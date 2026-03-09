Война на Ближнем Востоке и в Украине: как отреагирует курс доллара и евро

Текущая неделя на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно, с потенциальным увеличением волатильности котировок как на межбанке, так и на наличном рынке. Это добавит работы Нацбанку.

Во-первых, приближаются два главных «раздражителя» для котировок пары евро/доллар — заседание Федрезерва США (17−18 марта) и ЕЦБ (19 марта) по процентным ставкам. Даже в более спокойное время эти заседания (особенно Федрезерва) всегда приводили к кратковременным валютным ралли по паре евро/доллар в пределах до 1 цента на евро.

Для Украины это означало возможные колебания курса евро в пределах около 40 копеек. А в условиях геополитических катаклизмов последних дней и повышенных рисков по нефти и газу для Европы, эти колебания могут легко вырасти до 1−1,5 центов на евро, что увеличит возможные колебания по курсу евро относительно гривны в Украине до 43−65 копеек на евро.

График пары евро/доллар с момента начала войны на Ближнем Востоке

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период с 9 по 13 марта будет в пределах от 1,149 до 1,172 доллара.

Во-вторых, на отечественный валютный рынок будет влиять поведение НБУ. Нацбанку в эти дни придется еще больше внимания уделять валютному рынку в части проведения своевременных интервенций, чтобы максимально сглаживать курсовые колебания как по доллару, так и опосредованно по евро на нашем межбанке, и в последствии — на наличном рынке.

ЗВР Украины, хотя и снизились (на 1 марта 2026 года составляют $54,8 млрд), но позволяют справляться с подобной ситуацией. От тактики выхода Нацбанка на рынок с продажами доллара, объемов этих интервенций и их ценников будет очень многое зависеть как по самому курсовому тренду на нашем рынке, так и по психологическому влиянию на настроения всех его участников.

По моим прогнозам, на этой неделе Нацбанку для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $680 млн — 940 млн. При этом значительную часть дополнительного спроса на валюту будут обеспечивать импортеры энергоносителей.

Нефть уже подорожала до уровня около $90 за баррель на момент написания статьи, и это в дальнейшем повысит стоимость бензина и дизеля. Поэтому торговцы нефтепродуктами, во-первых, уже сработали на опережение и существенно подняли свои цены, а во-вторых, стали активно покупать валюту на межбанке для оплаты новых контрактов на опасениях дальнейшего роста мировых цен.

Это дополнительное давление на курс доллара и евро на межбанке, а также существенный риск повышения инфляционных процессов. НБУ отвечает за ценовую стабильность в стране, поэтому уже с прошлой недели активно принимает меры по недопущению серьезного роста валютных котировок по доллару, проводя интервенции. Эту же политику он будет проводить и всю эту неделю.

В-третьих, события на Ближнем Востоке. Уже понятно, что война в этом регионе продлится как минимум несколько недель, если не месяцев. То есть мировые инвесторы получат очередную порцию долговременных глобальных стрессов, что отразится как на котировках такого защитного актива, как золото, так и нефти, и газа по всему миру.

График нефти BRENT

Стоимость сжиженного газа на мировом рынке

По моим прогнозам, даже с учетом мер, предпринимаемых США по сдерживанию роста цен на нефть, на этой неделе цены на нефть марки BRENT будут в пределах высокого уровня от $81 до $99 за баррель. А пик еще большей волатильности придется на период 16−20 марта, когда к текущим геополитическим событиям добавятся факторы заседаний ФРС США и ЕЦБ.

Ценники по золоту с 9 по 13 марта, по моим прогнозам, будут в пределах коридора от $5 040 до $5 360 за унцию. Они будут напрямую зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, а также событий вокруг войны рф против Украины, которые также постоянно провоцируют дополнительные страхи у инвесторов по всему миру.

График золота

Для Украины складывающаяся сейчас ситуация с ценами на нефть и газ — это, в любом случае, плохо, так как на фоне мирового подорожания этих энергоресурсов активизируются и наши импортеры энергоносителей. Они боятся дальнейшего роста мировых цен на бензин и сжиженный газ, а также фиксируют повышенный спрос на бензин, автомобильный газ и на дизтопливо со стороны потребителей. И для оплаты своих контрактов эти компании покупают все больше валюты на межбанке, чем создают дополнительное давление на курс доллара и евро в Украине.

