входит в состав наследства. Таким образом, использование другим супругам своей половины средств не является нарушением закона и не будет свидетельствовать о нарушении прав наследников», — разъяснил Некляев.

Наследство — брать или не брать

В отдельную категорию выделяется долговая проблема. Если человек при жизни не только владел средствами на счетах, ОВГЗ и пр., но имел долги по разным видам кредитов, его наследники не смогут получить только активы, им придется также оплатить долги умершего.

«Долги могут оплачиваться не в полном объеме, а только в сумме, в которой исчисляется наследство. Потому очень важно правильно сопоставить стоимость активов/долгов и принять взвешенное решение. При этом нужно брать во внимание все сопутствующие издержки — от расходов на переоформление до суммы налогов, если речь идет не о первой/второй степени родства», — подчеркнул в беседе с «Минфином» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

К наследникам первой и второй степени родства применяется нулевая налоговая ставка — это дети/родители, муж/жена, а также родные братья/сестры и бабушки/дедушки. Все остальные граждане Украины обязаны уплатить с наследства 5%-й налог, а иностранцы (нерезиденты) — 18%.

Когда нотариусы будут собирать информацию о банковских активах умершего, они одновременно получат и все данные по его долгам. Так что у наследника будет вся выкладка для принятия решения. Он не обязан принимать наследство: даже если является единственным родственником, он может отказаться.

В 2023 году у депутатов была идея лишить украинцев такого права — отказаться от наследства должника. Говорили, что документ лоббируют банки, у которых накопились крупные долги из-за роста смертности в Украине. Даже разрабатывался соответствующий документ. Однако законопроект не был рассмотрен.

«Если по наследству переходит имущество, которое трудно продать или которое требует значительных расходов на содержание, наследники также могут отказаться от него. Бывают моменты, когда наследники понимают, что у них нет финансовых возможностей на содержание имущества. Даже есть ситуации, когда люди отказываются от наследства, если есть еще несколько наследников, и это может занять очень много времени, также могут возникать споры по наследству», — рассказала Лариса Величко.

Что делать, когда обворовывают пленных и убитых

Отдельно стоит выделить проблему обворовывания украинских воинов на фронте. Минобороны Украины еще в 2022 году сообщало, что оккупанты грабят не только наших пленных, но и убитых военнослужащих — обыскивают тела, вытягивая их банковские карты и разворовывают карточные счета наших бойцов: как личные накопления людей, так и кредитные лимиты банков.

«К сожалению, это явление достаточно распространено. Касалось оно и тех, кто попал в плен, и погибших. Украденные суммы варьировались от 10 000 грн до 1 000 000 грн», — сообщила Лариса Величко.

Она объяснила: когда человек пропадает без вести, его родные и близкие могут получить опеку над имуществом, в том числе и банковскими счетами.

«Опека над имуществом может быть установлена нотариусом до утверждения судом решения о признании человека без вести отсутствующим. Опекун над имуществом впоследствии принимает на себя исполнение гражданских обязанностей: управляет имуществом пропавшего человека и погашает долги за счет его имущества», — уточнила Величко.

Официально стать такими имущественными опекунами имеют право близкие родственники, члены семьи.

Опрошенные «Минфином» банки заверили, что готовы идти на уступки, рассрочки и даже списания части долга пленным военным, а также родственникам — в случае гибели воинов. Но все это происходит не автоматически: нужно подавать соответствующие заявления, предоставлять документы и вести переговоры.

В случае кражи денег с карточных счетов наших воинов, юристы советуют обращаться в наши правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. Также пленного по суду можно признать временно недееспособным, после чего банк перестанет насчитывать ему проценты по всем видам кредитов.

Лариса Величко предложила такой алгоритм действий, если у родственников военных появится информация о краже денег с карточных счетов близкого военнослужащего (плененного или погибшего):

Заблокировать банковскую карту. Важно иметь доступ к карте и знать все реквизиты (стать опекуном имущества или получить право на наследство).

Обратиться в банк с письменным требованием о предоставлении информации по происшествию — по краже денег: место, способ списания, адресаты по перечислению средств, способ авторизации и пр.

Обратиться в полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения по ст. 185, либо ст. 190 Уголовного кодекса.

А если со счета военного был незаконно получен онлайн-кредит и украдены средства:

Обратиться в Киберполицию, которая может выяснить IP-адрес и номер телефона, который использовали преступники.

Обратиться в суд с иском о признании незаконным договора займа.

Подать ходатайство в суд для получения от мобильного оператора номера, который использовался для оформления кредита, сведений о его местонахождении и распечатку смс-сообщений. А также ходатайство для получения информации о банковской карте, на которую в итоге были перечислены кредитные средства.

После признания кредитного договора недействительным или установления факта мошенничества, необходимо обратиться в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись о незаконном кредите.

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Куда уходят невостребованные деньги

Еще один важный вопрос — кто получает право на деньги на счетах, если за ними не обращаются наследники. Ведь всегда были одинокие люди, а во время войны еще, к сожалению, случаются трагические события, когда из-за бомбежек и атак погибают целые семьи.

Юристы дают простой ответ — средства уходят государству.

«Обычно банки хранят деньги на счетах 3 года. Но если за это время за ними никто не обращается (ни владелец, ни наследники, то средства отходят государству Украина, их перечисляют в государственный бюджет», — подтвердил «Минфину» Ростислав Кравец.

А если банк закроют, то деньги вообще пропадут.

«Чисто теоретически, если банк будет ликвидирован, вкладчики или наследники не подадут заявку на возмещение в Фонд гарантирования вкладов физлиц, то этот депозит будет списан», — уточнила Елена Воронкова.

В связи со всем этим, наследникам советуют не медлить, и оформлять наследство по ушедшим из жизни близким.