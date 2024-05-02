С начала года правительство привлекло более 155 миллиардов от продажи ОВГЗ

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 155 млрд грн в эквиваленте, а в целом во время военного положения — более 973 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В течение четырех месяцев 2024 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах:

102 876,7 млн грн,

$763,6 млн,

557,2 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26 122,9 млн грн, $810,9 млн и 555,5 млн евро.

В течение января — апреля 2024 заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 74 921,2 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в апреле — на 35 670,3 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь — апрель составляет 162% во всех валютах по текущему официальному курсу.

В целом с начала полномасштабной войны до 30 апреля 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено:

657 052,4 млн грн,

$6 380,9 млн,

2 270,3 млн евро.

А на погашение по ОВГЗ направлено 455 494,7 млн грн, $6 946,5 млн и 1 806,1 млн евро.

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 мая 2024 года он составлял:

57 249,2 млн грн, или 27,9% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 апреля — 50 920,6 млн грн, или 27,0%);

$1 415,4 млн, или 61,0 % от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 апреля — $1 340,6 млн или 57,8%);

117,8 млн. евро, или 18,2% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 апреля — 109,9 млн евро, или 18,2%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 мая 2024 составил 113,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 52,6 млрд грн в эквиваленте на 1 мая 2023 года — рост почти в 2,2 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 мая 2024 составил 13 862,8 млн грн, $24,3 млн и 0,1 млн евро, за год он вырос (по сравнению с 1 мая 2023) почти втрое.