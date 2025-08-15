Встреча на Аляске: что происходит и какой курс доллара и евро будет в Украине уже завтра

Главной интригой недели остаются итоги встречи президента США Дональда Трампа с главой рф на Аляске. На момент написания статьи конкретики по договоренностям еще нет. Зато есть масса противоречивых «утечек информации» от «самых информированных источников» и огромное число прогнозов. Информационный шум дает влзможность мировым спекулянтам поиграть на всех сегментах мирового рынка — от сырьевых до валютного, фондового и рынка золота.

В первую очередь, на малейшие «проверенные» слухи реагировали рынок золота и нефти и пара евро/доллар.

Золото

Нефть марки BRENT

Пара евро/доллар

Рынок золота интересовал больше консервативных инвесторов в части оценки перспектив окончания российской агрессии против Украины, и соответственно, снижения геополитической напряженности в мире. Рынок нефти реагировал на происходящее с точки зрения возможной активизации мировой экономики. А вот пара евро/доллар отражала все настроения европейцев, у границы которых уже более трех лет бушует самая масштабная война со времен Второй мировой.

Судя по поведению рынков, консервативные инвесторы в золото пока верят в то, что встреча принесет некоторое снижение мировой напряженности, поэтому цены на золото не взлетают «до небес».

Частично их поддерживает и рынок нефти, где цены все же перестали снижаться, что говорит о надеждах участников рынка на активизацию мировой экономики, а вот по паре евро/доллар можно говорить только об очень осторожном оптимизме: доллар снова чуть уступил евро на фоне текущих статданных Евросоюза и США.

Но и глобального ситуативного укрепления евровалюты, которое точно бы сыграло на рынке при уверенности в перспективах быстро окончания войнытоже не наблюдается. То есть инвесторы, играющие на валютном рынке, пока мало верят в мир в Европе, а опираются только на текущие экономические статданные по европейской и американской экономикам. Именно эти данные, а не надежды на мир, пока формируют тренд по паре евро/доллар на мировых площадках.

В итоге, пока встреча на Аляске несколько «разогрела» рынки, но не более. Из последних пострадавших в торговой войне Дональда Трампа можно отметить Индию, которая получила 50% пошлины на свои товары, поставляемые в США, и Швейцарию, которые теперь столкнулась с 39% пошлинами на свои товары на американском рынке.

Китай и США в последний момент воздержались от взаимного повышения тарифов еще на 3 месяца. Это несколько снизило градус торгового противостояния между двумя ведущими мировыми игроками, но так и не решило проблему.

Общее отношение инвесторов к доллару омрачили и последние данные по госдолгу США. По данным, обнародованным Министерством финансов США 12 августа 2025 года, госдолг Штатов превысил $37 трлн, хотя еще в январе 2020 года Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что границу в $37 трлн США превысят только к концу 2030 финансового года. Но пандемия COVID-19, а затем и геополитические и экономические подвижки привели к такому антирекорду всего за 5 лет.

Из недавних сугубо украинских новостей на поведение нашего рынка негативно повлияли новости о снижении международных резервов Украины на 1 августа 2025 года с $45,07 млрд до $43,031 млрд. Но говорить о том, что это как-то серьезно «напугало» местный валютный рынок точно не стоит.

Все понимают, что при ежедневных объемах межбанковских торгов в $150 млн — $250 млн, существующих жестких ограничениях и безусловном главенствующем положении НБУ на торгах регулятор сейчас способен держать ситуацию с курсом под своим полным контролем.

А ключевым фактором для стабильности гривны при такой модели нашего валютного рынка является объем, график и своевременность поступления международной (в первую очередь, европейской) финансовой помощи и желание Нацбанка в части стабильности курса гривны относительно доллара.

Поэтому, несмотря на бушующие мировые геополитические страсти, завершающаяся неделя прошла для гривны достаточно спокойно и позитивно. После некоторого ситуативного роста котировок основных валют в середине недели гривна, в итоге, все отыграла назад по евро и даже прилично укрепилась относительно доллара.

Курс доллара (межбанк)

Курс евро (межбанк)

Курс наличного доллара

Курс наличного евро

За 11−15 августа курс продажи безналичного доллара на торгах просел на 20 копеек — с 41,41/41,44 до 41,21/ 41,24 гривен. Наличный доллар вечером пятницы 15 августа в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,45- 41,65 гривен. И никакого ажиотажа не было.

А курс продажи евровалюты за этот период снизился на 7 копеек — с 48,3089/ 48,3314 до 48,2363 / 48,2590 гривен. Наличный же евро в обменках финкомпаний вечером в пятницу, 15 августа, можно было без проблем купить в пределах 48,50 — 48,70 гривен.

Важную для общего анализа реального состояния валютного рынка стабильность равенства спроса и предложения демонстрирует, согласно статистике Нацбанка, и рынок валютообмена физических лиц.

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (30 дней):

При всех этих вводных владельцы обменников в субботу и воскресенье предпочтут проработать в формате «с оборота» без особых попыток «качнуть» рынок. Однако они будут очень внимательно следить за новостями с Аляски и поведением пары евро/доллар на внешних площадках. Спред по доллару и евро финансисты выставят в большинстве обменников в пределах 15−20 копеек.

Стоит отметить, что украинский валютный рынок и граждане уже настолько закалены тремя годами войны и всевозможными стрессами, что даже при провале переговоров лидеров США и рф в теперешней ситуации обвала гривны это явно не вызовет. У НБУ сейчас есть все возможности для поддержания стабильности курса гривны, как минимум, на весь 2025 год.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 16−17 августа

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,40 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 47,90 до 48,40 гривен и продажа от 48,45 до 48,80 гривен.