Впереди 1 сентября: почему эта дата так обрадует владельцев обменников

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла для гривны с переменным успехом, хотя и без особых сюрпризов. Расскажу более подробно, какой курс на доллар и евро сложился в результате на конец недели и какие ценники на эти валюты выставят этими выходными обменники и работающие кассы банков.

Из-за необходимости завершить свои сделки на конец месяца большинство клиентов уже со вторника-среды, 26−27 августа, стали закрывать свои основные объемы валютных операций на отчетную дату. В итоге в первой половине недели за счет растущего спроса на валюту гривна ослабляла свои позиции, несмотря на ежедневные интервенции Нацбанка.

Ничего критичного не происходило, но общий настрой рынка работал против гривны. Но уже в четверг и частично в пятницу крупных сделок стало меньше: клиенты уже просто «рихтовали» свои внешнеэкономические расчеты на предстоящее первое число и гривна даже несколько укрепилась до уровней около 41,28/41,31 гривен за доллар.

К концу пятницы, когда все сделки предприятий уже были практически закрыты, доллар почти вернулся к уровням начала недели. Евровалюта повторяла все тренды пары евро/доллар на внешних площадках с поправкой на поведение курса доллара относительно гривны в Украине.

В итоге с 25 по 29 августа курс продажи безналичного доллара на торгах снизился на 5 копеек — с 41,35/41,38 до 41,30/41,33 гривен, а наличную американскую валюту вечером пятницы, 29 августа, в обменниках финкомпаний и кассах банков можно было купить по 41,40−41,60 гривен.

Курс продажи евро на межбанке за этот же период просел более существенно — сразу на 25 копеек — с 48,4580/48, 4725 до 48,2053/48,2238 гривен. Как и на прошлой неделе, были дни, когда евро на торгах уже в который раз за последнее время опускался ниже психологического порога в 48 гривен. Но в итоге все же возвращался к котировкам выше этой отметки. То есть «тестирование» пробития ниже уровня в 48 гривен за евро на украинском межбанке в период с 25 по 29 августа продолжалось.

Наличный рынок учитывал все текущие изменения межбанка по курсу евровалюты. Купить евро вечером в эту пятницу в обменниках можно было купить без всякого ажиотажа по 48,45 — 48,60 гривен.

На международном рынке, несмотря на периодическую волатильность пары евро/доллар, в целом коридор по данной паре на этой неделе находился в пределах достаточно небольших отклонений от 1,16 до 1,17 доллара за евро.

График пары евро/доллар на момент написания статьи

Это относительное «затишье» не будет длиться долго. Уже во второй декаде сентября мировой валютный рынок будет иметь как минимум два гарантированных стресса для данной пары: 11 сентября пройдет заседание ЕЦБ по процентным ставкам (рынок пока не закладывает в свои расчеты изменения ставок с текущего уровня 2−2,4% годовых) и 17 сентября по этому же вопросу будет заседать ФРС США. Рынок пока ожидает снижения ставок на 0,25−0,5% годовых с действующих сейчас уровней 4,25−4,5% годовых.

Но сейчас экономический и геополитический мировой фон постоянно меняется. Так что, если что-то пойдет «не так», то, по моим прогнозам, рынки могут буквально «взорваться» скачками евро относительно доллара в пределах до 1,5−2 цента на евро.

Особенно, если 17 сентября Джером Пауэлл в анализе перспектив американской экономики снова пойдет вразрез с заявлениями Дональда Трампа и его администрации. Так что эти опасения и страхи инвесторов будут преследовать мировой валютный рынок почти до конца второй декады сентября, что означает для Украины волатильность курса евровалюты на межбанке в этот период в пределах 62−83 копеек на евро.

Изменение курса доллара за неделю (межбанк)

Изменение курса евро за неделю (межбанк)

Динамика курса наличного доллара

Динамика курса наличного евро

В условиях относительной и очень условной, но все же стабильности на валютном рынке, владельцы обменников в эти выходные проработают в формате «с оборота» без попыток расшатать рынок. Спред как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 15−25 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 30−31 августа

С учетом оставшихся всего двух дней перед 1 сентября, я ожидаю некоторого увеличения объемов сдачи валюты населением в обменники. Родителям школьников нужно совершить для них последние покупки канцтоваров, одежды и обуви перед Днем знаний. И для этого многие будут вынуждены залезть в свои валютные заначки.

Но в условиях жесткой конкуренции владельцы обменников не смогут особо занижать курс приема валюты у граждан, а будут вынуждены работать 30−31 августа как минимум в пределах среднерыночного курса приема доллара и евро для своего региона. Иначе, эти клиенты просто пойдут в соседний обменник. Объем дополнительного притока наличной валюты в обменники на этих выходных я бы оценил в общей сумме около $25 млн — 45 млн.

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,30 гривен и продажа от 41,35 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро 30−31 августа будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием от 47,70 до 48,30 гривен и продажа от 48,35 до 48,70 гривен.

Чтобы «не проиграть» при покупке/продаже евро в эти два дня, я бы посоветовал гражданам перед совершением операции промониторить ценники по евро в вашем регионе через соответствующие мобильные приложения, либо физически обойти 2−4 обменника, чтобы выбрать оптимальный курс.