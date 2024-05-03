Владелец PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине

Компания Ethical Capital Partners, которой принадлежит сервис PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans», — отметил Гетманцев.

По его словам, за первый квартал 2024 г. компания OnlyFans пополнила бюджет Украины на $0,7 млн.

Гетманцев напомнил, что сейчас идет компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам.

«В первом квартале 2024 года есть плюс 17 новых плательщиков», — добавил он.

По словам Гетманцева, на сегодняшний день 78 (из 105) плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд грн (25,5 млн евро и $32,6 млн).

Крупнейшие плательщики НДС

Крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили более 2 млрд грн еще до наступления предельного срока. В частности, это:

Google,

Apple,

META platforms,

Valve corporation.

Гетманцев также отметил, что в целом можно отметить векторную положительную динамику:

крупные международные цифровые компании находят украинский рынок экономически привлекательным;

растет честная конкуренция на рынке цифровых услуг;

ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики и государства.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году канадская инвестиционная фирма Ethical Capital Partners купила компанию MindGeek, владевшую крупнейшими в мире порносайтами, включая PornHub.