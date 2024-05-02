Денежные переводы в Украину продолжают падать

Частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 составили $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка .

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В частности, в марте денежные переводы в Украину снизились до $0,87 млрд, хотя в марте прошлого года они превышали $1 млрд.

При этом переводы из-за границы в качестве оплаты труда в марте упали до $0,81 млрд, что на 25% меньше, чем в марте 2023 года ($1,08 млрд). За вычетом расходов и налогов мигрантов в стране пребывания чистая оплата труда составила $0,54 млрд.

В то же время, другие частные переводы остались на уровне марта 2023 года и составили $0,33 млрд.

Через официальные каналы в Украину в марте поступили переводы на $0,46 млрд, через неформальные каналы — на $0,41 млрд.