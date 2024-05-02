Спецсчет НБУ на оборону за апрель пополнился на 303 млн грн

По состоянию на 1 мая 2024 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составляет более 738 млн грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 303 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Всего с начала войны на спецсчет поступило более 36 млрд грн в эквиваленте.

Кто перечисляет средства

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 15,9 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала войны по спецсчету на нужды обороны Национальный банк перечислил более 35,5 млрд грн, в апреле 2024 года — более 1 млрд грн.