Кроме того, рост валютных котировок и подорожание в нашей стране бензина, дизтоплива и газа снова ударит по ценам на товары и услуги, то есть будет провоцировать рост инфляции. Причем во многом в таких сегментах экономики, где прямое влияние Нацбанка и его денежно-кредитной, и даже валютной политики достаточно ограничено.

В-четвертых, на фоне роста курса доллара в мире и в Украине, а также увеличения волатильности как по американской валюте, так и по евро, граждане стали более активно покупать наличную валюту и валюту на свои карты.

Дневное превышение сумм покупаемой гражданами валюты над объемами ее сдачи в обменники и продажи с карт в конце прошлой недели уже достигли $61,292 млн. Это пока не критично для украинского валютного рынка. Но для того, чтобы закрывать эти потребности клиентов-физлиц и выполнять нацбанковские нормативы по собственной валютной позиции, банкам приходится выходить на межбанк и докупать проданную гражданам валюту на торгах в безналичной форме.

В итоге на этой неделе это добавит спрос на торгах по доллару и евро, по моим прогнозам, в пределах $120 млн — 150 млн в эквиваленте. При текущем рынке основную часть этого спроса также придется закрывать Нацбанку через свои интервенции.

Учитывая, что многие граждане на прошлой неделе уже докупили на свои карты по вновь открывшимся лимитам на март основные разрешенные суммы, на этой неделе этот фактор несколько снизит свое влияние на поведение всего рынка. Но если колебания наличных котировок усилятся, то граждане через обменники продолжат активно затариваться валютой, что будет «давить» на весь рынок.

Это еще раз подчеркивает, на сколько важным будет поведение НБУ с проводимыми им интервенциями для сглаживания валютных колебаний. Если эти колебания будут снижаться, граждане успокоятся и наличный рынок перестанет «давить» на курс гривны. Если же волатильность курсовых колебаний сохранится на уровне прошлой недели или усилится, наличный рынок станет еще одним раздражителем и провокатором для курса нацвалюты как относительно доллара, так и относительно евро.

В итоге, за счет совокупности всех вышеперечисленных факторов, эта неделя на валютном рынке будет сложной, хотя и полностью контролируемой со стороны НБУ. Именно действия регулятора и его оперативная реакция на происходящее как на мировых рынках, так и на украинском межбанке, и сформируют «курсовую погоду» на валютном рынке в период с 9 по 13 марта.

Прогноз курса доллара и евро на 9−13 марта

Межбанк

НБУ будет вынужден постоянно присутствовать на межбанке все дни этой недели и часто выходить на торги с продажей американской валюты, чтобы удерживать курс гривны в желаемом для него коридоре и опосредованно максимально сглаживать колебания котировок как по доллару, так и по евро.

По моим расчетам, при коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в в пределах от 1,149 до 1,172 доллара за евро и при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 43,20 до 44 гривен, курс евро на межбанке расчетно может находиться в пределах от минимум 49,63 гривен до максимум 51,57 гривен.

Но за счет активных действий Нацбанка по максимальному сглаживанию курсовых колебаний по курсу доллара на межбанке и влияния таким образом и на волатильность колебаний евро относительно гривны, по моему прогнозу, реальный коридор по евровалюте на межбанке будет находиться в пределах от 50,25 до 51,20 гривен.

Наличный рынок

Учитывая рост курсовых рисков на мировых площадках, а также фактор геополитической и военной неопределенности, обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают с расширенным спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек. При этом наличный рынок продолжит постоянно следить за поведением межбанка и ориентироваться при выставлении своих ценников на ситуацию на торгах с безналичной валютой.

Курс покупки и продажи наличного доллара на этой неделе в банках будет в пределах коридора от 43,10 до 44,25 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 43,15 до 44,20 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,10 до 51,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,20 до 51,45 гривен.

У аналитиков банков и финансовых компаний, которые владеют сетями обменных пунктов, разные мнения по дальнейшим перспективам курса доллара и евро. Поэтому на этой неделе будет наблюдаться существенный разброс котировок покупки и продажи доллара и евро в различных сетях обменников и в кассах банков.

Это позволит наиболее оперативным и «подкованным» гражданам периодически даже зарабатывать на игре с котировками покупки/продажи валюты в разных сетях обменных пунктов. При этом основной валютой при таких спекулятивных заработках останется евро.