Выплату пенсий ВПЛ, которые не прошли идентификацию, возобновят после ее прохождения — Минсоцполитики

В марте 2024 года истек срок выплаты пенсии пенсионерам, ставшим внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) до полномасштабного вторжения рф и не прошедших идентификацию до 31 марта. Выплаты на карты возобновятся только после ее прохождения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Отмечается, что до 31 марта для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года, шел процесс прохождения физической идентификации.

Требовалось подтвердить свое лицо в один из удобных способов, онлайн или оффлайн. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно тот человек, которому они назначены.

«В марте срок выплаты пенсии без прохождения идентификации — завершился. Части пенсионеров, не вышедших на связь с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года), — пенсионные выплаты продолжают начисляться, но временно, до момента прохождения идентификации, не перечисляются на банковские карты», — заявили в Минсоцполитики.

Подчеркивается, что идентификацию можно пройти и сейчас. После этого выплата пенсии будет продлена. Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал его из-за непрохождения идентификации.

Если пенсионер из ВПЛ прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, — финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период, после поступления в Пенсионный фонд информации об установлении лица (если идентификация проведена не в Пенсионном фонде Украины).

В течение апреля Сбербанк уже передал Пенсионному фонду дополнительные перечни прошедших идентификацию пенсионеров. Таким лицам перечисление пенсий на банковские карты уже возобновлено.

Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации с 1 апреля, не требуется.

Если вы прошли физическую идентификацию, но пенсию вам еще не выплатили, необходимо обратиться в органы Фонда и сообщить дату и способ прохождения идентификации. Пенсионный фонд Украины окажет помощь в выяснении обстоятельств и решении вашего вопроса.

Как пройти идентификацию

Для прохождения идентификации можно выбрать любой удобный способ:

лично посетить отделение Сбербанка или орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

удаленно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID») на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в случае пребывания за границей — получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо живо и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или почты.

Общие условия получения пенсии для ВПЛ

Отмечается, что Минсоцполитики и ПФУ нарабатывают механизм перехода на общие условия получения пенсии для ВПЛ, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

В частности, нарабатывается механизм получения пенсии независимо от наличия сведений в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и через все уполномоченные банки.