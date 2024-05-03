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3 мая 2024, 8:53 Читати українською

Владелец PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине

Компания Ethical Capital Partners, которой принадлежит сервис PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Компания Ethical Capital Partners, которой принадлежит сервис PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг.

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«Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans», — отметил Гетманцев.

По его словам, за первый квартал 2024 г. компания OnlyFans пополнила бюджет Украины на $0,7 млн.

Гетманцев напомнил, что сейчас идет компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам.

«В первом квартале 2024 года есть плюс 17 новых плательщиков», — добавил он.

По словам Гетманцева, на сегодняшний день 78 (из 105) плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд грн (25,5 млн евро и $32,6 млн).

Крупнейшие плательщики НДС

Крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили более 2 млрд грн еще до наступления предельного срока. В частности, это:

  • Google,
  • Apple,
  • META platforms,
  • Valve corporation.

Гетманцев также отметил, что в целом можно отметить векторную положительную динамику:

  • крупные международные цифровые компании находят украинский рынок экономически привлекательным;
  • растет честная конкуренция на рынке цифровых услуг;
  • ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики и государства.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году канадская инвестиционная фирма Ethical Capital Partners купила компанию MindGeek, владевшую крупнейшими в мире порносайтами, включая PornHub.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
lenta19
lenta19
3 мая 2024, 9:02
#
Мінуточку, а як всі ці справи з притягнення до відповідальності українців, які інтимне відео/фото продають?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 мая 2024, 9:38
#
Та своє можеш постити, там криміналу немає.
+
+14
potator
potator
3 мая 2024, 10:41
#
Легализация проституции нас окончательно должна спасти.
+
0
bonv
bonv
3 мая 2024, 12:15
#
Знайшли чим хвалитися…
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