Депозиты для бизнеса: сколько можно заработать

Даже в условиях полномасштабной войны бизнес увеличивает объем своих средств в банках. С начала прошлого года их общая сумма выросла на 27%. «Минфин» разбирался, какие условия размещения вкладов банки предлагают юридическим лицам, с какими рисками те могут столкнуться и как их избежать.

Депозиты бизнеса растут

Согласно официальной статистике, хозяйствующие субъекты держат на банковских счетах 1,195 трлн грн. Это на 27% больше, чем было в начале прошлого года, и почти вполовину превышает сумму, которая была на их счетах до полномасштабного вторжения.

Юрлица держат средства в основном на текущих счетах или депозитах, на которые приходится почти 75% их средств в банковской системе. Среди срочных вкладов, рассказывают в банках, у бизнеса наиболее популярные краткосрочные депозиты на период до месяца. Валюта, в которой размещают вклады, — в основном гривна. Это объясняется попыткой бизнеса держать деньги под рукой, чтобы всегда была возможность ими воспользоваться.

Гарантии сохранности средств

Размещая депозиты в банках, юридические лица должны учитывать одну особенность таких вкладов. Денежные средства физических лиц и физических лиц-предпринимателей гарантируются Фондом гарантирования вкладов в полном объеме, вне зависимости от суммы. Это означает, что, если банк будет признан неплатежеспособным, ФГВФЛ возместит владельцу депозит и даже выплатит начисленные проценты по нему.

Однако эта гарантия не распространяется на юридических лиц. Если банк обанкротится, они имеют право на получение своих денег за счет активов банка, но бизнес стоит далеко не первым в очереди на возмещение. Сначала будут компенсированы обязательства по зарплатам, затем возвращены средства ФГВФЛ, которые он отдал физлицам, дальше будут возвращены деньги НБУ, и только если после этого что-то останется, — придет черед бизнеса.

Поэтому, если физлица могут меньше беспокоиться о надежности банков, полностью полагаясь на Фонд гарантирования, то корпоративные клиенты такой роскоши себе позволить не могут. Им приходится особенно внимательно подходить к выбору банка, в котором будут храниться средства.

Здесь есть несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание. В крупнейшем украинском частном банке ПУМБ нам отметили, что первое, на что стоит взглянуть, — это динамика активов и доходов банка. Если активы снижаются, а учреждение убыточное — это первый тревожный звоночек. Лучше работать с банками, у которых стабильные показатели деятельности, ведь это говорит и о доверии клиентов, и об эффективности работы.

Также стоит узнать, принадлежит ли банк к перечню системно важных. На данный момент к этой категории НБУ относит 15 учреждений. Это означает, что эти банки имеют особое значение для функционирования финансовой системы, а регулятор предъявляет к ним усиленные требования и более тщательно следит за их работой. В список таких банков входит и сам ПУМБ.

Можно обратить внимание и на дополнительные факторы. Например, на Рейтинг устойчивости банков, который ежеквартально готовит «Минфин», или же клиент может узнать кредитный рейтинг учреждения.

Удобство размещения

Физлица уже давно привыкли, что открыть депозит можно дистанционно, без посещения учреждения. Но для юридических лиц и ФОП такой сервис ввели недавно.

В частности, ПУМБ начал работу по диджитализации депозитов для бизнеса в прошлом году. Сейчас корпоративные клиенты могут открыть депозит «Стандартный» в интернет-банкинге ПУМБ Digital Business. При этом онлайн-открытие вклада обеспечивает одну из самых высоких ставок на рынке — 10,5% годовых. Также в банке дистанционно можно оформить начисление процентов на остаток средств на текущем счете.

Какие проценты по вкладам для бизнеса

Ставки по депозитам для ФОП и юрлиц в украинских банках, как правило, ниже, по сравнению с вкладами для физлиц. Следует быть готовыми к тому, что в одном и том же учреждении бизнесу предложат приблизительно на 1−2% меньше, чем физлицам.

В то же время и для бизнеса есть выгодные предложения и разные варианты размещения средств, в зависимости от потребностей. К примеру, ПУМБ предлагает пять вариантов накопления:

Прибыльный счет — предусматривает получение дохода по текущему счету. Процентная ставка на остаток зависит от его суммы и достигает в гривне до 5%. Ограничений по использованию средств при этом нет, а проценты начисляются автоматически. Плюсом такого вклада является то, что, просто сохраняя средства на текущем счете компании, можно еще и зарабатывать. Подключить услугу можно онлайн прямо в интернет-банкинге.

Депозит «Стандартный» — срочный депозит для бизнеса с одними из самых высоких ставок. По годовому вкладу они доходят до 10,5% при оформлении онлайн, но без возможности досрочного снятия средств. Основное преимущество этого депозита — его дистанционное оформление.

Депозит «Стандартный с пополнением» — как уже понятно из названия, такой вклад предполагает пополнение, но возможность снятия средств отсутствует. Именно поэтому ставка по такому депозиту достигает 11% годовых.

Депозит «Гибкий» — депозитная линия, которая позволяет разместить на одном депозитном счете любое количество траншей. То есть в рамках одного счета бизнес может держать любое количество «гибких» депозитов с разной суммой и разным сроком по ставке до 9% годовых. Минимальный срок размещения составляет от 1 дня.

Депозит «Удобный» — это краткосрочный депозит всего на один день, позволяющий подержать деньги на вкладе ночью, а уже утром получить их обратно вместе с процентами. Основное условие для размещения такого вклада — минимальная сумма не может быть ниже 100 тыс. грн.

Кстати, агентство «Кредит-рейтинг» в своем рейтинге надежности банковских вкладов присвоило ПУМБ оценку «5», что означает надежность банка и его минимальную чувствительность к воздействию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических факторов.

Возможно, именно поэтому бизнес держит в ПУМБ 80,73 млрд грн — больше, чем в любом другом частном украинском банке. И по сравнению с началом прошлого года, эта сумма выросла почти на 36%, опередив средние показатели по банковской системе. Даже за турбулентный 2022 год депозиты корпоративного бизнеса в учреждении росли, а малый и средний бизнес держал в банке более 23 млрд грн.

Как видим, пример ПУМБ наглядно доказывает, что корпоративные клиенты, выбирая банк, учитывают его репутацию, надежность, диджилизацию процессов и удобство обслуживания.