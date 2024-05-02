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2 мая 2024, 19:13 Читати українською

Денежные переводы в Украину продолжают падать

Частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 составили $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

Частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 составили $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Фото: НБУ

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В частности, в марте денежные переводы в Украину снизились до $0,87 млрд, хотя в марте прошлого года они превышали $1 млрд.

При этом переводы из-за границы в качестве оплаты труда в марте упали до $0,81 млрд, что на 25% меньше, чем в марте 2023 года ($1,08 млрд). За вычетом расходов и налогов мигрантов в стране пребывания чистая оплата труда составила $0,54 млрд.

В то же время, другие частные переводы остались на уровне марта 2023 года и составили $0,33 млрд.

Через официальные каналы в Украину в марте поступили переводы на $0,46 млрд, через неформальные каналы — на $0,41 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+56
bonv
bonv
2 мая 2024, 19:15
#
Влада робить все щоб біженці не поверталися… І гроші не пересилали. І заробітчани… Повна ж**а!
+
+41
Mini Mi
Mini Mi
2 мая 2024, 19:32
#
Ну так какой смысл в страну заводить деньги с такой политикой запретов всего и вся?
+
+41
financialGenius
financialGenius
2 мая 2024, 19:44
#
Нужно иногда думать хоть немного тем кто законы принимает и стимулировать … просто когда поуезжают еще дети матеря обратной дороги не будет … будет только усугубляться ситуация, а пока стимулирования никто не видит, а только видят что можно все потерять то и денег не будет заходить …я лично избавляюсь от активов в Украине (хоть не за дорого), но и то боюсь потерять, так как 10 лет инвестировал в Киев… а сейчас оказываеться я «ухилянт» после того сколько я налогов заплатил, сколько проектов с Германии притащил и скольким людям работу дал… зато эти дармоеды только и сидели на шее бюджета и выступали клоунами перед рашкой …
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